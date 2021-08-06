Эксперт тюменского отделения Банка России о том, как не стать жертвой киберпреступников

Уровень киберпреступности в Югре и в целом по России резко вырос с начала пандемии в 2020 году и не снижается в 2021 году. Жители продолжают сообщать свои данные лжесотрудникам банков, полиции и других ведомств, берут кредиты по их разводке, «играют на биржах», покупают авиабилеты на поддельных сайтах. По статистике УМВД Югры за первое полугодие 2021-го, зарегистрировано свыше 4 тысяч (+8%; с 3767 до 4057) IT-преступлений. Ущерб от IT-преступлений увеличился на 83 процента и составил 268 млн рублей. Преступники активно используют сеть Интернет (+30%; 3237) и средства мобильной связи (-2%; 2064). Свыше 40 процентов IT-преступлений квалифицируется как мошенничество (-18%; с 2179 до 1778), четверть – кража (+39%; с 727 до 1012).

Заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин о том, как не стать жертвой киберпреступников.

В условиях пандемии мы все активно используем дистанционный формат получения товаров и услуг, в том числе финансовых и кредитных. Только в нашем регионе за год объем платежей через Интернет увеличился более чем в шесть раз, оплата с помощью телефонов – более чем в два раза. Закономерно возросла и активность мошенников.

В I квартале текущего года количество операций, проведенных без согласия клиента в целом по России выросло на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а объем похищенных средств – почти на 60 процентов. Только за I квартал россияне отдали мошенникам около 3 млрд рублей. Банки вернули клиентам лишь семь процентов этих денег по причине того, что граждане сами сообщали мошенникам данные своих банковских карт. Это нарушает условия договора с банком, и он отказывает в возмещении.

Традиционные схемы преступников - убедить вас самостоятельно перевести деньги мошенникам или вытянуть у вас данные карты или пароль от личного кабинета. А вот сценарии и уловки могут быть различными. Более половины из них используют социальную инженерию. Мошенники втягивают вас в разговор, входят в доверие, торопят и выманивают нужные данные.

Отмечу, что в этом году уже не так популярна легенда «звонок из банка/Центрального Банка», люди хорошо знают о ней. Мошенники придумывают новые сценарии, всё чаще звонят от имени «правоохранительных органов», или идут дальше. Например, от имени банка звонят, что возникла серьезная проблема и нужна помощь правоохранительных органов. Спустя время клиенту поступает звонок якобы из «полиции», «киберполиции», ФСБ или следственного комитета. При этом на экране вы можете увидеть номер, совпадающий с реальным телефоном отделения. Они убеждают жертву помочь следствию и выполнить все указания псевдо-банка. Подчеркну, что сотрудники силовых ведомств не станут звонить – они приглашают граждан повестками.

Активно используется схема «зеркального кредита». Преступники звонят, что вам одобрена предварительная заявка на кредит. Но для защиты от мошенников нужно срочно оформить заявление на этот кредит, быстрее получить деньги и сразу перевести их на несколько безопасных счетов. На самом деле деньги уйдут мошенникам, а кредит останется с вами на долгие годы.

Мошенники атакуют и системы дистанционного банковского обслуживания – интернет-банк и личные кабинеты. Через них было похищено более 1 млрд рублей – почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Своими деньгами распоряжаетесь только вы. Никакой банк не вправе требовать перевести деньги на другой счет. И тем более запрашивать у вас какие-то личные данные, кроме указанных в договоре с банком: фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, ответ на контрольный вопрос. Если у вас любым способом пытаются выманить что-то ещё - коды с банковской карты или одноразовые пароли от личного кабинета, немедленно прекратите такой разговор.

При любых подозрениях позвоните в свой банк, набрав номер, указанный на карте, и уточните ситуацию.

В период летних отпусков участились случаи обмана при покупке авиабилетов, бронировании отелей, санаториев в cети Интернет. Для этого мошенники создают поддельные сайты-двойники. Если вам предлагают заманчиво низкие цены, проявите бдительность, пользуйтесь услугами только тех компаний и агентств, которые давно зарекомендовали себя на рынке. Всегда проверяйте адресную строку браузера, там должен быть значок безопасного соединения в виде закрытого замка.