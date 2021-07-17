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​Налог на беспечность

Отличная идея для налоговиков: обложить данью слишком беспечных россиян

​Налог на беспечность
Фото: facebook.com

Читаю новости и поражаюсь: некая мадам прибыла в аэропорт Сургута с кошкой и собакой подмышкой и внезапно — прямо перед полетом! — узнала, что на них нужно покупать билет. И просто бросила животных тут же, улетев налегке.

Потрясающе.

Наша семья в прошлом году озаботилась перевозкой двух кошек на самолете — собирать документы мы начали за пару месяцев до этого знаменательного события.

А это полноценный прививочный паспорт (причем действительный и за рубежом: фактически мы двум хвостатым особям сделали загранпаспорта; нормально, да?).

Это созвоны с ветслужбой аэропорта с уточнениями: можно ли везти? как именно? какие переноски? параметры, материалы?

Это обращение в авиакомпанию с просьбой допустить на наш рейс двух кошек.

Это курение гугла: стоит ли животным ставить успокоительные перед рейсом. Спойлер: не стоит, могут, простите, отлететь.

Это покупка билетов на себя — и тут же снова созвон с авиакомпанией: надо зарезервировать места в салоне для кошек. Одному человеку в руки одна кошка. И это если в салоне нет других животных (читай: если кто-то из владельцев братьев меньших не подсуетился раньше вас). Если уже есть — простите, добро пожаловать в грузовой отсек. А это и для животных стресс (в салоне тоже стресс, но там хоть руки хозяев в переноске время от времени появляются), и для кошелька обременение.

За провоз двух кошек в салоне мы заплатили пять тысяч рублей. В грузовом отсеке эта сумма выросла бы вдвое. Не считая денег, потраченных на ветпаспорта со всеми прививками. Дорогое удовольствие.

Конечно, оставить обеих котеек за остановочным комплексом на территории аэропорта проще. Тем более что у нас на руках, помимо них, был еще и годовалый ребенок.

Но как-то справились. Не сказать, что полет мечты: намучились, но совесть чиста, кошки живы-здоровы и по-прежнему с нами. Часть семьи все-таки.

Собственно, в чем тут проблема? Данные укатившей налегке в Москву пассажирки есть. Найти ее не составляет сложности: найти и припаять серьезный штраф.

Что у нас со штрафами за неподобающее обращение с животными?

…Налоговикам предлагаю отличную идею: налог на беспечность. При котором предать зверя, который какое-то время считался членом твоей семьи, — чересчур накладно.

Совесть молчит? Ну так пусть возопит кошелек!


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Сегодня в 14:26, просмотров: 169, комментариев: 3
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:50
Коноплянки свили гнездо в винограде над входом в хату. Пока птенцов не было, все хорошо было. Но как вылупились, зашумели, тут и кошки караулить стали. У нас их три боевых: Марфа, Дыма и ещё какая-то. Коты - те такими мелочами не маются. Белинский - хозяин двора, вечно с подбитым глазом и рваным ухом. Его так дочка назвала, потому что когда он родился, песня Белана " Belive me"
популярна была. Дочка так на мотив этой песни и пела "Белин-ский..." Матрос - полосатый, больше Белинского. Но тот один фиг его лупасит. Но Матрос убегает,поэтому вид у него более кондиционный: толстый, пушистый, смазливый.
Благо, пара собак-пустобрешек на дворе, они кошек от винограда гоняли. Люся - черная с белым. Помесь фирменной якутской лайки с рыжей местной дворнягой. И та самая дворняга, Жуля, мать её. А мелкого, который Беляш-Буран, его забрали уже. Хозяйка в восторге, очень смышлёный щенок.
Вылетели птенцы на неделе, первый в среду, второй в четверг. Собаки под крыльцом лежат, от жары прячутся. А кошки - те ближе к кухне. Тепло, жара, лето.
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:51
Щенок родился белым, поэтому его назвали Беляш. Его будущая хозяйка, соседская девочка пяти лет, сказала:
- Это неправильно, что моего щенка зовут Беляш. Беляш - это еда такая. Пусть он будет Буран.
Так Беляш стал Бураном.
Ю.H. Флудер
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Сегодня в 15:01
Совершенно согласен! Буран лучше, чем Беляш, тут даже спорить не о чем.
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