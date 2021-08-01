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Дума Югры, ежегодно принимая бюджет на сотни миллиардов рублей, не смогла решить многие ключевые проблемы региона

Плюсы и минусы уходящего созыва думы Югры

Дума Югры, ежегодно принимая бюджет на сотни миллиардов рублей, не смогла решить многие ключевые проблемы региона
Фото из архива автора

Уходящий шестой созыв думы Югры подводит итоги своей работы. По просьбе СИА-ПРЕСС работу депутатов прокомментировал президент фонда «Региональная политика», кандидат юридических наук Павел Манченко.

Дума Югры уходящего созыва, в общем-то, обеспечивала рутинную нормативно-правовую деятельность, связанную с принятием нормативно-правовых актов в соответствии с изменениями федерального законодательства. Одним из самых важных направлений в этой работе стоило реализацией майских указов президента, например, по обеспечению нужного уровня зарплат среди работников сферы образования и здравоохранения. Законотворцы также в рамках своей работы перераспределяли значительные ресурсы на снос и расселение ветхого и аварийного жилья. Опять же в рамках поручения президента России.

Но, на мой взгляд, дума Югры, принимая законы о бюджете на сотни миллиардов рублей и другие нормативно-правовые акты, должна бы обеспечить последовательно «развязку» проблем моногородов, реализацию важных для региона проектов, связанных, например, с диверсификацией экономики автономного округа. Этого и много другого, по настоящему прорывного, в Югре так и не происходит.

Дума Югры уже второй срок подряд не демонстрирует каких-либо законотворческих настоящих нормативных триумфов, направленных на улучшение жизни югорчан, как это было в начале «нулевых». Тогда именно дума Ханты-Мансийского автономного округа первой в России приняла закон «О качестве жизни», утверждала нормативно-правовую базу под дополнительное пенсионное обеспечение граждан и выплат из средств Фонда поколений и другие законодательные инновации.

На мой взгляд, сейчас дума Югры в большей степени идет в фарватере федеральных законодателей, нежели является флагманом регионального законотворческого процесса в России.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 422, комментариев: 4
Комментарии:
c13
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Сегодня в 16:56
В почтовом ящике нашел газету "Команда развития Югры" есть ссылка на сайт, из интереса зашел на сайт - выбираю городской округ Сургут, реализуется 0 проектов, запланировано 0 проектов, оставлено "наказов" избирателей - 47 предложений, что это за предложения естественно посмотреть нельзя
Вообщем такое себе, даже перед выборами имитацию бурной деятельности уже никто не делает хотя бы на том же сайте, как-то глухо и от всего этого веет сыростью и непроработанностью, как некоторые комментаторы из других тем увидели некое "развитие" я даже не понимаю, наверное часто смотрят телеканал Югра))
Мне даже неохота критиковать "командуюгры" или Единую Россию я понимаю что это просто ноль и ждать ничего не приходится)
Сергей Б
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Сегодня в 18:48
Ясен пень: команда Югры, это очередная имитация бурной деятельности для лохов избирателей.
Сергей Б
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Сегодня в 18:52
«Рад поделиться новостью, – я подал документы на выдвижение и регистрацию в качестве кандидата в депутаты Думы Югры седьмого созыва по 12 одномандатному избирательному округу города Сургута.

На выборы я иду в команде Югры».

Ринат Айсин

Так вот зачем нужна эта команда Югры.
Флудер Сергей Б
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Сегодня в 21:59
Но-но-но! Я на днях попал в дождь на велосипеде, кроссовки насквозь мокрые были. Я этой газеты взял 4 экземпляра, и набил ими кроссовки, чтобы воду впитали! Так что иногда команда Югры приносит пользу!
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