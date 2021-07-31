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​Ошибка коммунистов

Бойкот выборов в думу Сургута от местного отделения КПРФ – большая ошибка

​Ошибка коммунистов
Фото gazeta19.ru

Сургутское отделение КПРФ, состоящие из молодых и активных людей, объявило о бойкотировании выборов в городскую думу. Я как политический обозреватель не могу пройти мимо. Поэтому несколько соображений. Ссылаться в этом тексте я буду на официальную публикацию сургутских коммунистов ВКонтакте.

Как они мотивируют свой отказ от участия в выборах. По их данным, более 85 процентов избирателей Сургута не имеют своего представители в муниципальном парламенте. Далее цитата: «На прошлых выборах в Думу города Сургута 18.09.2016

- проголосовал 78 641 избиратель;

- явка 30,03%;

- из них за победивших кандидатов проголосовали 36 102 избирателя. Это 45,9% от всех пришедших на участки избирателей. То есть меньшинство. Или менее 14% от всех избирателей города».

Факты и цифры крайне красноречивы. У меня вопрос: да, всего 36 тысяч человек проголосовали за победивших на выборах депутатов уходящего созыва. Неужто КПРФ, имеющая большую популярность в стране и способная оседлать протестную (анти-ЕР) повестку, не способна в Сургуте найти и мобилизовать 37 тысяч избирателей и полностью захватить думу города? Да, я утрирую. Но, согласитесь, это странная логика: дума Сургута никого не представляет, поэтому мы не будем участвовать в этих выборах и пытаться кого-нибудь там представить.

Далее. «Вдумайтесь в эти цифры, крупный бизнес мобилизует 14% избирателей с помощью вливания миллионов в своих представителей на выборах, а также административного ресурса и в итоге контролирует всю городскую Думу. Там в тиши кабинетов представители крупного капитала спокойно решают свои коммерческие вопросы, приватизируют городское хозяйство, раздают земли под застройку».

Я сейчас поражу всех политической аналитикой, но: из реально крупных предприятий в думу округа ведут своих кандидатов Сургутнефтегаз, структуры Газпрома, «Россети Тюмень» и РЖД. Из них Газпром, Россети и РЖД – государственный бизнес, да и Сургутнефтегаз, по большей части, тоже. Так вот, на троих у них 14 кандидатов – из 25. Бизнес помельче ведет семь претендентов, бюджетников – четверо. Так что, если уж какой крупный капитал и потенциально сможет «контролирвать» думу, так это государственный Газпром и квази-государственный Сургутнефтегаз.

Пускай. Но, опять же – если крупный бизнес, вливая миллионы в своих представителей, мобилизует всего лишь 14 процентов, которые выбирают думу – что мешает идейно мобилизовать 15 процентов и выиграть все? Ну, или хотя бы несколько мандатов.

К чему я это. Вообще бойкот как инструмент политического давления может сработать в том случае, если его применение реально бьет по выборам. Условно, если бы КПРФ договорились хотя бы с ЛДПР, и, может, малыми партиями, кандидатов от которых зарегистрировали, и в последний день они бы всей толпой дружно с выборов снялись, с целью оставить на большинстве участков лишь по одному единороссу в бюллетене – это был бы мощный демарш. Фактически, срыв выборов. Но, согласитесь, такой вариант развития событий смотрится слишком фантастическим даже в теории, не то, что на практике. А бойкот от коммунистов в нынешнем виде приведет примерно ни к чему.

Повторюсь: я считаю, что когда молодые и активные члены популярной в народе партии, способной поймать запрос на изменения, запрос на социальную справедливость и протестную волну, просто так снимаются с выборов – это ошибка. Она, к сожалению, отдаляет сургутский парламент от того политического разнообразия, которого город заслуживает.


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31 июля в 15:31, просмотров: 1003, комментариев: 18
Комментарии:
Аванес
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31 июля в 16:09
"решают свои коммерческие вопросы"-брехня полная, СНГ коммерческую деятельность на территории города не ведёт. Депутатов своих садит исключительно из принципа реноме, к тому же, депутаты априори и в округе ничего не решают, так по мелочи. Свои коммерческие интересы Богданов решает в Москве.
"всей толпой дружно с выборов снялись, оставив на большинстве участков лишь по одному единороссу"-автор, это полный бред, никогда ЕР не идёт на выборы с 1 кандидатом, всегда есть один, а то и два техника. А КПРФ сургутская-обыкновенные гопники, никто бы их и не выбрал. Это как неуловимый Джо, которого никто не ловит...
Альберт Леонов
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31 июля в 16:43
Правильно сделали.
Разве в городские депутаты идут "от чистого сердца"? Забота о горожанах, еще чего.. Красиво так говорят... На деле, коммунисты правы. Решают свои чисто коммерческие интересы. Разве это не так?!
Кто из депутатов "обеднял" или меньше денег стал получать за время работы в думе? Я говорю не корпоративных, а тех кто "сами".
Еще один повод есть применить смешанную систему выборов, это присутствие в городе всего политического спектра партий. Один Барсов, в поле не воин! А так бы не понятно сколько прошло бы тех же коммунистов ЛДПР. Ну может еще кто из внепарламентских партий. Может СР, а может и нет.
Дума города должна думать. Только не одной политической головой. Надо разбавлять. По округам выбраться шансов мало. А списком есть шанс ..
Сергей Б Аванес
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31 июля в 18:25
Вот кто гопники и сцуки, которые на жителей Сургута реально наезжают, уверовав в свою безнаказанность и неприкосновенность, так это администрация Сургута.

И главу этой администрации «выбрали» «реальные пацаны» депутаты от ЕР.

Ты вообще из какой норы на свет божий выполз?
Сергей Б
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31 июля в 18:26
Д.Щ., конечно теоретически в чем-то прав в своих рассуждениях исходя из имеющейся информации.

Только еще не вечер.
Сергей Б Аванес
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31 июля в 18:30
И серьезно, градообразующие предприятия не имеют своих коммерческих интересов в Сургуте?

Ну хотя-бы покорная дешевая рабочая сила может сильно коммерцию этим предприятиям подпортить если протестовать начнет.

Alkonowa1ow
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31 июля в 18:50
Таки нужно поддержать бойкот сургутских членов КПРФ. Коммунистами их назвать сложно. Скорее левое крыло системной оппозиции с брендом КПРФ. Чем сейчас отличается «Левый фронт» Сереги Удальцова от КПРФ Зюганова ? Практически ничем. Вместе ходят на митинги. Выдвигают общих кандидатов, к примеру Анастасию Удальцову ( жену Удальцова Сергея из «Левый фронта»). кандидатом в ГД. Кроме того какой смысл КПРФ мелькать на этих выборах, когда их бэкграунд с каждым годом становиться для избирателей все менее привлекательным. Какой бэкграунд может быть у наследников КПСС, которая прос…ла СССР. Которая заложила «мину» под сегодняшняя России ее перестройкой и «демократией». Ортодоксальных коммунистов старой закалки становится все меньше. Молодой электорат вообще аполитичен. Кроме того проникновение в их ряды КПРФ таких миллионеров как Грудинин, Кононенко ( трагически погибший в Киеве), Кумин подмывает имидж КПРФ. Далее протестное голосование против поправок в Конституцию РФ, их выступления против вакцинации не вызвало симпатий у избирателей. С чем идти сейчас на выборы Сургутским коммунистам? С федеральной повесткой? С городской повесткой? По видимому ни у них, ни у уентральные органы КПРФ, ни у региональные отделения в ХМАО нет сформированной программы , которая бы конкурировала с программой ЕР «Команда развития Югры», которая бы вызвала доверие у избирателей, с которой бы они пошли на выборы в ДУМЫ ХМАО. А посему бойкот. Все логично. Лучше хлопнуть дверью, недели позориться ещё раз.
Komdeg
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31 июля в 19:02
политический обозреватель Дмитрий, вы знаете что такое легитимность? Вы же предлагаете молодым и активным коммунистам бороться с ветряными мельницами и дуть в паруса легитимности ЕР. Вы хотите, чтобы молодые коммунисты боролись в заведомо проигрышных условиях по правилам, которые пишут ЕР. А мы предлагаем сломать эти правила самым доступным образом - лишить настоящей силы власть - легитимности. В Думе города 25 мест, на 280 тысяч избирателей и многомиллиардный бюджет и еще более многомиллиардное производство находящееся на территории муниципалитета, как думаете сколько капитал готов денег отвалить за каждое место в этой думе? Вы предлагаете убить 25 медведей гризли с поддержкой виде всей административной, правоохранительной и судебной системы с помощью перочинного ножика. Если бы это было бы возможно, то и вы были бы уже давно депутатом.
И когда вы ведете подсчет представителей крупного бизнеса, вы забываете что государство тоже частное, и это тоже крупный общак капиталистов, поэтому бюджетников не стоит считать бессребрениками от чиновничества. и бизнес помельче для Сургута это что ларек по вашему? или все таки люди с многомиллионными доходами и поддержкой какой-то части бизнес элиты.
С уважением первый секретарь Суругтского городского Комитета КПРФ Чичканов.
Д.Щеглов Komdeg
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31 июля в 19:22
Уважаемый Сергей! Да, я знаю, что такое легитимность. И, боюсь, что навредить Единой России и будущей думе Сургута с точки зрения снижения легитимности своим бойкотом вы не сможете. А если бы пошли и боролись - то смогли бы претендовать на места, и с этого плацдарма развивать политическое наступление. Как показывает практика, даже в Москве - городе куда более, если рассуждать вашими терминами, капиталистическом, ресурсном и жестоком, люди смогли, опять же, вашими терминами, с перочинными ножиками отобрать немало мест у местных гризли, которые посильнее сургутских будут. Среди тех, кто отбирал, были и ваши однопартийцы. Но ваши решения - это ваши решения, я лишь высказываю свое скромное мнение.
Komdeg Alkonowa1ow
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31 июля в 19:26
команда развития югры?) далеко развили за последние 10 лет? достаточно посмотреть на транспортную инфраструктуру - двухполосное движение между городами, по федеральной трассе, второй мост через Обь в планах много лет. Переселение из аварийного жилья до сих пор не забороли. Зато теперь в округе обманутые дольщики появились. Или вы по присутствию торговых сетей судите? По количеству КБ и пивных? По мне команда югры похожа на российскую сборную по футболу - да есть, да играет (как Дзюба), но слова развитие и успех лучше рядом не ставить. Разве что в предвыборной листовке ЕР, что синонимично лапше для ушей
Komdeg
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31 июля в 19:27
#командаДзюбры
Komdeg Д.Щеглов
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31 июля в 19:33
Ну не надо скромничать, Дмитрий, вы высказываете не мнение, а политическую позицию, которая странным образом близка действующей власти. А сравнивать Москву с бурлящим полем политических сил и конкуренцией с политическим болотом это, конечно, сильный аргумент. Вот когда удавку с шеи оппозиции здесь снимут и дадут иметь представительство в соответствии с реальным положением дел, а не как сейчас, тогда и можно будет говорить о реальной политической борьбе. Сами посудите, придет на выборы 100% избирателей Сургута, а выиграет все равно меньшинство объединенное административным и финансовым ресурсом. Скажите, это справедливо, что более половины пришедших отдать свой гражданский долг на выборах жителей города получают кукиш с маслом от того, что их кандидат набрал не 40 процентов 20 или 30? Давайте может не будем выплескивать младенца вместе с водой, а дадим людям ХОТЯ БЫ буржуазную демократию, а не фикцию.
Komdeg Д.Щеглов
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31 июля в 19:39
И в Москве практически нет в политике людей с перочинными ножиками, это столица и меряются там гаубицами. Там Яблоко или партия зеленых имеют и ресурс, и актив. И зачастую еще и поддержку в разных структурах, которые воюют за сладкий московский пирог. А здесь, вам ли не знать, Дмитрий, что все под контролем элиты, в том числе и данная площадка, и краники открыты ровно настолько, чтобы стравливать лишнее давление.
Alkonowa1ow
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31 июля в 20:32
Действующей власти, той же партии ЕР, по определению труднее удержать протестный электорат даже на нейтральных позициях. Порой она крутится, как «карась на сковородке» от своих «косяков», но странное дело на выборах побеждает. Хотя своё отношение к ЕР избиратели могут выразить просто приходом на избирательные участки и голосованием за КПРФ, СР или наконец за ЛДПР. По-моему сами партии ещё находятся в лояльной позиции к Кремлю и тем самым к ЕР. В той же КПРФ первый секретарь МГК КПРФ Рашкин и депутат ГД Денис Парфёнов занимают более радикальную позицию по отношению к действующей власти. И что делают в КПРФ? Правильно дистанцируются от них. Их не включили в Федеральный список кандидатов в ГД. Максим Шевченко дистанцировался от КПРФ. Власти выдвинули против того же Парфенова популярного актера ДМИТРИЯ Певцова в одномандатном округе. То есть в самой КПРФ нужно преодолеть разброд и шатания, как в центре так и на местах. Или говоря ленинским языком, прежде чем объединятся, нужно избавиться от «временных попутчиков», «спонсоров» и «пассажиров».
Сергей Б
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31 июля в 23:29
Бойкот выборов в думу Сургута от местного отделения КПРФ – это прежде всего громкое официальное заявление о том, что все эти намечающиеся «выборы» в Сургуте заведомо являются цирком, в котором нет желания участвовать.

Ну кто-то должен начинать говорить правду открыто.

А все эти запросы на изменения, на социальную справедливость и протестную волну, среди жителей Сургута, о которых говорит Д.Щ., они разными способами, включая грязными, неправомерными и репрессиями, гасятся правящей партией ЕР, в чьих руках сосредоточены все государственные ресурсы и рычаги управления людскими ресурсами бюджетных и градообразующих предприятий, составляющих основную долю избирателей. Вот в чем дело.

Так что открытое официальное заявление о том, что предстоящие выборы в думу Сургута заведомо являются нелегитимными, это вполне, одно из реальных действий в попытке прорвать блокаду диктатуры правящей партии ЕР.

Заметьте: одно из… Что совсем не исключает другие действия. В том числе и попытку поймать и задействовать запрос граждан на изменения, запрос на социальную справедливость и протестную волну. Комплекс мероприятий.

Вот так примерно думаю, как обыватель. Не политический обозреватель конечно, но все-таки…

Сергей Б
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31 июля в 23:57
А репрессивные меры со стороны правящей партии ЕР и властей, и даже прямо скажу политический экстремизм, в Сургуте активно практикуются как в отношении физический лиц, так и в отношении неугодных политиков.

Не секрет, что власти уже не раз наезжали на аэродром Барсова, который между прочим является полезным социальным объектом для Сургута.

А недавно, слышал, что в школу английского языка нагрянули органы с проверкой.

Это вполне можно связать со смелыми заявлениями Барсова в видеороликах, которые он выложил в соц. сетях.
Сергей Б
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Сегодня в 00:08
Да что там Барсов, даже меня, обычного обывателя не раз дергали в полицию по дебильным заявлениям одного мудака из администрации. За то, что я как дольщик участвовал в видеообращениях.
Сергей Б
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Сегодня в 00:10
А Д.Щ. говорит: ошибка коммунистов.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 01:10
На самом деле, бойкот Сургутских членов КПРФ по выборам в городскую Думу означает всего лишь бойкот. И ничего более. Что касается самою Городскую Думу, то не надо ее слишком политизировать. Ибо депутатам надо заниматься там вопросами такими непартийными вопросами, как уборки снега, борьбы с гололедом, обучением дорожников технологиям укладки асфальта и ещё многим многим другими ежедневными рутиннными вопросами, которая навалится на них всех, независимо от их партийной принадлежности. По-моему, став депутатом Городской Думы нужно всем парламентариям города стать членами одной партии: ПАРТИИ ГОРОДА СУРГУТА. Почему? Потому как все они имеют одну цель- улучшение качества жизни горожан, экономное и рациональное расходование бюджета и эффективный контроль за его исполнением. Все. Сегодня с этим справляется в Думе фракция ЕР, как самая представительная в Думе города, и в регионе, и в стране. Тут некоторые «горячие» комментарии говорят о том, что мол «Давайте выгоним эту ЕР на фиг и сами будем «рулить хозяйством города». Не вопрос. Какая партия повторит в городе знаменитые ленинские слова : «ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!». Кто возьмёт полную ответственность? «Друг возьми порулить, а в ответ тишина ….». КПРФ объяаилп бойкот.Хотя нет, избиратели давали порулить и Сипягину из ЛДПР (Владимирская обл), и Коновалову из КПРФ (Хакасия), и Клычкову из КПРФ (Орловская обл), и Фургалу из ЛДПР (Хабаровский край), и Левченко из КПРФ ( Иркутская обл) и Ищенко от КПРФ (Приморский край, но после он струсил и отказался). Результат известен. «Хрен редьки- не слаще». Надо быть компетентным, надо заниматься хозяйством, надо находить общий язык с бизнесом независимо от партийной принадлежности. И у многих это не пошло. Тот же Тулун Левченко из КПРФ завалил и его попросили вежливо освободить кресло. Поэтому оппозиционным партиям надо научится не только критиковать ошибки правящей партии ЕР, но и «БЫТЬ ГОТОВЫМ КАК ПИОНЕРАМ» придти на смену ЕР и взять полную ответственность за дела в городе. А не просто Бла-бла-бла.
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