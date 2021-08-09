Ищем связь между ношением маски и статистикой заболеваемости COVID-19

Коллега Анна Богдевич, прибывшая из Екатеринбурга, удивляется, что в Сургуте все ходят без масок.
Я удивлялся еще в июне, понаехав из Казани. А ныне заметил одну интересную деталь. В Сургуте, действительно, заходишь в магазин в маске — и чувствуешь себя белой вороной. При этом разговоры, которые и сам ведешь, и ловишь краем уха, — о том, что больницы-де переполнены, «корона» накрывает, официальные данные действительности не соответствуют… Но продолжаем ходить без маски.
Смотрим статистику. За 7 августа в ХМАО обнаружено 175 новых случаев COVID-19.
В Казани все к маскам уже попривыкли — и, странное дело, разговоров о ковиде не так уж и много. Как-то живем повседневностью. Нацепив масочку на нос.
Статистика: в Татарстане за то же 7 августа — 50 новых случаев «короны».
...Так, может, все-таки стоит масочку надеть?
чего вы хотели?
Остальные то тут причем?
Может Ю.Н. расскажет, как маски укрепляют иммунитет граждан? И что вообще предпринимается властями для массового укрепления иммунитета граждан, кроме как наоборот.
ИМЕННО, а остальное все от лукавого.... и происки фармомафии и их покровителей!
И чем ты отличаешься от ЛГБТ представителей, которые считают, что весь мир должен подстраиваться под их психические отклонения и быть такими же как они?
Если ты дистрофик, то сиди дома и не высовывайся. Остальные то тут причем?
Сочувствую вашему потерянному поколению, когда для этого нужны специальные указания губернатора, когда уже пандемия началась.
А потом удивляемся почему хилые, болезненные и коронавирус.
Часто в спортзал ходите? Или думаете проще масочку нацепит?
Здесь не ЛГБТ сообщество.
Вот, кстати, о физкультуре. В советское время я ей не занимался. Был молод. А в сознательном возрасте - занимаюсь. Временами, собрав волю в кулак, добираюсь до спортзала (да, по мне не скажешь, но тут уж что выросло, то выросло) - нацепив масочку, ага.
И рад за вас, что научились мыть руки и начали ходить в спортзал. Лучше поздно чем никогда. Так глядишь и масочка скоро не понадобится.
И блин, вчера сидел при большом скоплении народа. Причем большинство из присутствующих придерживаются принятия мер безопасности от ковида, но про маски как-то забыли. Все были без масок.
Надо быстро в больничку сбегать провериться на ковид.
Паранойя передается даже при общении в комментариях. Никакие прививки и маски точно не помогают.