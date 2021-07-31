Бойкот выборов в думу Сургута от местного отделения КПРФ – большая ошибка

Сургутское отделение КПРФ, состоящие из молодых и активных людей, объявило о бойкотировании выборов в городскую думу. Я как политический обозреватель не могу пройти мимо. Поэтому несколько соображений. Ссылаться в этом тексте я буду на официальную публикацию сургутских коммунистов ВКонтакте.

Как они мотивируют свой отказ от участия в выборах. По их данным, более 85 процентов избирателей Сургута не имеют своего представители в муниципальном парламенте. Далее цитата: «На прошлых выборах в Думу города Сургута 18.09.2016

- проголосовал 78 641 избиратель;

- явка 30,03%;

- из них за победивших кандидатов проголосовали 36 102 избирателя. Это 45,9% от всех пришедших на участки избирателей. То есть меньшинство. Или менее 14% от всех избирателей города».

Факты и цифры крайне красноречивы. У меня вопрос: да, всего 36 тысяч человек проголосовали за победивших на выборах депутатов уходящего созыва. Неужто КПРФ, имеющая большую популярность в стране и способная оседлать протестную (анти-ЕР) повестку, не способна в Сургуте найти и мобилизовать 37 тысяч избирателей и полностью захватить думу города? Да, я утрирую. Но, согласитесь, это странная логика: дума Сургута никого не представляет, поэтому мы не будем участвовать в этих выборах и пытаться кого-нибудь там представить.

Далее. «Вдумайтесь в эти цифры, крупный бизнес мобилизует 14% избирателей с помощью вливания миллионов в своих представителей на выборах, а также административного ресурса и в итоге контролирует всю городскую Думу. Там в тиши кабинетов представители крупного капитала спокойно решают свои коммерческие вопросы, приватизируют городское хозяйство, раздают земли под застройку».

Я сейчас поражу всех политической аналитикой, но: из реально крупных предприятий в думу округа ведут своих кандидатов Сургутнефтегаз, структуры Газпрома, «Россети Тюмень» и РЖД. Из них Газпром, Россети и РЖД – государственный бизнес, да и Сургутнефтегаз, по большей части, тоже. Так вот, на троих у них 14 кандидатов – из 25. Бизнес помельче ведет семь претендентов, бюджетников – четверо. Так что, если уж какой крупный капитал и потенциально сможет «контролирвать» думу, так это государственный Газпром и квази-государственный Сургутнефтегаз.

Пускай. Но, опять же – если крупный бизнес, вливая миллионы в своих представителей, мобилизует всего лишь 14 процентов, которые выбирают думу – что мешает идейно мобилизовать 15 процентов и выиграть все? Ну, или хотя бы несколько мандатов.

К чему я это. Вообще бойкот как инструмент политического давления может сработать в том случае, если его применение реально бьет по выборам. Условно, если бы КПРФ договорились хотя бы с ЛДПР, и, может, малыми партиями, кандидатов от которых зарегистрировали, и в последний день они бы всей толпой дружно с выборов снялись, с целью оставить на большинстве участков лишь по одному единороссу в бюллетене – это был бы мощный демарш. Фактически, срыв выборов. Но, согласитесь, такой вариант развития событий смотрится слишком фантастическим даже в теории, не то, что на практике. А бойкот от коммунистов в нынешнем виде приведет примерно ни к чему.

Повторюсь: я считаю, что когда молодые и активные члены популярной в народе партии, способной поймать запрос на изменения, запрос на социальную справедливость и протестную волну, просто так снимаются с выборов – это ошибка. Она, к сожалению, отдаляет сургутский парламент от того политического разнообразия, которого город заслуживает.