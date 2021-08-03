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Стала подопытным кроликом

22 июля я вакцинировалась «Спутником». Рассказываю, как это было

Стала подопытным кроликом
фото автора

Обещала – привилась. Произошло это 22 июля в мобильном пункте, так как там не нужно было записываться. Заняло это у меня буквально 15 минут, причем большая часть времени ушла на то, чтобы дождаться медиков с новой порцией вакцины (видимо, в пунктах находятся лишь небольшие партии) и своей очереди.

Сначала врач попросил у меня документы (наличия паспорта было достаточно), указал мои данные и далее мне пришлось заполнить достаточно большую анкету о состоянии моего здоровья. Туда входили вопросы о том, какие хронические заболевания у меня есть, прохожу ли я лучевую терапию, болела ли я ковидом, контактировала ли с зараженным, беременна ли, кормлю ли грудью, бывала ли сильная реакция на вакцину раньше – это только малый список того, что вспомнила навскидку.

Было не больно. Однако единственное, что меня слегка смутило, это то, что выбора вакцины мне не предлагали. После манипуляций со шприцом сообщили, что я привита «Спутником» и вручили бумажку с датой следующего приема. Мне было без разницы, какой препарат в меня введут (все же, у них у всех одинаковый эффект), но если у вас есть какие-то определенные пожелания – наверное, стоит уточнить этот вопрос заранее.

Поначалу никаких изменений я не почувствовала. Шутила с друзьями про связь с Биллом Гейтсом, рептилоидами, про чипирование и 5G. Только на следующий день потихоньку начали проявляться побочные эффекты: температура поднялась до 37.5, а следом за ней типичные для простуды симптомы – сонливость, слабость, ломота в позвоночнике. Очень сильно в месте укола начала болеть рука. Шевелить могла, но при подъеме был дискомфорт.

К слову, именно 23 числа Госуслуги предложили заполнить дневник вакцинированного. Просили указать информацию о моем самочувствии, опять спросили про беременность и контакт с ковидным больным, сдавала ли я тест на выявление антител. Это также не заняло много времени.

Справедливости ради скажу, что продлилось мое болезненное состояние около трех дней. Никаких лихорадок, обмороков, металлические предметы не магнитятся к месту инъекции, я не получаю сигналы из космоса, не пищу во время прохождения металлорамки, пятая точка не отвалилась и, прости господи, я до сих пор жива.

Однако замечу, прививалась я добровольно и исходя из ресурсов собственного организма. В моем анамнезе пруд пруди всяких болячек и я ожидала куда более серьезных последствий, нежели обычных симптомов ОРВИ.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 429, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:48
Привилась - молодец! Поступок, достойный награды!
А ничего, что сотни людей ежедневно прививаются ? И мыслей нет ни у кого: какой вакциной прививаться! Много стран, где есть выбор вакцин?! Может у соседей есть, ближайших? Или одна эффективнее другой?
Еще раз повторю, привилась - молодец. Уберегла кого от заражения.
Скажу тебе больше, из личного: Бабушка в деревне привилась в феврале месяце. Вот недавно, она подхватила вирус. Она это поняла, когда настоял сдать тест. Просто у нее температура была 37,5 пару дней и кашель.. Сходила, сдала анализ - есть! Когда к ней приехала бригада из райцентра, через 5 дней. Она в огороде капалась, грядки поливала ..
Тоесть она не почувствовала что заболела .. Значит вакцина работает!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:37
Алена, хорош над собой эксперименты ставить.

«Спутником» еще на хомячках не опробовали полностью.
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