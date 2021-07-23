Почему власти лояльны к мракобесам

Сургутнефтегаз в очередной раз оказался в новостной повестке из-за прививочной кампании против ковида. Предприятие очень серьезно подошло к вакцинации сотрудников. Понятно почему: больной сотрудник равно экономические потери. А в случае с коронавирусом один больной равен десяти (если не больше) зараженным коллегам.

Так вот, говорят, что сейчас на объекты Сургутнефтегаза не допускают не привитых сотрудников подрядных организация, а работникам предприятия рекомендуют ревакцинироваться.

И это нормально – заботиться о стабильной работе предприятия и его сотрудников.

Поэтому я без всякой задней мысли позвонила в пресс-службе компании.

- Мы не будем это комментировать, - ответили мне на мой вопрос.

- Почему? Ведь это хорошо, - удивилась я.

- Это ваше мнение, а мы этого комментировать не можем, - вежливо, но настойчиво отказали мне.

Мне не дает покоя мысль, почему антиваксеры и мракобесие – такая ценность? Почему их никто не поставит на место? Почему их не пугают законом о распространении фейков?

Они распускают страшилки, инструкции, как обойти вакцинацию, недостоверную информацию о последствиях прививок. Разве на фоне пандемии это – не угроза нашей безопасности?

А власти лояльно к этому относятся. И даже крупные компании предпочитают не ворошить это осиное гнездо.

Главные инфекционисты всех регионов развенчивают мифы о вакцинации. Только кто их смотрит и читает? Они же не идут в прайм-тайм. У федерального телевидения есть все средства просвещать, но нет такой цели. Для рейтинга же лучше обсудить студентку, которая сбила детей. Люди так запуганы, что выгоняют из поселков ковид-бригады медиков. Потому что они видели по телевизору, как выглядит «инопланетянин Алешенька», а как выглядит вертолет санавиации – не видели. Даже жалко этих людей, чью паранойю регулярно подкармливают.

Немного (очень сильно!) обидно, потому что грамотное просвещение и правдивая информация о вакцинации могли бы свести на нет необходимость вести игру в эту «добровольно-принудительную вакцинацию», на которую идут крупные компании, чтобы сохранить производства.

Историк и политолог Сергей Медведев утверждает, что Россия, по статистике, один из чемпионов мира по конспирологии и по антипрививочному движению, а антипрививочники в нынешних реалиях превратились в гражданское и политическое движение.

«Как только речь идет о том, чтобы поставить прививку, вдруг у человека пробуждается инстинкт свободы, и он говорит: нет, нет, нет, вот здесь подождите. Здесь играем, здесь не играем. То, что выборы отменили – это окей, я согласен. То, что снимают оппозиционных кандидатов – я согласен. То, что Навальный отравлен и сидит в тюрьме – я согласен. А вот прививку в руку – нет <…> В России проблема с общественным благом. Пространство человека кончается на его собственном теле. Все то, что дальше – не мое. <…> Человек не готов поступиться ни граммом собственного душевного спокойствия ради коллективного блага. Ради того, чтобы всем вместе победить пандемию. <…> Пандемия как рентгеном высветила две вещи: полная недееспособность государства и полный распад нашего постсоветского общества. <…> Можно сказать, что это гражданское и политическое движение антивакцинаторское. Настолько сильное, что оно даже государство принудило отступить. У нас нет локдауна поэтому. И не будет локдауна. Потому что никто не хочет трогать эту большую встревоженную массу, ненавидящую прививки и вакцину перед сентябрьскими выборамисказал он в эфире «Дождя».

Между тем, ежедневно в России по официальным данным умирает от коронавируса более 700 человек. Пора бы вести борьбу за жизнь электората, а не за душевное спокойствие душевнобольных.

P.S. Прежде чем писать комментарий, рекомендую прочесть текст, чтобы не обвинять автора в том, чего он не писал.