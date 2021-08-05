Не давайте читать этого детям: почему трансгендеры на Олимпиаде – это хорошо

Не успела я прийти в себя после скандала, который спровоцировала жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, именитая спортсменка Татьяна Навка с мужской художественной гимнастикой, как любимые коллеги окунули меня в обсуждение ненормальности трансгендеров на Олимпиаде в Токио.

Говорят: «Лорел Хаббард такая негодяйка, отняла место у какой-то другой женщины, чтобы поехать на главные для спортсмена соревнования. Может, она специально отказалась от члена, чтобы привлечь к себе внимание». Ну и еще: «У него/нее с головой проблемы, поэтому шоу захотелось».

Мне кажется, проблемы с головой у нас у всех. А такие, как Лорел, потихоньку ставят мозги на место.

Вот Навка возмутилась мужчине в купальнике в стразах, говорит: «Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма».

Интересно, а что она скажет, если дочь через несколько лет придет и скажет: «Мама, я люблю девушку… И вообще чувствую себя мужчиной». Этого наверняка не случится. Ну а если да, то что? Дочь успешных родителей попадет в мир ненависти и унижения. Потому что нормального мира ее родители создать не способны.

Спортивные чиновники, допустившие Лорел до соревнований, понимали, что и ее, и их захейтят. Но, на мой скромный взгляд, то, что на нынешних олимпийских играх достаточно открытых гомосексуалистов, есть трансгендеры (их, кстати, больше, чем один) – просто признание того, что люди разные – и это нормально.

Ненормально убивать, насиловать, воровать, унижать... Гордыня – осознание своего превосходства над другими – тоже, кстати, один из семи смертных грехов. А гомосексуальная ориентации и отказ от гендера, в котором рожден, – в этом списке не значатся.

Пора бы понять, что «мое тело – мое дело» - не преступление, а аксиома.

Пока во главе угла у нашего общества борьба с «нетакими», мы погрязаем в грязи еще больше.

Вы хотите запретами и преследованиями защитить детей и подростков от пропаганды гомосексуализма и возможности несовпадения гендерной идентичности. Поздравляю: подростки любят запреты, все молодежные движения строятся на протесте. Таким образом мы сами создаем почву для бед – от самоубийств из-за осознания себя не таким, как все, до ложной смены ориентации или пола назло родителям/обществу.

Из-за каких-то лживых понятий о «норме» мы создаем общество, не готовое принять человека таким, какой он есть. А ведь никто не просит нас любить отличающегося от себя, помогать ему, одобрять его – просто не лезь к нему со своей злобой и ненавистью.

И в конце концов, почему трансгендер – это ненормально, а женщина, которая может толкнуть от груди 200 кило, - нормально? По сути ваши Олимпийские игры – это такой «парад уродов». Потому что таких быстрых, сильных и ловких людей в обычной жизни не бывает. Почему же в России из атлетов делают героев? Чем они так хороши? Они спасли чью-то жизнь? Абсолютно бесполезные для жизни общества участники спортивного шоу. Все. Кроме Лорел – новозеландки, которая осмелилась сделать мир чуточку нормальнее.