16+
Логотип Сиапресс
USD  74,4910   EUR  87,7727  

Новости

Больше новостей
Вы пойдете на выборы?
Комментировать
0
Голосование на выборах должно идти...
Комментировать
0
Реален ли новый локдаун в Югре?
Комментировать
0
Вы будете смотреть Олимпиаду в Токио?

Да, постараюсь посмотреть максимально 26.5%

Да, некоторые игры 35.3%

Нет 33%

Не знаю 5.1%

Всего голосов: 215

Комментировать
0
Больше опросов

​Вина и ответственность

Российскому обществу давно пора задумываться – почему мы сажаем того или иного человека в тюрьму

​Вина и ответственность
Фото pixabay.com

Трагическая история разворачивается в последние дни в Москве. Мать с тремя детьми, одному из которых всего несколько месяцев и он лежал в коляске, переходила дорогу. Одна машина остановилась, чтобы их пропустить. А в нескольких десятках метрах на высокой скорости ехала 18-летняя девушка, которая получила права два месяца назад. Она отвлеклась на телефон, не увидела пропускающую пешеходов машину (или увидела, но не поняла, что происходит – с таким-то водительским стажем) и врезалась в коляску и идущих рядом детей. Двое из них умерли в больнице.

Виновницу ДТП сначала посадили под домашний арест, но потом под давлением возмущенной общественности перебросили в СИЗО. Ей вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более людей – до семи лет тюрьмы.

Далее я хочу порассуждать про нюансы этой ситуации, не вынося никаких приговоров и никого не оправдывая. Ситуация действительно чудовищная, и девушка действительно виновата, и должна нести ответственность за то, что совершила. Но как это может и должно быть?

Наиболее вероятное развитие событий – ее посадят. И, мне кажется, если провести опрос: описать ситуацию и спросить, какое наказание должна понести эта девушка, если не 100 процентов, но 99 респондентов поддержат реальный срок в колонии как можно более строгого режима. Неизвестно, как местные отнесутся к виновной в смерти двух детей, и что там будет, но российская тюрьма редко кому идет на пользу. Судимость – это в любом случае черная метка, которая резко усложняет жизнь человека, даже если он как личность сумел сохранить себя в ходе заключения.

Но если рассуждать логически – кому станет лучше, если эта девчонка сядет? Объективно. Кроме того, что семья, чья жизнь разрушена, будет знать, что разрушительница тоже пострадает и ее жизнь, вероятно, тоже пойдет под откос. Они более чем имеют права требовать самого жесткого наказания. Но все же – мы живем в XXI веке, а не в догосударственную эпоху, принцип «око за око» был признан неконструктивным очень и очень давно.

Если смотреть на эту ситуацию без эмоций – какую опасность эта девушка представляет для нашего общества? Она не специально ехала по трассе в попытке кого-то сбить, она не была накачана наркотой и не стреляла в людей из оружия, выпав с водительского сиденья. Это – простая глупая и неопытная водительница, которая совершила фатальную ошибку. Кто из автомобилистов не бывал в ситуации, когда самую малость дело не доходило до ДТП просто по случайности – пусть бросит в меня камень.

По большому счету, если пожизненно лишить ее водительских прав – вся суть представляемой ею опасности исчезнет. А если обязать ее выплатить пострадавшей семье внушительную сумму? Условно, пять миллионов рублей сразу, и еще пять – за ближайшие десять-пятнадцать лет?И не сажать в тюрьму, а дать возможность хоть так, хоть деньгами частично искупить свою вину перед людьми, которым она принесла столько горя.

Сейчас поборники морали скажут, что деньги не воскресят детей, и ничего она этим не искупит. Так и отсидка в тюрьме никого не воскресит, но при этом еще и не принесет находящейся в горе семье никакой пользы. Такие чувства, как ненависть и злорадство никого не делают лучше и здоровее.

Опять же – я ни к чему не призываю, никого не оправдываю и не осуждаю. Я задаю вопросы. Надо ли утаскивать в тюрьму и ломать жизнь еще одному человеку, который мог быть членом общества и приносить ему пользу / возмещать нанесенный ущерб (реально возмещать, а не «типа возмещать», занимаясь пошивом трусов на зоне)? Если он не психопат, не садист, не принципиальный нарушитель правил общежития, и не представляет реальной физической угрозы согражданам, из-за чего его нужно изолировать от общества?

Понятно, что при нынешней власти едва ли стоит ждать изменений в этой среде и в целом перенастройки уголовного права и пенитенциарной системы. Но тому поколению, которому сейчас 30-40 лет, как мне кажется, предстоит чуть позже задать себе эти вопросы и ответить на них новым, отличающимся от современного, способом.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 23:07, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В некоторых муниципалитетах Югры введут новые ограничения из-за COVID-19 1422
  2. Югорчанин, оштрафованный за нарушение ПДД 11 раз, сбил подростка 1273
  3. Вартовчане избивали знакомого и не выпускали из квартиры, требуя 35 миллионов 1042
  4. Пять югорчан не смогли победить коронавирус 830
  5. ​Легковушка протаранила дом на Маяковского в Сургуте 795
  6. ​Прием документов от кандидатов в депутаты Тюменской думы завершился 674
  7. ​У мечети тихо: сургутские мусульмане празднуют Курбан-байрам, не нарушая правил 662
  8. ​Город на игле: Сургут — в лидерах по употреблению наркотиков 647
  9. В Югре за июнь, по сравнению с прошлым годом, число вакансий выросло 640
  10. ​В Сургуте задержали наркодилера с 630 граммами «синтетики» 554
  1. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 8154
  2. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 5076
  3. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 4191
  4. Под Нижневартовском перевернулся «КАМАЗ»: водитель с улыбкой на лице рассказал об инциденте 3911
  5. Вартовчанка катала на капоте подругу, она упала, и автоледи ее задавила 3751
  6. Югорчанка хотела выпрыгнуть из окна, но ей помешали полиция и спасатели 3542
  7. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 3374
  8. ​Ханты-Мансийск попал в программу семейных авиабилетов, а Сургут – нет 3307
  9. Дмитрий Половников: «Задачи уничтожить парк у нас не было. Наоборот, в проекте заложено много новых растений для ботанического сада. Поэтому реакция рабочей группы мне непонятна» 3270
  10. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 3152
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 23933
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 15994
  3. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 10188
  4. ​Звонок Полукеева 10154
  5. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 10130
  6. ​Нефтеюганский полигон для сортировки и хранения мусора откроется до конца года 8809
  7. ​Под Нефтеюганском рыбак вспомнил молодость и угнал два болотохода 8690
  8. ​Без масок – особо опасны 8669
  9. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 8283
  10. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 8154

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика