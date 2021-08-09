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​Масочку наденьте

Ищем связь между ношением маски и статистикой заболеваемости COVID-19

​Масочку наденьте
Фото: siapress.ru

Коллега Анна Богдевич, прибывшая из Екатеринбурга, удивляется, что в Сургуте все ходят без масок.

Я удивлялся еще в июне, понаехав из Казани. А ныне заметил одну интересную деталь. В Сургуте, действительно, заходишь в магазин в маске — и чувствуешь себя белой вороной. При этом разговоры, которые и сам ведешь, и ловишь краем уха, — о том, что больницы-де переполнены, «корона» накрывает, официальные данные действительности не соответствуют… Но продолжаем ходить без маски.

Смотрим статистику. За 7 августа в ХМАО обнаружено 175 новых случаев COVID-19.

В Казани все к маскам уже попривыкли — и, странное дело, разговоров о ковиде не так уж и много. Как-то живем повседневностью. Нацепив масочку на нос.

Статистика: в Татарстане за то же 7 августа — 50 новых случаев «короны».

...Так, может, все-таки стоит масочку надеть?


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Сегодня в 10:04, просмотров: 735, комментариев: 22
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 10:54
Ношение масок не спасает. Доказано Татарстаном)
Ю.H. Местный
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Сегодня в 10:57
175 против 50 - доказано? Ок!
Альберт Леонов Ю.H.
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Сегодня в 11:38
Все коренные жители татрстана у нас работают.. ровно как из очень многих краев и областей ....
чего вы хотели?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:41
Юрию, понаехавшему из Казани ношение маски обязательно.

Остальные то тут причем?

Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:47
Почему ходят без масок? Ответ один. Сургут город «временщиков». Им не жалко окружающих людей: в том числе, детей, беременных женщин, пожилых, то есть ту самую уязвимую для ковида группу граждан. Удивляюсь тому, что думают ЭТИ БОЛВАНЫ, которые входят в транспорт или в общественные другие места без масок? Они же видят люди в масках и сидят порой рядом с ними. А по факту этот БОЛВАН ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОИМ БЕСМАСОЧНЫМ НАХОЖДЕНИЕМ СВОЁ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ. Можно не верить в пользу масок, но выполнять требования санитарных властей ОБЯЗАН. Наши либеральные власти конечно «сопли жуют» в отношении этих болванов. Так для галочки проводят рейды, а нужны драконовские меры ещё с момента возникновения эпидемии. Чтобы у людей с даже одной извилиной выработался рефлекс носить маску в общественных местах. В крупных городах с постоянным проживающим населением ношение масок достигло автоматизма.
Сергей Б
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Сегодня в 11:56
Товарищ семья которого переболела в этом году коронавирусом, причем очень по-разному, сделал однозначный вывод что заболеваемость зависит не от прививок и тем более масок, а от состояния иммунитета человека, потому что по-разному. И велосипед этот товарищ не изобрел.

Может Ю.Н. расскажет, как маски укрепляют иммунитет граждан? И что вообще предпринимается властями для массового укрепления иммунитета граждан, кроме как наоборот.

йося
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Сегодня в 11:56
Когда-то и это закончится, но потомки долго будут гадать почему в культурном слое так много этих непонятных тряточек с резиночеами и зачем они....
йося
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Сегодня в 12:00
... заболеваемость зависит не от прививок и тем более масок, а от состояния иммунитета человека,...
ИМЕННО, а остальное все от лукавого.... и происки фармомафии и их покровителей!
Ю.H. Сергей Б
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Сегодня в 12:03
Ю.Н., как, наверное, и другие внимательные граждане, не может не заметить, что после начала пандемии (когда надеть маску в магазине и помыть руки, придя домой, стало автоматическим безусловным действием), стал болеть гораздо реже.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:13
А кто тебе сказал, что БОЛВАН это не ты? Твой внутренний голос?

И чем ты отличаешься от ЛГБТ представителей, которые считают, что весь мир должен подстраиваться под их психические отклонения и быть такими же как они?

Если ты дистрофик, то сиди дома и не высовывайся. Остальные то тут причем?

Сергей Б Ю.H.
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Сегодня в 12:25
Так-то в советские времена еще с детства учили мыть руки, придя домой, выйдя из туалета и перед едой.

Сочувствую вашему потерянному поколению, когда для этого нужны специальные указания губернатора, когда уже пандемия началась.

А потом удивляемся почему хилые, болезненные и коронавирус.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:26
Человек с сильным иммунитетом в инкубационный периоде может заразить до 1,5 тысячи человек. Конечно для самого любимого это не критично. Но он сам ЗАРАЗНЫЙ И ЗАРАЖАЕТ ОКРУЖАЮЩИХ СО СЛАБЫМ ИММУНИТЕТОМ, ослабленным возрастом, беременностью женщин, хроническими заболеваниями. Почему врачи в стационарах и при операциях в масках? Правильно, чтобы не заразить больных. Ношение маски - ЭТО ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩИХ. Также как и вакцинация. Доказано, что уханьский ковид способен передаваться 3 окружающим, новый штамм - шести. Доказано, что принятие мер по ношению масок и локдауна погасило первую ковида. Доказано, что ношение масок погасило вторую волну ковида. Доказано, что вакцинация в Москве погасила с третью волну ковида. Какие ещё нужны аргументы? Надеяться на иммунитет - это философия первобытных людей. Выживает сильнейший с сильным иммунитетом. Естественный отбор. Мы в каких координатах находимся? Это же «пещерное мышление» в 21 веке!
Alkonowa1ow Сергей Б
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Сегодня в 12:30
Попрошу не командовать! Здесь не сообщество «обманутых дольщиков».
Сергей Б Ю.H.
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Сегодня в 12:31
А так же, в советские времена призывали заниматься физкультурой и спортом, чтобы укреплять здоровье и иммунитет.

Часто в спортзал ходите? Или думаете проще масочку нацепит?
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:34
Попрошу не качать права под свои личные психические отклонения и фобии!

Здесь не ЛГБТ сообщество.
Ю.H. Сергей Б
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Сегодня в 12:37
Да-да, а еще в советское время трава была зеленее, а Сергей Б. - моложе. ШТОШ, вот такое поколение: нужны, значит, спецуказания, чтобы вспомнили про "мойте руки перед едой, после еды, вместо еды".

Вот, кстати, о физкультуре. В советское время я ей не занимался. Был молод. А в сознательном возрасте - занимаюсь. Временами, собрав волю в кулак, добираюсь до спортзала (да, по мне не скажешь, но тут уж что выросло, то выросло) - нацепив масочку, ага.
Alkonowa1ow Сергей Б
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Сегодня в 12:47
Упоминание к месту и не к месту ЛГБТ - это не только отклонение от нормы, но и прямая агитация ЛГБТ.
Сергей Б Ю.H.
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Сегодня в 12:56
Ну пусть будет уничижительно к советским временам: даже, в советские темные времена, с детства учили мыть руки. Если вас ущемляет просто советские времена. Без разницы.

И рад за вас, что научились мыть руки и начали ходить в спортзал. Лучше поздно чем никогда. Так глядишь и масочка скоро не понадобится.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:58
Ну так не упоминай.
Сергей Б
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Сегодня в 13:12
Занимательная беседа получилась.

И блин, вчера сидел при большом скоплении народа. Причем большинство из присутствующих придерживаются принятия мер безопасности от ковида, но про маски как-то забыли. Все были без масок.

Надо быстро в больничку сбегать провериться на ковид.

Паранойя передается даже при общении в комментариях. Никакие прививки и маски точно не помогают.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:14
Мытьё рук это актуальнейшая тема для либеральной постсоветской России. Дети из Мурманска отравились из-за БОЛВАНА, который не мыл руки при приготовлении пищи. Сегодняшний общепит. Это кошмар. Кто следит за тем, чтобы там работали с продуктами люди в разовых перчатках? Поэтому ношение перчаток при ковиду и мытьё рук это просто напоминание о советских правилах «мыть руки перед едой». И главное МЫТЬ РУКИ ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ для всех представителей ИП И ПРОЧИХ ДОННЕР ПУНКТОВ ПИТАНИЯ. Ношение масок при приготовлении пищи и ношение специальных головных уборов это уже редкость в общепите в отличие от советского общепита. Это все наше либеральная культура вседозволенности. И как «вишенка на торте» отсутствие культура ношения масок в общественных местах масок сегодня. Это просто БЕСКУЛЬТУРЬЕ. И не надо отмазывать своё БЕСКУЛЬТУРЬЕ ИММУНИТЕТОМ.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:58
Не примазывай свою паранойю к культуре.
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