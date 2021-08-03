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​Транс-шоу. И не более

Первый в истории Олимпийских игр трансгендер провалил выступление. Да и зачем Лорел победа?

​Транс-шоу. И не более
Фото: stuff.co.nz

Критика участия трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии в Олимпийских играх в Токио была ожидаема. Для любого профессионального спортсмена Олимпиада – это пик спортивной карьеры. Поэтому когда у тех, кто усердно тренируется, готовясь к важному событию, отнимают шансы на участие и победу, становится обидно за них.

А что? Схема выглядит очень удобно. Я бы сказала, годный лайфхак. До 35 лет Лорел была Гэвином, который увлекался тяжелой атлетикой и даже показывал хорошие результаты в каких-то национальных соревнованиях. Но планку повыше смог взять, только отрастив сиськи. В 2020 она стала первой в весовой категории свыше 87 кг среди женщин на Кубке мира в Риме. Так она подошла к Олимпиаде в Токио. И хотя по условиям Международного олимпийского комитета (МОК) Хаббард прошла отбор, многие уверенны в несправедливости и неравной конкуренции по отношению к другим спортсменкам.

Трансгендеры могут участвовать в играх при условии, что уровень тестостерона в их организме не превышает 10 наномолей на литр крови в течение года. Против природы не попрешь: у женщин этот показатель обычно не больше трех, у мужчин НОРМА! от 11 до 33 нмоль/л. Думаю, никакая гормонотерапия не способна сделать из мужчины, что поднимал 300 кг, женщину, способную составить адекватную конкуренцию в женском спорте.

«Провал» Лорел как его ознаменовали СМИ, на мой взгляд, вовсе не провал, а заранее спланированный проигрыш, диверсия. Напомню, сначала штангистка не справилась с весом 120 кг, а потом дважды попыталась взять 125 кг, но безуспешно. Она и сама призналась, что для нее выступление на Олимпиаде – это движение к новому, символ. «Я не думаю, что это должно стать историческим событием. Мы движемся к новому и более понимающему миру, и люди начинают понимать, что такие, как мы, — просто люди. Мы люди, и поэтому я надеюсь, что просто быть здесь уже достаточно», — приводит слова Хаббард Reuters.


Я могу понять, что ЛГБТ сообществу хочется признания, свободы. Но свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.


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03 августа в 15:40, просмотров: 582, комментариев: 6
Комментарии:
444
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03 августа в 21:26
Боже ж ты мой. Каким образом спортсменка покусилась на свободу автора, насмотревшегося российского телевизора? Уж это "ознаменовали СМИ" ни с чем не спутаешь.
Сергей Б 444
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03 августа в 21:43
А ты какого телевизора насмотрелся, украинского?

Вот уж точно ни с чем не спутаешь.
Mobii
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03 августа в 22:51
“Но планку повыше смог взять, только отрастив сиськи.” - позорище какое.
Плескачева, в вашем случае и сиськи не дают взять высокую планку журналистики.
Вам бы
444 Сергей Б
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03 августа в 23:13
Так вы не только российское, но и украинское телевидение успеваете смотреть, многостаночник наш - уважаемый телезритель?
Wiking5 444
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Сегодня в 00:27
Долбанный бот,скорее всего ты работаешь по вахте с западной украины,приехав в сургут начинаешь гадить...

Wiking5 Сергей Б
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Сегодня в 00:30
Этот клиент скорее всего диванный боец,работет по вахте наверное с незалежной,приезжает заработать бабла и заодно нагадить,что то он еще не начал тявкать про Вована да проплаченных путинцев...интересно когда завоет.....
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