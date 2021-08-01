Плюсы и минусы уходящего созыва думы Югры

Уходящий шестой созыв думы Югры подводит итоги своей работы. По просьбе СИА-ПРЕСС работу депутатов прокомментировал президент фонда «Региональная политика», кандидат юридических наук Павел Манченко.

Дума Югры уходящего созыва, в общем-то, обеспечивала рутинную нормативно-правовую деятельность, связанную с принятием нормативно-правовых актов в соответствии с изменениями федерального законодательства. Одним из самых важных направлений в этой работе стоило реализацией майских указов президента, например, по обеспечению нужного уровня зарплат среди работников сферы образования и здравоохранения. Законотворцы также в рамках своей работы перераспределяли значительные ресурсы на снос и расселение ветхого и аварийного жилья. Опять же в рамках поручения президента России.

Но, на мой взгляд, дума Югры, принимая законы о бюджете на сотни миллиардов рублей и другие нормативно-правовые акты, должна бы обеспечить последовательно «развязку» проблем моногородов, реализацию важных для региона проектов, связанных, например, с диверсификацией экономики автономного округа. Этого и много другого, по настоящему прорывного, в Югре так и не происходит.

Дума Югры уже второй срок подряд не демонстрирует каких-либо законотворческих настоящих нормативных триумфов, направленных на улучшение жизни югорчан, как это было в начале «нулевых». Тогда именно дума Ханты-Мансийского автономного округа первой в России приняла закон «О качестве жизни», утверждала нормативно-правовую базу под дополнительное пенсионное обеспечение граждан и выплат из средств Фонда поколений и другие законодательные инновации.

На мой взгляд, сейчас дума Югры в большей степени идет в фарватере федеральных законодателей, нежели является флагманом регионального законотворческого процесса в России.