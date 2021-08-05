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​Страна – «Старик». Ответ на пост Эдуарда Иваницкого

В России взоры власти обращены не в будущее и даже не в настоящее, а в прошлое

​Страна – «Старик». Ответ на пост Эдуарда Иваницкого
Фото yandex.ru

С Эдуардом Юрьевичем, поставившим несколько вопросов, а, по сути, подвергшим критике содержательную, художественную и эстетическую составляющую эскизов по оформлению фасадов трехлистников, трудно не согласиться.

Однако нужно понимать, что ребята, занимающиеся реализацией этого проекта, делают это на гранты и, так сказать, вынуждены чутко улавливать тренды и ориентироваться на «государственную политику». И судя по тому, что три из них обращены к прошлому, говорит о том, что ребята тренды улавливают верно. Да, наша страна живет не будущим, не даже настоящим. Ее (страны) взор устремлен назад в прошлое.

И это так разительно отличается от того, что я еще застал в Советском Союзе. Вся культура, искусство, идеология была пронизана мечтами о будущем. Конечно, было много идеологии, Ленина, партии, революции, но вместе с тем – и фантазий о космосе, завоевании других планет, технической революции.

Да, было много дилетантизма, наивности, идеологии, но все это было про будущее. Тогда главным настроением, которым власть хотела заразить общество, было энергетика, оптимизм и молодость. А теперь нам предлагают апатию, бессилие и старость. Мы страна – «Старик», которая сидит на завалинке и в сотый раз пересказывает всем надоевшие истории о своем прошлом, о своей молодости.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 325, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:31
Хорошо подмечено.

Сейчас россиянам внушают что нынешняя власть, это власть с глубокими историческими корнями, а не новориши разворовавшие страну.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 17:24
Уважаемый Сергей! Меня больше смущает качество. Все время нужно будет обновлять материал. "Музей под открытым небом" больше подходит для Крыма. (мое мнение) . . А так... Старый конь борозды не портит. и хорошо.,(!) если приукрасит.
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 17:49
Средний россиянин сегодня - это человек 40 лет. И будет стареть дальше. Поэтому Ваше замечание даже очень точно в реальном выражении.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:53
Ничего, пенсионный возраст до 80 лет продлят и будет нормально.

Будет страна молодых. До старости вообще никто доживать не будет.
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