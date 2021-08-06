Отдых на российских курортах: реальность и иллюзии

Пока в Югре постепенно ужесточают ковидные ограничения, на побережье Черного моря люди отдыхают от этих правил: корреспондент siapress.ru лично убедился в этом, побывав на отечественном курорте.

В Анапе с населением в 94,3 тысячи человек в магазинах не протолкнуться, на узеньких тротуарах не разойтись. Туристы, среди которых была и я, заполонили пляж. Но, на мой взгляд, ничего сверхъестественного: на местных курортах и до пандемии было так многолюдно. Места хватает всем, не верьте картинкам в соцсетях: стоя и дыша в затылок друг другу никто не загорает, несмотря на то, что заграничные поездки для россиян нынче не столь доступны, как хотелось бы.

Здесь я попробую оценить отдых на российских курортах в 2021 году по трем наиболее важным сегодня показателям: цена, сервис, ковидная реальность.

Цены

Планировать отдых в условиях пандемии крайне сложно. При выборе временного жилья я рассматривала варианты с бесплатной бронью и отменой, потому как до последнего не была на сто процентов уверена, что из региона удастся куда-то выбраться. Таких вариантов немного, но они есть. В итоге за номер в гостевом доме в двух километрах от пляжа сутки стоили около 2500 рублей на троих. Даже по оценкам местных жителей это недешево, учитывая качество сервиса — точнее его отсутствие, «убранство» номеров и наполнение.

С билетами на самолет тоже вышла интересная история. Практически за несколько дней билеты на рейс 30 июня подорожали на 30 тысяч рублей. Как раз после того как власти Краснодарского края заявили об ограничениях для отдыхающих с 1 августа: пустят только вакцинированных или с антителами к COVID. В первый день августа СМИ сообщили, что аэропорт Анапы переполнен улетающими туристами.

Место под солнцем на одном из городских пляжей бесплатно. Но чтобы с комфортом расположиться на шезлонге, нужно отдать 300 рублей. Для сравнения: два года назад в том же Краснодарском крае цена такого удовольствия была в три раза ниже.

Сервис

Здесь мне оценивать сложнее, потому как просто не с чем сравнивать. Но сказать, что даже такой непритязательный турист, как я, однозначно доволен, нельзя. Сургутяне, которые могут сравнить отдых на российском курорте, к примеру, с Турцией, говорят, что отечественный сервис значительно уступает зарубежному. При этом источник имеет опыт работы в туристической сфере за рубежом.Возможно, если раскошелиться на местный all inclusive, можно неплохо отдохнуть, но его не каждый может себе позволить.

Ковидная реальность

Вот здесь противоречий больше всего. Как только ты выходишь за пределы аэропорта, словно попадаешь в параллельную вселенную — жизнь без коронавируса. Нет людей в масках, на каждом шагу столовые, кафе, рестораны — все работает без ограничений по времени, нет идиотских красных крестов из скотча на сидениях. В аквапарке, на пляжах, в общепитах — ковидная анархия.

Роспотребнадзор предупреждает не о соблюдении масочного режима, а об опасности покупки продуктов питания в неспециализированных местах. Там еще не забыли про кишечные инфекции и другие опасности. Машины скорой помощи гоняют по городу с сиреной круглые сутки.

Это только на первый взгляд. С начала летнего периода статистика заболеваемости ковидом на Кубани стремительно растет. Поэтому: стоит ли? На этот вопрос каждый отвечает сам для себя.

Цена таких поездок — в ежедневной статистике коронавируса. Но, на мой взгляд, для людей, проживающих на севере, бледных, испытывающих дефицит витаминов, априори со сниженным иммунитетом эти денечки под южным солнцем необходимы больше, чем кому-либо. Можно подхватить инфекцию в другом регионе и привезти ее домой с той же вероятностью, как и дома при посещении торгового центра, супермаркета, поликлиники. На работе, в конце концов. Поэтому напитываемся витамином D, пополняем запасы йода в организме и головой отдыхаем от коронавируса и вездесущих ограничений хотя бы так.