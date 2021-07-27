Как Сургут потерял свою идеологию и стал городом временщиков

Постоянный читатель и комментатор siapress.ruАлександр Коновалов отреагировал на эпизод проекта «О чем говорят» про идеологию городов – Тюмени и Сургута. Приводим его мнение с незначительной правкой.

Я помню город с деревянными тротуарами, с палисадниками, с цветущей черемухой и рябиной и с белыми ночами…когда я 23 июня 1965 года второй раз очутился в Сургуте и уже не в гости, как в 1963 году, а на ПМЖ. Сургут еще сохранял свой колорит, свой менталитет коренных жителей. Сохранялся оазис настоящего благополучия или «рая» на земле, когда в других местах Хрущев довел до голода.

К примеру, Екатеринбург (Свердловск), когда его жители ездили в Тюмень за продуктами. Тогда люди в Сургуте не знали замков в своих домах, когда какая-то «щепочка» на дверных петлях означала, что хозяев нет. И никто не войдет в дом. Ибо все знали, что «чужие здесь не ходят». И жителей в райцентре было не так уж и мало, около шести тысяч человек.

Это была их земля, с их обычаями, с их историей. Жители любили Сургут до умопомрачения. Да и люди все знали почти друг друга. И встретив кого-то на Большой Земле и узнав, что он из Сургута он становился близким человеком, чуть ли не родственником.

И вот в их мирно текущую жизнь ворвалась БОЛЬШАЯ НЕФТЬ. Она перевернула уклад жизни сургутян за один-два года. Но первая волна миграции в Сургут воспринималась коренными жителями позитивно. И как могли они помогали поселенцам (как их называют – первопроходцам, что по смыслу неверно) на новом месте. Они видели, что с их приездом изменится будущее Сургута.

Они видели Сургут как цветущий и благоустроенный город на 60-70 тысяч человек. Они видели город с благоустроенными кварталами домов, с новыми школами, с новыми детскими садами, с новыми больницами и библиотеками. Потом прошла вторая, третья и, наконец, последняя – в 1990-2000 годах – волна миграции, когда город наводнили совершенно чуждые сибирскому менталитету люди, которые чихали на местные обычаи и историю.

Эти мигранты и определяют сегодня менталитет города. Города, которому и показать им сегодня нечего, ибо от старого Сургута осталась «выжженной земля». Остался последний вещдок варварства «мигрантов» – «Дом Пионеров». Осталось этот вещдок уничтожить и заявить, что ничего здесь никогда не было, что так все и было. А без истории город не имеет менталитета, не имеет идеологии.

Хотя нет. Имеет Идеологию срубить «бабла» побольше и «свалить», когда уберут северные преференции – коэффициент и северные надбавки. То есть пока есть НЕФТЬ. После нефти на планах «столицы чего», как и на городе с 400-500 тыс. человек можно поставить крест. Разбегутся прежде всего временщики.

А виновата градостроительная политика в городе. Город по факту получился не для людей. Нет того, кто может остаться в нем жить даже на небольшую зарплату, если еще будет работа. «Об этом думать никогда не рано и не поздно». А потому, если нет идеологии города, тогда и нет менталитета его жителей, кроме идеологии временщика взамен утраченного менталитета его коренных жителей.

А наплыв малоквалифицированной внутренней миграции, которая вызвана рынком, выгодно только стройбизнесу и чиновникам из департамента архитектуры и градостроительства. Возведение «гетто-муравейников» – это путь в никуда, и, похоже, что эта политика в Сургуте прошла точку невозврата. Причем за короткий десятилетний срок («куй железо, пока горячо» говорили и говорят девелоперы), что печально для дальнейшей перспективы развития Сургута.