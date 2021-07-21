Три главные причины, которые делают нас потенциальными убийцами на дорогах

Непросто вставать на сторону убийцы, особенно, когда речь идет о гибели детей. Моральное право на это дает только тот факт, что убийца однозначно понесет наказание. Возможно, даже суровее, чем проступок. Об этом порассуждал мой коллега Дмитрий Щеглов.

Я же хочу сказать о том, что на месте 18-летней студентки Валерии Башкировой может оказаться каждый автомобилист. Напомню, девушка на пешеходном переходе в московском районе Солнцево сбила троих детей, двое из которых погибли.

Так вот. У нас есть все шансы оказаться в шкуре Валерии вне зависимости от нашего пола, возраста, статуса и марки автомобиля. И вот почему.

Первое – дороги.

Мы знаем о дефиците профессионалов в каждой сфере. Проектирование дорог и организация дорожного движения – тоже не самая сильная сфера в нашей стране. Очень часто «зебры» рисуют не там, где это безопасно, а там, где попросили пешеходы. Метод работать по запросу граждан и проводит опросы общественного мнения – не всегда и не везде хорош. Знаете, выбирать надо на избирательных участках. Городскую среду должны формировать профессионалы. Но у нас в стране выбрали альтернативный подход. И мы пожинаем плоды.

Конкретно на этот пешеходный переход, где произошла трагедия, жаловались пешеходы, но искусственные неровности перед ним установили только после трагедии. Правда, очень оперативно - через несколько часов.

Второе – неуважение к тем, кто соблюдает правила.

У нас не принято на дорогах соблюдать правила. Если ты едешь с разрешенной скоростью по своей полосе, пользуешься поворотниками и соблюдаешь правила парковки, в глазах большинства автомобилистов – ты лох, который тупит на дороге. Они – реальные короли дорог.

В этом не сомневаешься почти, когда тебе мигают фарами, сигналят, подрезают, при этом проезжая мимо опускают окно и успевают обматерить. И ты такая прям в восхищении, потому что едешь по трассе на допустимых 110 км/ч, а этот ловкач обгоняет тебя через сплошную, да еще и с анимацией.

Я это к тому, что зачастую автомобилисты на российских дорогах нарушают ПДД, чтобы оставаться в потоке, не нарушать гармонию.

Третье – пешеход всегда прав.

Но не всегда бессмертен. Мы несем ответственность за свою жизнь и жизнь своих детей. Валерия попала в жуткую ситуацию, она будет помнить, как сбила малышей всю жизнь – возможно еще лет 70-80, если позволит здоровье. Потому что она жива.

Есть несколько простых правил перехода проезжей части, которые позволят пешеходу остаться в живых:

- убедитесь, что водитель видит вас, прям в глаза ему смотрите, чтобы точно знать, что он не тупит в телефон и остановился;

- если дорога не однополосная, контролируйте каждую следующую полосу. Водитель на средней или крайней полосе по разным причинам (возможно, он просто тупой) может не заметить знак пешеходного перехода, не понять зачем остановилась попутная машина и продолжить движение. Мы все это знаем – надо объяснять это детям и помнить самим.

- всегда (!!!) держите ребенка за руку со стороны дальней от потока машин, там же везите коляску. Если ваш резвый малыш угоняет от вас на самокате и велосипеде в сторону проезжей части – догоните и возьмите за руку. Его жизнь – ваша ответственность.

Мама и бабушка погибших детей всегда будут жалеть, что не взяли их за руку, что они шли впереди.

- ну и не перебегайте вместе с детьми проезжую часть в неположенных местах. Это привычка особенно свойственна пожилым – они выросли в Советском Союзе, когда интенсивность движения была совсем другой.

Валерия Башкирова нарушила правила и понесет наказание – это справедливо. Садясь за руль, мы должны помнить, что управляем средством повышенной опасности. И обязаны сделать все, чтобы чья-то жизнь или здоровье не стали нашей ответственностью.

P.S. Мне могут сказать, что девушка сбила детей, потому что отвлеклась на телефон. Я не нашла доказательств этому: факт, разошедшийся по СМИ, был опубликован без ссылки на достоверный источник. Но отвлекаться на телефон за рулем – нельзя.