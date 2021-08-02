Сургутское отделение КПРФ ведет себя не как публичная политическая партия, а как тайный орден

С политической точки зрения в нашем болоте на этой неделе главным событием стало, конечно, объявление о бойкоте выборов в городскую думу партией КПРФ. Собственно, за символическим присутствием «Справедливой России» (Анатолий Вац) и ЛДПР (Евгений Барсов) абсолютное большинство думы Сургута всегда держала за собой «Единая Россия». При том, что многие вполне уважаемые люди о своем членстве в этой партии говорят, скажем так, «извиняясь»: если, мол, ты хочешь что-то сделать для города, то иначе никак.

Но вот честно, положа руку на сердце, я, простой обыватель, вижу пользу от единственного депутата в думе – Алексея Кучина. Потому что он выводит народ на субботники, добивается ремонта убитого междворового проезда и убрал пару незаконных ларьков. Что, собственно, и должен делать депутат городской думы. Чем еще занимаются депутаты – я как обыватель понятия не имею. Не, сейчас, конечно, на страницу любого зайди, там будет «ко мне обратился... я написал депутатский запрос...».

Но вернемся к коммунистам. В комментариях к их заявлению на их странице соцсети прозвучал вопрос: ребята, вот мы бы и рады к вам, но мы про вас знать не знаем и видеть не видим. На что коммунисты отвечают: ну, значит, недостаточно интересуетесь. Приходите в наш офис, расскажем. А случайные люди нам не нужны.

Товарищи! Черт возьми, на дворе 2021-й год, а не 1898-й. Не нужно вам быть тайным обществом. Да даже если и тайным, где ваши пропагандисты? Где ваша «Искра»?

Идея не может завладеть массами, если она хранится, как масонское знание. Путь ордена – не путь народных масс. Наладьте нормальную обратную связь с сургутянами.

Для этого запустите еженедельный видеоблог под условным названием «Мнение сургутян»: посадите харизматичного ведущего, и пусть он комментирует события Сургута и округа. И запустите рубрику «На человеческом языке», где простым понятным языком будет объясняться, что на заседаниях думу происходит, и что принимаемые решения собой подразумевают. Будьте ближе к народу, иными словами. Тогда и в следующий раз, глядишь, и бойкотировать не придется.