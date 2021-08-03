На выборах в думу Сургута есть способ побеждать даже «Единую Россию», но он долгий и сложный

Мысли относительно участия оппозиционных партий конкретно в политике Сургута давно меня гложила. Но тут в комментариях к блогу об ошибке коммунистов мне сказали, что я предлагаю партии КПРФ (равно как и любым, кто «не-ЕР») попыткой пробиться в городскую думу «потратить время людей, ресурсы и остаться ни с чем». И вот тут я, как говорится в молодежной среде, триггернулся окончательно.

Итак, что мы имеем. В Сургуте 25 избирательных округов. Из них плюс-минус по шесть условно «контролируют» нефтяники и газовики, где-то посильнее будет РЖД, где-то побольше бюджетников, где-то вообще полная анархия. Важное обстоятельство: итогам каждого созыва происходит определенная ротация депутатов – от трети до половины тех, кто сидел в креслах на Восходе, 4, просто не выдвигаются на новый срок. Их заменяют кем-то другим.

Так как я слежу за политикой в Сургуте больше десяти лет (профессионально как журналист начал в 2008-м), то вижу – на замену ушедшим депутатом приходят не какие-то боги пиара и местные супер-знаменитости. Изредка там могут появиться известные в городе люди (к примеру, Эдуард Иваницкий, когда он пришел бороться с Сергеем Бондаренко на «нефтяном» округе), но это скорее исключение. Чаще там появляются некие работники градообразующих предприятий, которых делегируют в думу по корпоративной квоте (я эту практику, к слову, уже давненько критиковал), и они приступают к своей работе на избирательном участке хорошо если за полгода до выборов.

Да, у них есть «заряд» от партии власти, административный ресурс и в некоторых случаях поддержка корпорации (в случае с бизнесменами, например, ничего такого нет). И в итоге они выигрывают – как правило, не благодаря супер-кампании и «заваленному деньгами» избирательному округу, а потому что они сами вкупе с лояльной к ним (кстати, не всегда) администрацией города и работодателем мобилизовали какую-то часть своих избирателей прийти на участки. В итоге, как правильно писало городское отделение КПРФ, фактически думу Сургута шестого созыва выбрали 14 процентов жителей города.

Немного про избирателей. Всегда есть некое лоялистское ядро, которое будет голосовать за начальство по факту того, что оно – начальство. Таких, как правило, порядка четверти от всех граждан. Социологи все больше полагают, что аудитория поддержки «Единой России» сейчас активно сжимается как раз до этого самого лоялистского ядра. Нюанс в том, что эти люди зачастую могут как раз проигнорировать выборы, посчитав, что «у наших такая поддержка, что они и без меня выиграют».

Раздраженный и настроенный если не оппозиционно, то, как минимум, критически по отношению к власти электорат, напротив, набирает численность. Там могут оказаться и те люди, которых работодатель пинками погонит на участки, и будет требовать отчитаться, что проголосовал. Оказавшись в кабинке, они могут выместить злость, поставив галочку где-нибудь «не там». И, да, есть с десяток способов обмануть начальство, если оно требует отправить фото бюллетеня.

И, разумеется, большинство сургутян просто не идут на выборы в городскую думу, потому что: «за нас уже все решили», «политика – грязное дело», «эти депутаты там только чтобы воровать», «эта дума бесполезна и ничего не решает» и так далее. Проще говоря – они не видят, за кого там голосовать, не понимают, зачем это делать, и никто им не объясняет и не убеждает в важности этих выборов.

Теперь к началу. У нас 25 округов, в половине из которых будут баллотироваться новые и незнакомые для местных жителей люди, зачастую, мягко говоря, далеко не харизматики. Плюс – их выдвигает нелюбимая многими «Единая Россия». Вторая половина, состоящая из действующих депутатов, более сильна с той точки зрения, что уже ранее успешно прошла через выборы, но не про всех там можно сказать, что они особенно запомнились и полюбились своим избирателям.

Естественно, если оппозиция выходит на дистанцию с теми же стартовыми позициями – то есть какие-то не очень знакомые люди за полгода приходят на участок и что-то пытаются делать – разумеется, они проиграют единороссам. Хотя бы ввиду наличие у последних адмресурса, денег и людей, которые всегда проголосуют за начальство (будь оно «Единой Россией» или Сургутнефтегазом). В этом случае кампания действительно будет «тратой времени людей и ресурсов» практически без шансов на победу.

Однако если бы некий человек, который поставил себе цель избраться в думу, работал на этом участке не полгода, а года три-четыре. Если бы он лично прошел каждый подъезд и был знаком с кучей народа в этом районе, проводил для них мероприятия, участвовал в решении их проблем, привлекал какие-то грантовые ресурсы (это сейчас более чем реально). Зарабатывал себе популярность среди местных, параллельно занимался накоплением определенного городского медийного капитала – это можно сделать за несколько лет без всяких проблем, просто высказываясь на актуальные вопросы членораздельно, разумно и безо всякого бессмысленного ора, типа «во власти только воры, всех посадить».

И уж если этот человек действительно вложил свои силы в избирательный округ, действительно стал там своим, и с наступлением выборов четко артикулировал свое желание стать депутатом, объяснив это своей аудитории, то его шансы против внезапного ставленника «ЕР» на районе окажутся далеко не нулевыми. Особенно, если есть возможность выдвинуться от парламентской партии, что не дает гарантии от снятия с выборов, но, как минимум, существенно снижает этот риск.

Да, всегда можно проиграть. Да, всегда можно стать жертвой произвола власти. Но если ваша цель – участие в политике, то эти риски нужно понимать, оценивать и либо принимать их, либо уходить в тень (либо – в «Единую Россию»).Если вы провели нормальную работу, самое главное – уважение и доверие сограждан – с вами останется. Этот ресурс вы можете потерять только сами, его у вас никакая власть и никакой адмресурс не отберет. Будет уважение, признание и репутация – рано или поздно вы выиграете свои выборы.

Мое субъективное мнение – наши оппозиционные партии практически не ведут такую работу на местах. Но могу ошибаться – возможно, где-то есть локальные лидеры, которые сейчас возьмут да обыграют единороссов на их поле – буду только рад.

А сетовать на то, что по ту сторону баррикад – сплошь могущественные капиталисты, которые могут все купить, а также жуткая власть, которая может всех посадить, и поэтому не стоит даже рыпаться. Это, извините, выученная беспомощность. Которой многие россияне по разным поводам подвержены. Но это уже тема для отдельной статьи.