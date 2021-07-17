Многие россияне не хотят прививаться от коронавируса по банальной причине — им очень страшно

Кампания по вакцинации Россией провалена. Это уже бесспорный факт, признать который трудно лишь тем, кто ее провалил – государевым людям. Я сейчас даже не про президента и правительство. В целом, как мне лично кажется, они-то сделали максимум, чтобы как только можно сдержать пандемию, обеспечить медицинскую и социальную помощь, а главное – в кратчайшие сроки разработать вакцину. Да, не без ляпов – куда ж без них российской власти! Но все-таки результаты усилий и продукт – вакцина – имеют место быть. И вот нонсенс – первые разработали, зарегистрировали вакцину и теперь лишь на 73м месте по количеству вакцинированных (по данным Яндекс.Коронавирус.Статистика за 15.07.2021). Как так-то?

Чиновники всех мастей и провластные СМИ мгновенно обвинили во всем людей. Со скоростью хирурга-виртуоза препарировали россиян на «правильных» и «антипрививочников» и ату гнобить последних. Притом даже не пытаясь разобраться в причинах столь масштабного «отказа» (кавычки объясню позже). Ну, это и понятно: разбор причин покажет чиновникам, кто балбес, и будет неприятно. Что ж, попробую сделать это за них. Зачем? Да, просто до глубины души тронул вчерашний разговор со знакомой, которая – просто боится. Искренне и по-настоящему. И никто, абсолютно никто не озадачился грамотной помощью в преодолении подобных страхов. А зачем?! «Не будут брать – отключим газ!», то есть не допустим к работе, оставим без зарплаты, не пустим в кафе и кино, да и вообще заклеймим с помощью все тех же СМИ.

Так называемых «антипрививочников» я бы, опираясь на психологические знания, разделил три условных группы. Первая – люди с пограничными особенностями (акцентуациями) или даже расстройствами личности, как правило, психопатического типа. Для таких персонажей противовакционные идеи – это лишь предметное поле для неосозноваемого, по сути, бессознательного выражения неконтролируемого внутреннего беспокойства, обусловленного особенностями нервной системы. В психологии есть масса отработанных технологий взаимодействия с такими людьми, в большей степени манипулятивного характера, но, к сожалению, по-другому с ним работать сложно. Это достаточно большая группа людей – «пограничность», как отмечают коллеги в психологической среде, одна из черт нашего времени.

Вторая группа – сознательно мотивированные. Это те лица, которые по определенным причинам вполне осознанно заинтересованы в продвижении антипрививочных настроений и идей. Это и банальный самопиар, и использование «горячей» темы для каких-то социальных и политических целей и т.п. Пожалуй, это именно они – те самые антипрививочники в полном смысле приставки «анти». Таковых, как мне кажется, немного и они, скоро хорошо известны в определенных кругах и в отношении них у власть имущих явно есть меры воздействия. Было бы желание.

Третья группа – самая большая, как бы не хотелось это признавать тем, кто собственный провал в вакцинации оправдывает «неразумностью и безответственностью наших людей». Это все те, кто осознаваемо или неосознаваемо боится (!) вопреки всем, даже собственным разумным объяснениям. Страх – эмоция, страх всегда иррационален, и потому его наличие или отсутствие не зависит от уровня образования, разумности и прочей мишуры, с точки зрения архаичных структур мозга. Страх можно либо преодолеть волевым решением, но для этого должно сильное «ради чего», либо планомерно свести на нет, как это практикуется в работе с фобиями. Но, как ни странно, никто об этом не озаботился. Никто.

О вакцине стали говорить буквально с начала пандемии. Это и понятно: вакцина – единственное средство не сдерживания, а именно преодоления таких ситуаций. В феврале 2021 года зарегистрировали «Спутник-V», разработали, соответственно, еще осенью 2020-го. Почему никто в регионах уже тогда не озадачился вопросом, как будем продвигать вакцину среди населения? Почему не были созданы рабочие группы из врачей, психологов, социологов и социальных антропологов, которые бы предположили возможные проблемы с массовой вакцинацией и разработали план мер по формированию положительного отношения людей к вакцине? Почему этого не делается даже сейчас??? Надеетесь на силу административного ресурса? Ну-ну.

Мне представляются две причины, почему федеральная, а в большей степени региональная власть заранее не позаботилась о грамотном продвижении вакцин и вакцинации среди населения. Первая – это иллюзия, что после года страха, болезней, смертей и ограничений общество воспримет вакцину как спасение и толпой побежит на укол. С одной стороны, это вполне разумное допущение. Я лично изначально был намерен сделать прививку, как только появится возможность. Правда, до сих пор не сделал, так как никто из врачей Сургута не решается взять на себя ответственность и сказать, можно мне при моем ДЦП вакцинироваться или нет. Вот, жду решение иммунологической комиссии. Но, с другой стороны, надеяться, что люди толпой побегут на укол — априори глупо, а показывает лишь категорическую некомпетентность в человеческой природе тех, кто питает такую надежду. Тем более, что до официальной вакцинации СМИ было сделано все, чтобы люди не шли добровольно на прививку.

Давайте вспомним, в каком информационном поле подавалась тема вакцины на этапах ее разработки, испытания и регистрации. Это было подано СМИ не как научный продуманный процесс разработки нового препарата, а как соревнование со всем миром, как гонка вооружения, только вместо ракет – вакцина. От этого на бессознательном уровне у людей сформировалось представление, что в разработке вакцины ставка делалась на скорость, а не на качество. Да, представление это ошибочно, ибо как бы не хотели отдельные персонаже уделать Америку и Европу, вряд ли им же охота положить на это половину своего населения. К тому же скорость разработки новой вакцины обусловлена наличием разработок и заделов в этой сфере. О последнем, кстати, в СМИ упоминали – что уж грешить, но вскользь. Основной же темой было – «мы первые!» Да вы даже к парикмахеру не пойдете, если узнаете, что он одержим идеей самой быстрой стрижки. А тут – вакцина.

Другая проблема: до сих пор вакцины от ковида для нас – это «темная лошадка» и даже «кот в мешке». Кто рассказывает у нас о вакцинах? Малышева, Полицеймако утром, когда люди или на работе, или спят по выходным, да Гордон – в 11 вечера. Ну, еще в дневных шоу – между Америкой и Украиной. Зато интернет, став райским садом для всех одержимых и еще не дошедших до психиатра, изобилует статьями и видео о «страшной вакцине». Чем отвечает государство? Пошлыми социальными агит-роликами с участием звезд. Даже реклама сотовых операторов, автомобилей и прочего порой больше трогает за душу, чем эти ролики. От них не веет, а прям несет агитацией, что еще больше снижает доверие и повышает страх. Миф «хорошее так сильно рекламировать не станут» живуч. Естественно, что желающих вколоть в себя-любимого что-то неизвестное, непонятное, с неясным эффектом – катастрофически мало.

Здесь кто-то может сказать: «А антибиотики самим себе назначать не страшно?! А таблетки и мази из Таиланда жрать да мазать не боитесь?» Нет, не страшно, Что касается антибиотиков и прочих самоназначаемых лекарств, в них нет главной угрозы – новизны. Мы до сих пор антибиотическая страна, поэтому антибиотики воспринимаются большинством всего лишь как «точно сильное средство». Кроме того, «в аптеке фигню продавать не станут». И люди сами назначают себе лекарства лишь тогда, когда им здесь и сейчас реально плохо, а ждать две недели записи к врачу нет сил. А насчет азиатский пилюль, тут, во-первых, отлично работает маркетинг (бывавшие на бесплатных обзорных экскурсиях поймут, о чем я), во-вторых, мы все в той или иной степени подвержены мифу о целебности восточной медицины.

Что же получается? Уж полгода, как в нашем распоряжении есть средство обезопасить себя от коронавируса, но мы не спешим. Потому что неизвестно, потому что страшно. Заболеть тоже страшно, но ведь можно и не заболеть. А здесь ты точно в себя что-то вводишь. А окружающие, особенно вышестоящие (начальники там всякие) на тебя еще и давят. Кошке на дереве страшно, но и спускаться еще страшнее. На ветке неудобно, но она хотя бы уже под кошкой есть. А спуск – это шаг за шагом в неизвестность. И даже когда хозяин, не палкой, а забравшись на дерево, руками снимает кошку, она все равно цепляется когтями в ветку и ствол, а потом в плечо хозяина. Кошке – страшно!!!

А нас с пандемии не руками спускают, а палкой в виде угроз, ограничений, а то и санкций всякого рода. Но, господа чиновники и всякие начальники, допустите хоть на мгновение глупейшую, с вашей точки зрения, мысль – у людей есть душа, эмоции, чувства. Порой их чувства идут в разрез с разумом и человек даже может сам это осознавать, а поделать ничего не может. «Сопротивление» вакцинации у большинства людей, а я в этом уверен, не оппозиция, а неосознанное проявления страха – новизны, неизвестности, опасности. А из двух опасностей человеческий мозг выбирает наиболее, с его точки зрения, вероятную. И очень часто эта субъективная «вероятность» не соответствует объективной. Озадачьтесь хотя бы сейчас не запугиванием и принуждением, а просвещением и мотивацией. А экспертное сообщество нашего региона вам в этом поможет.

P.S. В ближайшие дни я сделаю прививку. Но признаюсь честно, мое желание и страх примерно равны, хоть я и понимаю все «за» и «против». Что ж, придется, как в детстве, пообещать себе шоколадку после укольчика.