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​Неужто только четыре процента югорчан переболели ковидом? Оперштаб считает так

Странности со статистикой учета коронавируса в Югре

​Неужто только четыре процента югорчан переболели ковидом? Оперштаб считает так
Фото автора

Чем больше я слежу за официальной статистикой, отражающей ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, тем больше у меня вопросов.

Только четыре процента населения в ХМАО перенесло ковид

На первое августа 2021 года, по данным оперштаба в нашем субъекте было зафиксировано 65 543 случая подтвержденного случая заражения. При этом по данным википедии в нашем регионе проживает 1 687 654 человека. Таким образом, количество выявленных случаев составляет 3,88 процента, что, на мой взгляд, не совсем, мягко говоря, отвечает реальности.

Готовя эту статью я провел мониторинг среди своих 20 близких и знакомых проживающих в Сургуте. Оказалось, что 12 из них имеет подтвержденный статус переболевших, пять имели симптомы (потеря запаха), но не обращались к врачам, трое не знают болели или нет. Три человека, которых я лично знал, в том числе и мой отец, скончались. Другими словами мой эмпирический опыт не подтверждает данные опрештаба.

Несоответствие данных опрештаба количеству госпитализированных

3 июля 2021 директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский на свое странице в инстаграм, подводя итоги недели по ситуации с ковидом, отметил, что за последние сутки госпитализировано 142 югорчанина. В то же время, по данным оперштаба, на тот же день всего выявлено 136 человек, из них только 25 с пневмонией, остальные с признаками ОРВИ или без симптомов.

При этом общеизвестно, что далеко не всех пациентов госпитализируют даже с пневмонией, а только с обширным поражением. Так, я лично с двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, лечился дома, как и несколько моих знакомых, у которых поражение доходило до 40 процентов.

Или вот еще. 22 июля телерадиокомпания СТВ выпустила сюжет, в котором со ссылкой на пресслужбу СОКБ, сообщала что только за тот день и только в СОКБ было госпитализировано более 60 человек в ковидное отделение.

В то время как оперештаб на этот же день давал 25 человек с пневмонией по всему округу.

Смертность

По данным Федеральной службы государственной статистики за период 2019 года от всех причин в Югре умерли 10 112 человек, в 2020 – уже 12 794 человека. Разница – или избыточная смертность – в 2020 году составила 2 682 человека. В то же самое время по данным оперштаба Югры всего за период 2020 года от коронавируса скончался 541 человек. Разница в пять раз!

В общем, друзья я так и не смог понять, откуда оперштаб – структура, от действий которой в прямом смысле зависят жизни людей, берет эти данные, и что вообще они отражают. Но мне кажется, что такая чехарда с цифрами точно не способствует доверию со стороны жителей, в том числе, и по вопросам вакцинации.


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02 августа в 21:46, просмотров: 313, комментариев: 1
Комментарии:
Ananas
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02 августа в 22:29
А то, что по стране дневная смертность за прошлый месяц трижды была 799, но ни разу 800?

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