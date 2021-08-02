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Товарищи коммунисты! Черт возьми, на дворе 2021-й год, а не 1898-й. Не нужно вам быть тайным обществом

Сургутское отделение КПРФ ведет себя не как публичная политическая партия, а как тайный орден

Товарищи коммунисты! Черт возьми, на дворе 2021-й год, а не 1898-й. Не нужно вам быть тайным обществом
Фото со страницы автора ВКонтакте

С политической точки зрения в нашем болоте на этой неделе главным событием стало, конечно, объявление о бойкоте выборов в городскую думу партией КПРФ. Собственно, за символическим присутствием «Справедливой России» (Анатолий Вац) и ЛДПР (Евгений Барсов) абсолютное большинство думы Сургута всегда держала за собой «Единая Россия». При том, что многие вполне уважаемые люди о своем членстве в этой партии говорят, скажем так, «извиняясь»: если, мол, ты хочешь что-то сделать для города, то иначе никак.

Но вот честно, положа руку на сердце, я, простой обыватель, вижу пользу от единственного депутата в думе – Алексея Кучина. Потому что он выводит народ на субботники, добивается ремонта убитого междворового проезда и убрал пару незаконных ларьков. Что, собственно, и должен делать депутат городской думы. Чем еще занимаются депутаты – я как обыватель понятия не имею. Не, сейчас, конечно, на страницу любого зайди, там будет «ко мне обратился... я написал депутатский запрос...».

Но вернемся к коммунистам. В комментариях к их заявлению на их странице соцсети прозвучал вопрос: ребята, вот мы бы и рады к вам, но мы про вас знать не знаем и видеть не видим. На что коммунисты отвечают: ну, значит, недостаточно интересуетесь. Приходите в наш офис, расскажем. А случайные люди нам не нужны.

Товарищи! Черт возьми, на дворе 2021-й год, а не 1898-й. Не нужно вам быть тайным обществом. Да даже если и тайным, где ваши пропагандисты? Где ваша «Искра»?

Идея не может завладеть массами, если она хранится, как масонское знание. Путь ордена – не путь народных масс. Наладьте нормальную обратную связь с сургутянами.

Для этого запустите еженедельный видеоблог под условным названием «Мнение сургутян»: посадите харизматичного ведущего, и пусть он комментирует события Сургута и округа. И запустите рубрику «На человеческом языке», где простым понятным языком будет объясняться, что на заседаниях думу происходит, и что принимаемые решения собой подразумевают. Будьте ближе к народу, иными словами. Тогда и в следующий раз, глядишь, и бойкотировать не придется.


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Сегодня в 00:46, просмотров: 642, комментариев: 7
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 07:43
Уважаемый Кирилл!Позволю заметить.,что Алексей. и Владимир Болотнов.пожалуй.,единственные депутаты,которые всегда отвечают на вопросы читателей.Благодарю их за общественную работу на благо жителей города.Во всяком случае они держат ответ,а не уходят в "кустики.".Удачи им в новом созыве.
Альберт Леонов
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Сегодня в 09:45
Интересно автор заметки пишет. Видеоблог и все такое. Про депутатов тоже замолвлю слово. Алексей - молодец. Он деятельный человек, не профессиональный политик.
Вернемся к заявлению Сургутских КПРФ.
В гордуму при все желании и хотении попасть - шансов мало. Ну нет узнаваемых людей в партии. Да и денег столько нет. Тянуть двое выборов: округ и город. В большинстве горожане голосуют не за партию а личности. Их выращивать надо и договариваться с администрацией. Ресурс административный ни кто не отменял.
Теперь пошли дальше. На округе больше шансов, ибо голосуют за партию а не за кандидатов. Вот по партийным спискам пройти проще и отработать с людьми. Вывод правильный сделали: Не фиг распылятся, надо все силы бросать на округ. Глядишь и разбавят хантыйское болото новыми людьми.
Сергей Б
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Сегодня в 10:58
Кирилл Акинцев не так наивен, как это может показаться на первый взгляд, но не настолько в здравии чтобы…

То, что КПРФ Сургут, это единственная общественная организация в Сургуте, которая оказывает реальную поддержку гражданам чьи права грубейшим образом нарушаются, это я знаю из своего личного опыта.

Но я, знал к кому обратиться и что не менее важно – зачем.

Такой информации, куда можно обращаться гражданам за реальной поддержкой в Сургуте, если их права нарушаются, а именно в КПРФ, увы не хватает.

И что интересно: мозги граждан насколько промыты, что граждане даже не знают зачем, обращаться куда-то за поддержкой.

И действительно, в холодильниках жителей Сургута еще «мышь не повесилась» и закредитованности еще такой нет, когда граждане уже не справляются с выплатами по долгам. А тут еще и право выбора комфортной среды какое-то дают. Казалось бы, при таких обстоятельствах комфортнее вести себя смирно по отношению к властям. Лучше синица в руках чем журавель в небе.

И вот такое сознание граждан, которое навязывается гражданам именно властями, в Сургуте сдвинуть практически нереально.

А между тем – грабят. Власть грабит большую часть население Сургута, массово и на крупные денежные суммы – каждого. Взамен предлагая «свободу» и «право выбора» «комфортной среды».

«Эксперты Фонда рабочей академии и "Рабочей партии России" рассчитали стоимость рабочей силы для Екатеринбурга».

«При средних ценах на товары в Екатеринбурге получается, что минимальная стоимость рабочей силы одного работающего в семье из пяти человек должна составлять 356 тыс. 778 руб. в месяц, а если будут работать оба родителя (с учётом декретного отпуска), то 217 тыс. 548 руб. в месяц».

Боюсь даже предположить сколько это должно быть в Сургуте.

Кирилл Акинцев похоже и сам плохо представляет, что ему нужно.

Видит пользу депутата Алексея Кучина «Потому что он выводит народ на субботники, добивается ремонта убитого междворового проезда и убрал пару незаконных ларьков. Что, собственно, и должен делать депутат городской думы».

Серьезно? Только для этого нужны депутаты, чтобы выводить народ на субботники, добиваться ремонта убитых проездов и убрать пару незаконных ларьков?

Кирилл Акинцев ну прям как Шура Балаганов.

«– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой».

Кирилл Акинцев советует, чтобы КПРФ Сургут больше занималась просветительской работой, чтобы была нормальная обратная связь с сургутянами?

Но Кирилл, для этого еще нужно чтобы и у граждан были в голове хотя-бы проблески сознания.

А если сам Кирилл считает, что депутаты нужны только для того чтобы выводить народ на субботники, добиваться ремонта убитых проездов и убирать пару незаконных ларьков – то, тут хоть кол не голове теши.

Komdeg
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Сегодня в 11:03
Больше на рекламу Кучина похоже, хотя ничего плохого про него (кроме того что он от ЕР идет) сказать не могу. Вы, Кирилл, мне кажется вырвали слова из контекста. Человек который писал про то что нас не видно и не слышно имел в друзьях кучу едросовских деятелей. И когда кто-то предложил ему прийти в партию, Андрей Калошин ответил ему, что нам случайные люди не нужны и речь шла именно о таких непонятных личностях. Нам действительно нужны люди дошедшие до наших идей своей жизнью и своим умом, а не потребители.
То что нас не видно лично Вам, или еще кому то в городе это в основном Ваша проблема, потому что у нас активные аккаунты в соцсетях, и активная уличная повестка. Например, 9 января мы устроили 20 массовых пикетов по всему городу (около 100 человек одновременно в 20 разных точках) по вопросу Концессии ГТС. Покажите мне еще одну политическую силу с такими акциями?
На 1 мая у нас колонна строем 80 человек ходит с растяжками и политическими требованиями.
А то что вам бложик подавай, так всему свое время, если посчитаем нужным - заведем.
С уважением, первый секретарь Сургутского ГК КПРФ Чичканов
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:46
Таки верно, что уличная активность КПРФ является их основной формой политической деятельности. Все в рамках закона. И никакого «булыжника оружия пролетариата». Но ковид нанёс серьезный удар по этой форме политической борьбы. Можно сказать парализовал на почти полтора года. «Туда не ходи сюда не ходи по трое не собираться». Дежавю. А соцсети и блоги и прочая блогерская активность против режима, то это дело агентов спецслужб Запада, того же Лексея Навального. Хотя товарищ Рашкин взял его в союзники, за что и был изгнан из Президиума ЦК КПРФ. Мол у него и так много дел в Московской организации. Так вот о блогерах типа Навального: сидят там неизвестно где и подрывают устои государства российского и союзной нам Белоруссии. А коммунисты выходят на улицы на согласованные митинги. Однако эта форма деятельности КПРФ теряет МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОТРОЕ СИДИТ В БЛОГАХ И СОЦСЕТЯХ. Да и лидеры коммунистов тоже забронзоветь. Кто у нас лидер в регионе? Савинцев из Советского? А что Советский у нас крупный промышленный центр? Что там «пролетариат» есть? Или на Юге области Казанцева уже сколько лет рулит. Раньше хоть Черепанов в областной Думе «наводил фронду». Тот же Чертищев последний первый секретарь Тюменского обкома КПСС будучи в ГД чем проявил себя? Для широкого круга обывателей деятельность партячеек в городах ХМАО и их лидеров практически незаметна. Да и обыватели охладели к политике. Так на нынешние выборы пойдут каждый пятый из опрошенных ВЦИОМ, когда ещё в 2004 году таких было более половины. Так что не надо переоценивать значение ни выборов, ни «партеек», которые идут на выборы или объявляют их бойкот. У обывателей уже нет времени на эти политические игры. Их заботят свои проблемы порой какдожить до следующей зарплаты или пенсии в условиях резкого скачка цен на продукты первой необходимости. А на эти вещи политические партии почти внимания не обращают и монетаризм расцветает в России пышным цветом, при поддержке фракции КПРФ в ГД.
Никита Шостак
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Сегодня в 12:33
Лишь бы, что-то сказать!
Сергей Б
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Сегодня в 13:44
Кирилл, в ЕР то уже вступил или только еще мечтаешь?
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