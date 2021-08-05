Трехлистники в Сургуте разрисуют в стиле диснейленда. Зачем?

Очередной проект, очередных детских картинок на улицах нашего города. Теперь очередь за трехлистниками. Картинки в стиле диснейленда про исторические вехи развития Сургута. Посыл серьезный — чтобы жители помнили, а молодежь знала, в каком героическом городе она живет.

Посыл политически правильный, попробуй возрази. У меня только два вопроса:

1. Насколько эстетически правильно подобное решение на узких стенах серых, совдеповских строений — трехлистников?

2. Есть ли у администрации целостное понимание будущего архитектурно-цветового облика Сургута, и вписывается ли в эту картину данный проект?

Напоследок несколько примеров из других городов, которые мне показались интересными независимо от общего городского пространства.