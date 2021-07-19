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Мошенники онлайн

Ролики и рейды против мошенников показали свою неэффективность. Может, пора принять более радикальные меры?

Мошенники онлайн
фото автора

Дистанционные мошенники продолжают наживаться на людях. Каждый день в криминальной хронике мелькает «хотела купить шубу, но лишилась всех сбережений», «аферисты выманили у мужчины сто тысяч», «югорчане опять попадаются на уловки лжесотрудников банков». И не сказать, что никакой работы по профилактике не делается – в СМИ часто публикуются советы о том, как распознать злоумышленника, снято множество познавательных роликов и даже уже сами силовики ходят по улицам и рассказывают, как не стать жертвой мошенника.

Сама даже попала под такой рейд. Сидели с другом на лавочке, беседовали, к нам подошло двое полицейских и выдали брошюры с «лайфхаками» о том, как вовремя распознать, что вас пытаются обмануть. Плюс в карму за такой труд, но скольких людей они смогут обойти за день? Пять? Десять? А ущерб мошенники наносят значительный.

Можно долго воротить нос и говорить «лохи, сами виноваты», но что, если жертвой окажется пенсионер, который просто не разбирается, как пользоваться онлайн-банком? Или подросток, которому с экрана смартфона предложил поучаствовать в сомнительной финансовой схеме любимый блогер? Думаю, желание сохранить свои деньги или просто заработать в этих случаях пояснять не обязательно.

Волнует другое – чаще всего получается так, что люди берут кредиты онлайн, деньги от которых попадают аферистам. Можно, например, ограничить максимальную сумму для получения взаймы или отменить онлайн-кредитование хотя бы временно. Быть может, по пути в банк или в очереди человек подумает без давления со стороны и совсем откажется от этой сомнительной идеи или получит консультацию реального (!) специалиста, лицом к лицу.

А как считаете вы?


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Сегодня в 14:01, просмотров: 360, комментариев: 0
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