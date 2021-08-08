Ирина Урванцева поздравляет с Днем строителя

Эта дата — дань уважения людям, которые закладывали фундамент будущего города. Праздник специалистов, продолжающих строить Сургут.

Благодаря непростому труду строителей растёт и развивается наш северный край. Упоминая трудовые подвиги ветеранов отрасли, мы непременно вспоминаем профессиональные достижения Героя Социалистического Труда Веры Ивановны Панасевич, главного строителя социальных объектов Сургута Вячеслава Степановича Волкова, заслуженного строителя РФ, создателя легендарного моста через Обь Валентина Фёдоровича Солохина.

Ежедневный труд строителей для каждого из нас - это комфорт и уют дома, это современные школы и детские сады, качественные и безопасные дороги.

В праздничный день я желаю вам крепкого здоровья, энергии и оптимизма, новых свершений и побед, мира и добра вашим семьям!