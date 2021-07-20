Российскому обществу давно пора задумываться – почему мы сажаем того или иного человека в тюрьму

Трагическая история разворачивается в последние дни в Москве. Мать с тремя детьми, одному из которых всего несколько месяцев и он лежал в коляске, переходила дорогу. Одна машина остановилась, чтобы их пропустить. А в нескольких десятках метрах на высокой скорости ехала 18-летняя девушка, которая получила права два месяца назад. Она отвлеклась на телефон, не увидела пропускающую пешеходов машину (или увидела, но не поняла, что происходит – с таким-то водительским стажем) и врезалась в коляску и идущих рядом детей. Двое из них умерли в больнице.

Виновницу ДТП сначала посадили под домашний арест, но потом под давлением возмущенной общественности перебросили в СИЗО. Ей вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более людей – до семи лет тюрьмы.

Далее я хочу порассуждать про нюансы этой ситуации, не вынося никаких приговоров и никого не оправдывая. Ситуация действительно чудовищная, и девушка действительно виновата, и должна нести ответственность за то, что совершила. Но как это может и должно быть?

Наиболее вероятное развитие событий – ее посадят. И, мне кажется, если провести опрос: описать ситуацию и спросить, какое наказание должна понести эта девушка, если не 100 процентов, но 99 респондентов поддержат реальный срок в колонии как можно более строгого режима. Неизвестно, как местные отнесутся к виновной в смерти двух детей, и что там будет, но российская тюрьма редко кому идет на пользу. Судимость – это в любом случае черная метка, которая резко усложняет жизнь человека, даже если он как личность сумел сохранить себя в ходе заключения.

Но если рассуждать логически – кому станет лучше, если эта девчонка сядет? Объективно. Кроме того, что семья, чья жизнь разрушена, будет знать, что разрушительница тоже пострадает и ее жизнь, вероятно, тоже пойдет под откос. Они более чем имеют права требовать самого жесткого наказания. Но все же – мы живем в XXI веке, а не в догосударственную эпоху, принцип «око за око» был признан неконструктивным очень и очень давно.

Если смотреть на эту ситуацию без эмоций – какую опасность эта девушка представляет для нашего общества? Она не специально ехала по трассе в попытке кого-то сбить, она не была накачана наркотой и не стреляла в людей из оружия, выпав с водительского сиденья. Это – простая глупая и неопытная водительница, которая совершила фатальную ошибку. Кто из автомобилистов не бывал в ситуации, когда самую малость дело не доходило до ДТП просто по случайности – пусть бросит в меня камень.

По большому счету, если пожизненно лишить ее водительских прав – вся суть представляемой ею опасности исчезнет. А если обязать ее выплатить пострадавшей семье внушительную сумму? Условно, пять миллионов рублей сразу, и еще пять – за ближайшие десять-пятнадцать лет?И не сажать в тюрьму, а дать возможность хоть так, хоть деньгами частично искупить свою вину перед людьми, которым она принесла столько горя.

Сейчас поборники морали скажут, что деньги не воскресят детей, и ничего она этим не искупит. Так и отсидка в тюрьме никого не воскресит, но при этом еще и не принесет находящейся в горе семье никакой пользы. Такие чувства, как ненависть и злорадство никого не делают лучше и здоровее.

Опять же – я ни к чему не призываю, никого не оправдываю и не осуждаю. Я задаю вопросы. Надо ли утаскивать в тюрьму и ломать жизнь еще одному человеку, который мог быть членом общества и приносить ему пользу / возмещать нанесенный ущерб (реально возмещать, а не «типа возмещать», занимаясь пошивом трусов на зоне)? Если он не психопат, не садист, не принципиальный нарушитель правил общежития, и не представляет реальной физической угрозы согражданам, из-за чего его нужно изолировать от общества?

Понятно, что при нынешней власти едва ли стоит ждать изменений в этой среде и в целом перенастройки уголовного права и пенитенциарной системы. Но тому поколению, которому сейчас 30-40 лет, как мне кажется, предстоит чуть позже задать себе эти вопросы и ответить на них новым, отличающимся от современного, способом.