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Повелительница ив

Как сургутянка загорелась лозоплетением и стала настоящей повелительницей ив

Повелительница ив
Фото и видео автора

Она единственная в Сургуте с таким увлечением. Увлечением, переросшим в мастерство. Увлечением, которое имеет перспективы стать востребованной специальностью в благоустройстве и озеленении северных городов в будущем.

Мы приехали на обычный (на первый, взгляд с улицы ) дачный участок замначальника управления общественных связей «Газпром трансгаз Сургута» Виктории Вяхиревой-Гиненко в один из садовых кооперативов Сургута в жаркий июльский день.

– Вот сейчас есть на что посмотреть, – встречает у калитки Вика, намекая на наше стремление приехать к ней в гости еще в начале лета. – Добро пожаловать!