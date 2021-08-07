Обзор новостей недели на siapress.ru

Августовские новости — в основном про городское хозяйство. Убедитесь в этом сами, пролистав обзор самых интересных новостей недели.

Экс-заместитель главы города Алексей Усов вернулся на работу в администрацию Сургута

Ладно-ладно, давайте начнем не с проблем хозяйства. В администрации Сургута — сразу два пополнения. Первое — очередное (мы уже сбились со счету, какое) возвращение Алексея Усова, в разные годы бывшего заместителем главы города и директором департамента архитектуры и градостроительства.

С учетом того, что на момент прихода Усова на Энгельса, 8 последняя должность была вакантна, можно было предположить, что он снова станет главным архитектором города. Но нет — Усов назначен заместителем главы Управления капитального строительства. Чуть промахнулся!

В Сургуте новый главный архитектор — Владимир Астраханцев из Перми

Патроном всея архитектуры стал варяг: место главы ДАиГ в итоге досталось Владимиру Астраханцеву, приехавшему на Север из Перми. Важно, что у нового чиновника

а). есть профильное образование (он окончил Уральскую архитектурно-художественную академию);

б). имеется 20-летний опыт в сфере архитектуры и градостроительства.

То есть сразу два преимущества перед предыдущим главным архитектором Сергеем Солодом, которому неоднократно пеняли как раз на отсутствие образования по профилю возглавляемого им департамента…

Сургутская «Мадонна с младенцем» может стать объектом культурного наследия России

Вряд ли следующие новости напрямую связаны с кадровыми решениями главы Сургута, но совпадение симпатичное. Так, сургутская «Мадонна с младенцем в иллюминаторе» имеет все шансы быть объявленной объектом культурного наследия страны — она проходит сейчас все соответствующие проверки, акт государственной историко-культурной экспертизы о включении панно в Единый государственный реестр размещен на сайте Госкультохраны Югры.

От себя добавим, что Госкультохране стоит присмотреться к мозаичным панно в заднии сургутского ж/д вокзала — они этого вполне достойны.

Фасады трехлистников в Сургуте распишут за 1,3 миллиона рублей

Еще одна новость о фасадах и их украшении не столь однозначна: к 30 сентября несколько трехлистников на проспекте Ленина распишут в историческом стиле, и эскизы уже вызвали не самую позитивную реакцию у общественности.

Опуская все оценки, оперируем фактами: аукцион на оказание этой услуги выиграла индивидуальный предприниматель Кристина Серебрякова. Она предложила самую выгодную цену – 1,3 миллиона рублей. Оформление фасадов домов на центральной улице города проводится в рамках проекта «Город ART», получившего поддержку жителей города на конкурсе инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута online». Иными словами, сургутяне сами захотели, чтобы дома были расписаны — ну так и получите…

В Сургуте запустят приложение для отслеживания общественного транспорта

Еще одна новость по теме благоустройства и всяческого улучшения жизни: систему общественного транспорта в городе продолжат модернизировать — в рамках проекта планируется запуск приложения для отслеживания автобусов, отладку информационных табло на остановках, обновление автобусного парка etc.

Все хорошо, но есть пара вопросов. Во-первых, в прошлом году о планах обновить систему общественного транспорта заявляла предыдущая администрация — а автобус и ныне там. Во-вторых, смущает идея нового приложения. В крупных городах движение автобусов, троллейбусов и прочих трамваев прекрасно отслеживается на геосервисах типа «Яндекс.Карты» или 2ГИС. Они наверняка установлены и на телефонах сургутян: и зачем, спрашивается, им скачивать еще одно?..

Жители окраины Сургута дождались ремонта дворов

Ремонт дворов в Сургуте — теперь дело не только властей. Напомним, что теперь с инициативой подлатать территорию возле дома должны выходить жильцы, обеспечивая оплату 10-20 процентов работ (остальные проценты финансирует администрация). Уже в этом году число инициативных сургутян увеличилось — как следствие, выросло и количество дворов, в которых работает техника, делая их красивее и удобнее.

Ныне — праздник в микрорайоне ж/д, где ремонтируют четыре двора. В некоторых до сих пор не было детских площадок. В общем, есть где развернуться.

Власти Сургута нашли дополнительно 12 миллионов рублей на ямочный ремонт

На дорогах города идет ямочный ремонт: на эти цели нашлись 12 дополнительных миллионов рублей, общее количество затрачиваемых средств на это дело, таким образом, увеличилось до 31 миллиона.

В Югре смог, но санврачи не паникуют

И напоследок — о погоде. Как мы писали уже сегодня, погодные информеры уверяют, что в Сургуте 25 градусов тепла (это правда) и ясно (выгляните в окошко). Туман и смог пригнали ветры аж из Якутии — там горят два миллиона гектаров лесов.

Санврачи, однако, пока не видят поводов для паники: содержание продуктов горения в воздухе не превышает нормы. Исследования проб прошли в Сургуте, Лангепасе, Нефтеюганске, Нижневартовске и Когалыме, где днем ранее жители заметили дымку. Тем не менее, старайтесь не выходить без особой надобности на улицу, а если уж вышли, стоит надеть маски…

P.S. Полиция нагрянула с масочным рейдом в торговый комплекс «Аскания»

Кстати, о масках! На днях полиция нагрянула на рынок «Аскания» с рейдом — ловили как раз безмасочников. Из этой новости мы узнали, что власти, оказывается, до сих пор настаивают на ношении масок в общественных местах. А также — что рынок «Аскания» до сих пор существует…

Прекрасных выходных!