Трехлистники в Сургуте разрисуют в стиле диснейленда. Зачем?

Очередной проект, очередных детских картинок на улицах нашего города. Теперь очередь за трехлистниками. Картинки в стиле диснейленда про исторические вехи развития Сургута. Посыл серьезный — чтобы жители помнили, а молодежь знала, в каком героическом городе она живет.
Посыл политически правильный, попробуй возрази. У меня только два вопроса:
1. Насколько эстетически правильно подобное решение на узких стенах серых, совдеповских строений — трехлистников?
2. Есть ли у администрации целостное понимание будущего архитектурно-цветового облика Сургута, и вписывается ли в эту картину данный проект?
Напоследок несколько примеров из других городов, которые мне показались интересными независимо от общего городского пространства.
Теперь про остальных. Тоже самое, не будь Фармана Саламнова - остальное смысл теряет. Кому надо было так глубоко погружаться в историю колхоза. Значит можно убрать, вместе с лисом.
Второе что меня тревожит, это конечно же сколько продержится краска?! Не хотелось бы видать как исчезают части Салманова со стены... Кто будет "ремонтировать" еже ле что?!
Вот если делать, то в стиле как показал автор. Салманова так же изобразить, других первооткрывателей и известных людей в городе: Мелик-Карамова, Мунарева... есть же достойные горожане... Зачем лисы нужны или стрельцы? Героев Великой Отечественной. Увековечить память ветеранов, прямо на домах. Они Наша гордость.
Вот она история города... Пусть горожане, особенно новые Россияне, ну те которые гражданство получили, а толком еще и не жили в городе. Знают кто есть ху в истории города.