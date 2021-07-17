Какие могут быть последствия вашей неявки на выборы

В комментариях к моему предыдущему блогу, где я отвечаю на скепсис относительно участия в грядущих выборах, мне предъявили претензию, мол, что я это делаю «ради явочки». И тут мне попался на глаза один график. Смотрим.

Как вы видите, на избирательных участках, охваченных независимым наблюдением, явка волшебным образом оказывается значительно ниже, чем в тех местах, где внешнего контроля над процессом никто не ведет. Для самых недогадливых читателей расшифрую: там, где избирательный процесс идет в закрытом режиме, и местные функционеры имеют неограниченную возможность делать все, что заблагорассудится, бюллетени не пришедших граждан заполняются по усмотрению местных воротил и формируют «явочку». За какую политическую силу или кандидатов эти не пришедшие «проголосовали», думается, даже самым недогадливым читателям объяснять не надо.

А там, где подтасовывать себе дороже – то есть сидят наблюдатели, которые могут поднять шум и скандал (уголовку фальсификаторам за это, конечно, вряд ли пришьют, но и по голове не погладят, ибо мало нарисовать, нужно еще не спалиться) – «явочка» оказывается реальной – то есть невысокой.

Поэтому. Как говорит Екатерина Шульман, если вы не заполните свой бюллетень, то его заполнят солдаты НАТО. Придя на выборы, вы не просто выражаете свое мнение о происходящем в стране, но и усложняете работу фальсификаторам. Не придя – молчите (часто ли интересы «молчунов» учитываются, как думаете?) и открываете приятную возможность для использования вашего голоса во имя зла (так как любая фальсификация в выборах – зло). И, да, при этом показатель электоральной активности на вашем избирательном участке, несмотря на ваше отсутствие, может быть зашкаливающим – если там не будет наблюдения.

Вот так вот я топлю за «явочку».