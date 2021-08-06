16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1680   EUR  86,6529  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Своими деньгами распоряжаетесь только вы

Эксперт тюменского отделения Банка России о том, как не стать жертвой киберпреступников

​Своими деньгами распоряжаетесь только вы

Уровень киберпреступности в Югре и в целом по России резко вырос с начала пандемии в 2020 году и не снижается в 2021 году. Жители продолжают сообщать свои данные лжесотрудникам банков, полиции и других ведомств, берут кредиты по их разводке, «играют на биржах», покупают авиабилеты на поддельных сайтах. По статистике УМВД Югры за первое полугодие 2021-го, зарегистрировано свыше 4 тысяч (+8%; с 3767 до 4057) IT-преступлений. Ущерб от IT-преступлений увеличился на 83 процента и составил 268 млн рублей. Преступники активно используют сеть Интернет (+30%; 3237) и средства мобильной связи (-2%; 2064). Свыше 40 процентов IT-преступлений квалифицируется как мошенничество (-18%; с 2179 до 1778), четверть – кража (+39%; с 727 до 1012).

Заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин о том, как не стать жертвой киберпреступников.

В условиях пандемии мы все активно используем дистанционный формат получения товаров и услуг, в том числе финансовых и кредитных. Только в нашем регионе за год объем платежей через Интернет увеличился более чем в шесть раз, оплата с помощью телефонов – более чем в два раза. Закономерно возросла и активность мошенников.

В I квартале текущего года количество операций, проведенных без согласия клиента в целом по России выросло на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а объем похищенных средств – почти на 60 процентов. Только за I квартал россияне отдали мошенникам около 3 млрд рублей. Банки вернули клиентам лишь семь процентов этих денег по причине того, что граждане сами сообщали мошенникам данные своих банковских карт. Это нарушает условия договора с банком, и он отказывает в возмещении.

Традиционные схемы преступников - убедить вас самостоятельно перевести деньги мошенникам или вытянуть у вас данные карты или пароль от личного кабинета. А вот сценарии и уловки могут быть различными. Более половины из них используют социальную инженерию. Мошенники втягивают вас в разговор, входят в доверие, торопят и выманивают нужные данные.

Отмечу, что в этом году уже не так популярна легенда «звонок из банка/Центрального Банка», люди хорошо знают о ней. Мошенники придумывают новые сценарии, всё чаще звонят от имени «правоохранительных органов», или идут дальше. Например, от имени банка звонят, что возникла серьезная проблема и нужна помощь правоохранительных органов. Спустя время клиенту поступает звонок якобы из «полиции», «киберполиции», ФСБ или следственного комитета. При этом на экране вы можете увидеть номер, совпадающий с реальным телефоном отделения. Они убеждают жертву помочь следствию и выполнить все указания псевдо-банка. Подчеркну, что сотрудники силовых ведомств не станут звонить – они приглашают граждан повестками.

Активно используется схема «зеркального кредита». Преступники звонят, что вам одобрена предварительная заявка на кредит. Но для защиты от мошенников нужно срочно оформить заявление на этот кредит, быстрее получить деньги и сразу перевести их на несколько безопасных счетов. На самом деле деньги уйдут мошенникам, а кредит останется с вами на долгие годы.

Мошенники атакуют и системы дистанционного банковского обслуживания – интернет-банк и личные кабинеты. Через них было похищено более 1 млрд рублей – почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Своими деньгами распоряжаетесь только вы. Никакой банк не вправе требовать перевести деньги на другой счет. И тем более запрашивать у вас какие-то личные данные, кроме указанных в договоре с банком: фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, ответ на контрольный вопрос. Если у вас любым способом пытаются выманить что-то ещё - коды с банковской карты или одноразовые пароли от личного кабинета, немедленно прекратите такой разговор.

При любых подозрениях позвоните в свой банк, набрав номер, указанный на карте, и уточните ситуацию.

В период летних отпусков участились случаи обмана при покупке авиабилетов, бронировании отелей, санаториев в cети Интернет. Для этого мошенники создают поддельные сайты-двойники. Если вам предлагают заманчиво низкие цены, проявите бдительность, пользуйтесь услугами только тех компаний и агентств, которые давно зарекомендовали себя на рынке. Всегда проверяйте адресную строку браузера, там должен быть значок безопасного соединения в виде закрытого замка.


нравится (14) не нравится (0)
Сегодня в 10:39, просмотров: 212, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:08
При этом ровно этот чувак прекрасно видит на чьи счета падают сворованные деньги. Но ничего почему-то с этим не делает

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 1915
  2. Три торговых центра в Нижневартовске эвакуировали из-за лжеминирования 1584
  3. ​Во-первых, это красиво: как будут выглядеть фасады домов на Ленина // ЭСКИЗЫ 1244
  4. ​В «СибурТюменьГазе» назначен новый генеральный директор 1228
  5. Во время полета в Нижневартовск у самолета отказал двигатель 1224
  6. ​Сургутский мост проверят на устойчивость 1147
  7. В травматологии Сургута спасли мужчину с ранением сердца и легкого 1113
  8. ​В Нижегородской области на воду спущен первый «Метеор», который будет возить пассажиров по рекам Югры 1108
  9. ​Рампа, радиусная разгонка и руфтоп: для сургутских скейтеров оборудуют площадку 1088
  10. ​Школьник угнал «Ладу-Гранту» ради поездки по ночному Сургуту 1008
  1. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 5193
  2. ​Новая волна ковида пугает медиков агрессивностью 4033
  3. ​Управление ГО и ЧС Сургута: Смог в город пришел из Якутии 3918
  4. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 3720
  5. ​Наберитесь терпения: на трассе из Нефтеюганска в Сургут образовался серьезный затор 3644
  6. ​Специалисты из Сургута рассказали о новом мошенничестве при продаже недвижимости 3483
  7. ​В Сургут идет тепло 3404
  8. ​Ошибка коммунистов 3332
  9. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 3235
  10. ​Сургуту нужно больше заборов 3170
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 26758
  2. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 11287
  3. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 10934
  4. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 10406
  5. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 10234
  6. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 8972
  7. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 8647
  8. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 8610
  9. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 8124
  10. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 7868

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика