Сургутское отделение КПРФ ведет себя не как публичная политическая партия, а как тайный орден

С политической точки зрения в нашем болоте на этой неделе главным событием стало, конечно, объявление о бойкоте выборов в городскую думу партией КПРФ. Собственно, за символическим присутствием «Справедливой России» (Анатолий Вац) и ЛДПР (Евгений Барсов) абсолютное большинство думы Сургута всегда держала за собой «Единая Россия». При том, что многие вполне уважаемые люди о своем членстве в этой партии говорят, скажем так, «извиняясь»: если, мол, ты хочешь что-то сделать для города, то иначе никак.
Но вот честно, положа руку на сердце, я, простой обыватель, вижу пользу от единственного депутата в думе – Алексея Кучина. Потому что он выводит народ на субботники, добивается ремонта убитого междворового проезда и убрал пару незаконных ларьков. Что, собственно, и должен делать депутат городской думы. Чем еще занимаются депутаты – я как обыватель понятия не имею. Не, сейчас, конечно, на страницу любого зайди, там будет «ко мне обратился... я написал депутатский запрос...».
Но вернемся к коммунистам. В комментариях к их заявлению на их странице соцсети прозвучал вопрос: ребята, вот мы бы и рады к вам, но мы про вас знать не знаем и видеть не видим. На что коммунисты отвечают: ну, значит, недостаточно интересуетесь. Приходите в наш офис, расскажем. А случайные люди нам не нужны.
Товарищи! Черт возьми, на дворе 2021-й год, а не 1898-й. Не нужно вам быть тайным обществом. Да даже если и тайным, где ваши пропагандисты? Где ваша «Искра»?
Идея не может завладеть массами, если она хранится, как масонское знание. Путь ордена – не путь народных масс. Наладьте нормальную обратную связь с сургутянами.
Для этого запустите еженедельный видеоблог под условным названием «Мнение сургутян»: посадите харизматичного ведущего, и пусть он комментирует события Сургута и округа. И запустите рубрику «На человеческом языке», где простым понятным языком будет объясняться, что на заседаниях думу происходит, и что принимаемые решения собой подразумевают. Будьте ближе к народу, иными словами. Тогда и в следующий раз, глядишь, и бойкотировать не придется.
Вернемся к заявлению Сургутских КПРФ.
В гордуму при все желании и хотении попасть - шансов мало. Ну нет узнаваемых людей в партии. Да и денег столько нет. Тянуть двое выборов: округ и город. В большинстве горожане голосуют не за партию а личности. Их выращивать надо и договариваться с администрацией. Ресурс административный ни кто не отменял.
Теперь пошли дальше. На округе больше шансов, ибо голосуют за партию а не за кандидатов. Вот по партийным спискам пройти проще и отработать с людьми. Вывод правильный сделали: Не фиг распылятся, надо все силы бросать на округ. Глядишь и разбавят хантыйское болото новыми людьми.
То, что КПРФ Сургут, это единственная общественная организация в Сургуте, которая оказывает реальную поддержку гражданам чьи права грубейшим образом нарушаются, это я знаю из своего личного опыта.
Но я, знал к кому обратиться и что не менее важно – зачем.
Такой информации, куда можно обращаться гражданам за реальной поддержкой в Сургуте, если их права нарушаются, а именно в КПРФ, увы не хватает.
И что интересно: мозги граждан насколько промыты, что граждане даже не знают зачем, обращаться куда-то за поддержкой.
И действительно, в холодильниках жителей Сургута еще «мышь не повесилась» и закредитованности еще такой нет, когда граждане уже не справляются с выплатами по долгам. А тут еще и право выбора комфортной среды какое-то дают. Казалось бы, при таких обстоятельствах комфортнее вести себя смирно по отношению к властям. Лучше синица в руках чем журавель в небе.
И вот такое сознание граждан, которое навязывается гражданам именно властями, в Сургуте сдвинуть практически нереально.
А между тем – грабят. Власть грабит большую часть население Сургута, массово и на крупные денежные суммы – каждого. Взамен предлагая «свободу» и «право выбора» «комфортной среды».
«Эксперты Фонда рабочей академии и "Рабочей партии России" рассчитали стоимость рабочей силы для Екатеринбурга».
«При средних ценах на товары в Екатеринбурге получается, что минимальная стоимость рабочей силы одного работающего в семье из пяти человек должна составлять 356 тыс. 778 руб. в месяц, а если будут работать оба родителя (с учётом декретного отпуска), то 217 тыс. 548 руб. в месяц».
Боюсь даже предположить сколько это должно быть в Сургуте.
Кирилл Акинцев похоже и сам плохо представляет, что ему нужно.
Видит пользу депутата Алексея Кучина «Потому что он выводит народ на субботники, добивается ремонта убитого междворового проезда и убрал пару незаконных ларьков. Что, собственно, и должен делать депутат городской думы».
Серьезно? Только для этого нужны депутаты, чтобы выводить народ на субботники, добиваться ремонта убитых проездов и убрать пару незаконных ларьков?
Кирилл Акинцев ну прям как Шура Балаганов.
«– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой».
Кирилл Акинцев советует, чтобы КПРФ Сургут больше занималась просветительской работой, чтобы была нормальная обратная связь с сургутянами?
Но Кирилл, для этого еще нужно чтобы и у граждан были в голове хотя-бы проблески сознания.
А если сам Кирилл считает, что депутаты нужны только для того чтобы выводить народ на субботники, добиваться ремонта убитых проездов и убирать пару незаконных ларьков – то, тут хоть кол не голове теши.
То что нас не видно лично Вам, или еще кому то в городе это в основном Ваша проблема, потому что у нас активные аккаунты в соцсетях, и активная уличная повестка. Например, 9 января мы устроили 20 массовых пикетов по всему городу (около 100 человек одновременно в 20 разных точках) по вопросу Концессии ГТС. Покажите мне еще одну политическую силу с такими акциями?
На 1 мая у нас колонна строем 80 человек ходит с растяжками и политическими требованиями.
А то что вам бложик подавай, так всему свое время, если посчитаем нужным - заведем.
С уважением, первый секретарь Сургутского ГК КПРФ Чичканов