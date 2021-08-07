Интересный случай из советской юридической практики

Уже давно собираю разные интересные юридические казусы. Решила поделиться с вами одним из них.

Итак. Город Н. Советский период, начало 60-х годов.

В одной семье было девять детей. Родители — простые штукатуры очень хотели родить десятого, чтобы получить в придачу к ордену «Мать-героиня» большую квартиру, машину, множество льгот и всяких других полезных вещей.

Но возникла проблема – папаша, похоже, закончил «мужскую карьеру» и десятый никак не получался. И решили они попросить помочь кого-то со стороны.

Присмотрели на своей стройке прораба, предложили ему 1000 рублей (деньги по тем временам немалые). Ну, он и помог вполне результативно. Каждый получил желаемое, и, казалось, должен был остаться доволен. НО!

Прораб оказался пакостным завистником с обостренным чувством лжесправедливости, и написал жалобу в милицию, в которой описал всю правду, как она ему виделась: штукатуры обманули советское государство, мошенники и прочее.

Дело дошло до суда. Зал суда был набит битком, а когда огласили приговор, присутствующие восприняли его с восторгом и еще долго пересказывали друг другу.

Приговор гласил (общие тезисы):

«В действиях обвиняемых нет состава преступления, ребенок любимый и желанный в семье. 1000 рублей признать нетрудовыми доходами и взыскать с прораба в пользу государства. Поскольку прораб признал, что ребенок от него, взыскивать с него алименты до достижения 18 лет ребенка».

Кстати, несколько интересных моментов:

1. В 1944 году было учреждено звание «Мать-героиня» с вручением ордена за рождение и воспитание десяти и более детей. В качестве льгот предоставлялись:

– денежные пособия;

– путевки в здравницы;

– бесплатный проезд в общественном транспорте;

– льготы по оплате жилья;

– выход на пенсию на пять лет раньше;

– зачисление детей в детский сад без очереди;

– квартиры вне очереди.

Сейчас все гораздо скромнее.

2. Уголовным кодексом РСФСР 1960 года была предусмотрена ответственность за нетрудовые доходы. Вероятно, действия прораба по принятию денег за оказание деликатных услуг, «не доросли» до состава преступления.

И вообще: когда тебе роют яму, не мешай! Сделаешь из нее бассейн. Как вам история?

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