Каков менталитет нынешних жителей Сургута, и станет ли для жителей города и его новоселов Сургут «новой территорией смыслов»

Постоянный читатель и комментатор siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на новость о том, что в этом году в Сургуте планируется установить 4,5 тысячи погонных метров заборов. Приводим его мнение с незначительной правкой.

Таки городская дума как-то взялась за борьбу с этим злом в Сургуте под лозунгом «Чисто жить». Но заглохло. Сейчас борются за «чистоту дорог» с помощью дорожного пылесоса перед укладкой асфальтобетона при ремонте дорожного полотна. А если серьезно, то «чисто жить не там, где убирают, а там, где не мусорят».

Надо организовать борьбу за чистоту города. А менталитет жителей города, особенно из числа понаехавших, в отношении к чистоте улиц, дворов, подъездов, газонов парков и сохранившихся зелёных островков лесов просто зашкаливает пренебрежением элементарных простых правил поведения. Это их фирменное сургутское отношение к городу временщиков. Они приехали на готовое. Они знают, сколько Труда и Денег вложено в эти улицы и дороги, в эти общественные пространства сотнями тысяч людей, прошедших через Сургут, оставивших здесь свою большую часть жизни и своё здоровье, чтобы создать этот прекрасный город.

Город, в котором им можно устанавливать свои порядки, мусорить и получать все преференции наравне с коренными жителями города. Наверняка на своей этнической или малой Родине они каждый окурок собирают в пакет и не выбрасывают окурки на газоны на улицах городов и под окнами своих домов. Они не выбрасывают пакеты с мусором на площадках и в 3-х метрах от мусорного бака. Мусор вроде мелочь, но как страдает имидж города в глазах гостей от таких «мелочей». Хотим туристов в город зазывать! Зачем? Любоваться на наши замусоренные улицы и неряшливых «хозяев города»? Так у них такого добра и дома, наверное, хватает.

И ещё. Что мы знаем о менталитете нынешнего среднего жителя Сургута. Каков он?

Помнится, в далекие 65-66 годы прошлого столетия, когда в Сургут буквально хлынули десятки тысяч новоселов, в город высадился десант социологов из Новосибирского университета и Академгородка, с целью составить социологический портрет людей, которые, бросив свои благоустроенные и обжитые места, приехали в совершенно вздыбленный, совершенно перекопанный, совершенно перепаханный гусеницами тяжелой военной техники Сургут.

Город скорее похожий на муравейник, где тысячи людей, казалось, находились в хаотичном, броуновском движении вокруг в одночасье созданных контор, управлений, участков и объединения «Тюменьнефегаз». Где новоявленные директора и начальники контор, управлений, участков в болотных сапогах и в ИТРской спецовке с печатью в кармане и приказом о своём назначении, порой, на «пеньке» набирали себе первые штаты специалистов.

Стандартный ответ был таков: «Работу дам, жилья нет. Дам материал, стройся». Тогда верхом комфорта была половина вагончика или каюта на списанном и поставленном на вечную стоянку на берегу Бардаковки колесном пароходе «Урицкий». Ибо у начальников управлений и контор на «пеньках» уже был спущен могущественными Госпланом ПЛАН. И все это, казалось, броуновское движение, было подчинено этому могущественному ПЛАНУ: дать в конце 1965 года первый миллион Тюменской нефти.

Так вот. Социологи, да и журналисты интересовались тем, кто эти люди, которые десятками тысяч хлынули в Сургут, каков их социальный портрет, каков их статус, какие у них плане на будущее. Поэтому в июне 1965 году и журналисты Центрального телевидения со съёмочной группой здесь в Сургуте создали двухчасовой кинофильм-интервью с новосёлами и коренными жителями города. Непосредственно на площадке у котлована первого крупнопанельного дома в микрорайоне нефтяников (ныне это дом по проспекту Набережный, 46), в сургутском аэропорту, на буровой Георгия Ерёмина, в вышкомонтажной бригаде Героя соцтруда Александра Тимченко, с начальником промыслово-геофической контры Катковым, с коренным жителем и краеведом фронтовиком майором в отставке Флегонтом Яковлевичем Показаньевым. И просто с простыми жителями на улицах молодого города и ожидающими посадки пассажирами в сургутском старом аэропорту. Понятно, что властям нужно было знать и понять, станет ли этот город базовым городом для освоения нефти и газа и на какое количество жителей проектировать город. В результате в 1965 году Генплан, разработанный московским Гипргором, был рассчитан на 60-70 тысяч жителей.

Сегодня анонсированы планы властей по строительству города на 500 тысяч жителей и темпы ввода жилья таковы, что можно быть уверенным, что по жилью выполнить эти планы сомнений нет.

Но до сих пор как-то неясно, для кого и зачем строим такой город. Когда вроде все освоено. Когда пора прибраться, навести чистоту, создать уют и комфорт для уже и так его многочисленных жителей. Каковы цели и каков социальный статус новых жителей города? Теперь не надо привлекать социологов из Новосибирского университета и Академгородка, не надо привлекать съёмочную группу и журналистов из Центрального телевидения, чтобы провести социологические исследования в городе, чтобы представить властям города и региона научно-обоснованное заключение о перспективах будущего Сургута. А будущее любого города это его люди.

Поэтому сегодняшнее состояние «замусоренного» Сургута это как раз и сигнал провести нашими гуманитарным вузам и СМИ журналистские и научные социологические исследования, с целью дать научный прогноз для дальнейшего развития города и его перспективах. Главные из которых это:

- какой будущий для города «первый миллион тонн нефти»?

- и станет ли для жителей города и его новоселов Сургут «новой территорией смыслов»?

Над этим надо уже работать сегодня. Попутно борясь с аварийным жильем, мусором, уборкой снега и проблемами «обманутых дольщиков».