В России взоры власти обращены не в будущее и даже не в настоящее, а в прошлое

С Эдуардом Юрьевичем, поставившим несколько вопросов, а, по сути, подвергшим критике содержательную, художественную и эстетическую составляющую эскизов по оформлению фасадов трехлистников, трудно не согласиться.

Однако нужно понимать, что ребята, занимающиеся реализацией этого проекта, делают это на гранты и, так сказать, вынуждены чутко улавливать тренды и ориентироваться на «государственную политику». И судя по тому, что три из них обращены к прошлому, говорит о том, что ребята тренды улавливают верно. Да, наша страна живет не будущим, не даже настоящим. Ее (страны) взор устремлен назад в прошлое.

И это так разительно отличается от того, что я еще застал в Советском Союзе. Вся культура, искусство, идеология была пронизана мечтами о будущем. Конечно, было много идеологии, Ленина, партии, революции, но вместе с тем – и фантазий о космосе, завоевании других планет, технической революции.

Да, было много дилетантизма, наивности, идеологии, но все это было про будущее. Тогда главным настроением, которым власть хотела заразить общество, было энергетика, оптимизм и молодость. А теперь нам предлагают апатию, бессилие и старость. Мы страна – «Старик», которая сидит на завалинке и в сотый раз пересказывает всем надоевшие истории о своем прошлом, о своей молодости.