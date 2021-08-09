Ищем связь между ношением маски и статистикой заболеваемости COVID-19

Коллега Анна Богдевич, прибывшая из Екатеринбурга, удивляется, что в Сургуте все ходят без масок.

Я удивлялся еще в июне, понаехав из Казани. А ныне заметил одну интересную деталь. В Сургуте, действительно, заходишь в магазин в маске — и чувствуешь себя белой вороной. При этом разговоры, которые и сам ведешь, и ловишь краем уха, — о том, что больницы-де переполнены, «корона» накрывает, официальные данные действительности не соответствуют… Но продолжаем ходить без маски.

Смотрим статистику. За 7 августа в ХМАО обнаружено 175 новых случаев COVID-19.

В Казани все к маскам уже попривыкли — и, странное дело, разговоров о ковиде не так уж и много. Как-то живем повседневностью. Нацепив масочку на нос.

Статистика: в Татарстане за то же 7 августа — 50 новых случаев «короны».

...Так, может, все-таки стоит масочку надеть?