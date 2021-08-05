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​Веселые картинки

Трехлистники в Сургуте разрисуют в стиле диснейленда. Зачем?

​Веселые картинки
Фото предоставлено автором

Очередной проект, очередных детских картинок на улицах нашего города. Теперь очередь за трехлистниками. Картинки в стиле диснейленда про исторические вехи развития Сургута. Посыл серьезный — чтобы жители помнили, а молодежь знала, в каком героическом городе она живет.

Посыл политически правильный, попробуй возрази. У меня только два вопроса:

1. Насколько эстетически правильно подобное решение на узких стенах серых, совдеповских строений — трехлистников?

2. Есть ли у администрации целостное понимание будущего архитектурно-цветового облика Сургута, и вписывается ли в эту картину данный проект?

Напоследок несколько примеров из других городов, которые мне показались интересными независимо от общего городского пространства.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 586, комментариев: 10
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:10
Посмотрел на картинки, сомнения сильные на счет трех есть. Салманова - обязательно надо. Скажем правду: не он и города не было. Деревня была бы, а может уже и не существовало вобще.
Теперь про остальных. Тоже самое, не будь Фармана Саламнова - остальное смысл теряет. Кому надо было так глубоко погружаться в историю колхоза. Значит можно убрать, вместе с лисом.
Второе что меня тревожит, это конечно же сколько продержится краска?! Не хотелось бы видать как исчезают части Салманова со стены... Кто будет "ремонтировать" еже ле что?!
Вот если делать, то в стиле как показал автор. Салманова так же изобразить, других первооткрывателей и известных людей в городе: Мелик-Карамова, Мунарева... есть же достойные горожане... Зачем лисы нужны или стрельцы? Героев Великой Отечественной. Увековечить память ветеранов, прямо на домах. Они Наша гордость.
Вот она история города... Пусть горожане, особенно новые Россияне, ну те которые гражданство получили, а толком еще и не жили в городе. Знают кто есть ху в истории города.
Сергей Б
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Сегодня в 11:23
Есть ли у администрации целостное понимание будущего архитектурно-цветового облика Сургута, и вписывается ли в эту картину данный проект?

Ну, новой администрации Сургута во главе с новым главой надо показать жителям Сургута, что облик города с их приходом меняется.

Так что у администрации целостное понимание будущего есть.

Насчет того, вписывается ли в эту картину данный проект?

Главное, что в картину развития города в понимании новой администрации вписывается – жить в Сургуте будет веселей.

Сергей Б
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Сегодня в 11:25
Насчет лучше – это в ряд ли.
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 11:29
отдельно видят, но понимания всей картины - нет.
видение прямое ..
Сергей Б
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Сегодня в 11:37
Как сказал Тарас Самборский в связи со сносом ларька: «Если у нас Филатов будет в Сургуте первым авторитарным Модернизатором – прекрасно».

Модернизация продолжается.
Flyer Альберт Леонов
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Сегодня в 12:29
Если так рассуждать, то не было бы первых трех - Салманов высадился бы где-нибудь в другом месте. Я бы не стал сводить историю к нефтескважинску, Сургут - 4й по счету русский город в Сибири(имеется в виду дата основания). Причем здесь и до русских жили люди, поэтому он был, есть и будет, незазависимо от нефти - вопрос, конечно, в каком формате.
Хотелось бы, чтобы город перестали воспринимать через призму психологии временщика - есть в России уголки, где климат или немногим лучше, или суровее, но там такого нет и города растут в нормальном, полноценном формате, а не прирастают ангарами "быстровозводимых" сооружений и прочих панельных бараков.
Столько сил уже вложено в освоение края, а мы(точнее власти) все не можем определиться: всерьез и надолго ли здесь мы? При этом городу 427, да даже нефтяному Сургуту уже больше 60 - это же целая жизнь.
Пора бы уже обосноваться и обустроиться, а не жить на чемоданах.

Лично я горжусь нашей историей. И она выгодно отличает Сургут от прочих появившихся благодаря нефтяному буму югорских городов, не в обиду будет сказано.
А она, история, не всегда материальна, это надо понимать.
Альберт Леонов Flyer
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Сегодня в 12:55
А сколько деревень, древнее Сургута?! Живут же как то.
Тобольск - года, губерния как ни как была, основан 1587 году. Самим Ермаком.. . Омск - основан Бухольцем в 1716 а уже 1782 году - стал городом...
По истории вышеназванных городов известно всем. Исторический факт. Тут и епархии и все что надо .. Города - города одним словом...
А вот мне, поведайте , что после основания Сургута было до открытия нефти?! Тобольск был крупнейший культурный и образовательный центр..Купцы со всего Российского государства ехали через него...
А Сургут что?! Первое промышленное предприятие появилось в Сургуте. В начале ВОВ. По приказу товарища Берия. Рыбокомбинат. Эвакуированный из города -героя Одессы...Благополучно почтивший в небытие в период правления развитой демократии..
Flyer
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Сегодня в 14:12
Так а в чем спор?
Что Сургут — не город исторически?
Но ведь в указе аж самого царя Федора Иоанновича говорится «Город ставить...» — кстати, наверное, не на каждую деревню царский указ найдется: это вполне себе говорит о том, что здесь был важный форпост для русского государства. Как и то, что Сургут отмечен на многих европейских картах и глобусах 17-19 в.(лично видел в музеях).
Ну и, наконец,был период уездного города, равного по статусу той же Тюмени, был период, когда статус города теряли, ну и что?
Конечно, как у любого города у Сургута и подъемы, и спады в статусе и развитии. 
Тобольску вот повезло на определенном этапе стать столицей аж всей Сибири со всеми вытекающими в виде кремля и т.д.
Потом Тюмень поднялась за счет Транссиба в большей степени. Сургуте позже с нефтью повезло.

А так, были и вполне себе значимые исторические события, связанные с городом, личности исторического масштаба бывали здесь. И центром торговли город был на определенном этапе, с крупной ярмаркой пушнины —  не хочется пересказывать учебник, думаю, вы и так в курсе. Ну да, материальных свидетельств практически не осталось, к сожалению: настоящий Старый Сургут уничтожили, собор 18 в. — разрушили и «утопили»… Но, повторюсь, история — она не только в материальном выражении. 
Альберт Леонов Flyer
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Сегодня в 14:47
Указ (указная грамота) – наиболее распространненый документ в делопроизводстве. Указы адресовались конкретному исполнителю и определяли, что именно следовало выполнить по службе. Указ являлся важным источником права Русского государства.
Наказная память – наказ, инструкция, составлявшаяся в московских приказах. Выдавалась воеводам и служилым людям при отъезде их к месту службы, наказ был обязателен к выполнению.
Так вот, Сургут основан на основании Наказной Памяти...
Наказная память царя Федора Ивановича кн. Федору Петровичу Борятинскому и Владимиру Аничкову о постройке города Сургута с помощью тобольских, обских, березовских служилых людей и остяков во главе с князем Игичеем. 1594 год февраля 19...
Чуешь разницу?!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:59
Не стоит так идеализировать прошлое. Колонизацию Сибири, как и другие колонизации территорий мира имеет как позитивное содержание, так и негативное. Основали острог в Сургуте в 1594 году и хорошо. Отсюда начался Сургут. Этому событию поставили памятник в Центре города. Есть памятник и Ермаку. Все таки Сургут до советской власти был достаточно неизвестным и заброшенным уголком Российской Империи. А вот начиная с советского периода, с 30-х годов, с первой нефтеразведки, с первых гидросамолётов, первых радиоточек, в домах сургутян, с первой консервной фабрикой напротив мемориала нынешнего Славы и здесь же первого кинотеатра «Октябрь» с которых начинался Сургут социалистический. И за 70-лет здесь произошло столько событий, что не хватит и 100 трехлистников, чтобы показать малую толику Великих дел Великих людей Земли Сургутской.
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