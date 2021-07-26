Вот пример, как австралийское правительство отчитывается о трате собранных налогов. А что Россия?

Мой друг (к слову, бывший сургутянин), живущий в Австралии, прислал мне любопытную бумажку. То, как правительство отчиталось перед ним за уплаченные налоги. Вот, мол, сколько из ваших кровных ушло на социальные выплаты (welfare), сколько на здравоохранение, сколько на образование, оборону, и так далее. Полюбуйтесь.

Не будем завидовать тому, что бюджетных инвестиций в здоровье и образование там оказывается больше, чем на ракеты, корабли и прочие дорогие игрушки – все-таки другая страна, другие границы, ну и геополитические амбиции, прямо скажем другие (хотя нет, вот тут позавидуем).

Просто сам факт – каждый из нас, особенно, кто старше 18 лет, налогоплательщик. Хотя частенько этого не очень-то осознает. Деньги с нас берут исправно, еще и придумывают всякие способы, чтобы брать этих денег побольше. А отчитаться как-то забывают. Потому что за отчетностью вполне могут последовать вопросы — а надо ли было поступать так? Или нужно было иначе? А может, мы вместо вас изберем тех, кто больше будет соответствовать нашему представлению о распоряжению бюджетом?

А я буду напоминать и напоминать – нет у государства своих денег. Есть только деньги налогоплательщиков, нас с вами. Даже те, которые платятся какими-нибудь нефтяниками, потому что они платятся на государственные (общественные) нужды. И распоряжаться этими деньгами государственные менеджеры должны под нашим контролем, и они же должны регулярно интересоваться, на что предпочтительнее эти деньги тратить. Чего они, разумеется, делать не хотят. Но рано или поздно придется – думаю, правда, менеджеры будут уже другие.

В общем, очень хочу как-нибудь аналогичную бумажку получить от Федеральной налоговой службы Российской Федерации.