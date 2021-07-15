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​Так себе пиар

Помощь чиновника одному льготнику — пиар или антиреклама?

​Так себе пиар
Фото: facebook.com

Новость о том, что ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС смог получить причитающиеся льготы только после обращения к заместителю губернатора округа, стала поводом для упреков редакции в пиаре этого самого зама.

Хочу прояснить ситуацию: тут нет пиара. Потому что нельзя считать оным факт получения законных льгот исключительно через аудиенцию Первого, Второго или максимум Второго с половиной Лица. Стоит только вникнуть в содержание маленькой новостной заметки, и антирекламный потенциал ее становится очевиден.

Странно, что этого не понимают пиарщики заместителя губернатора, вдохновенно рассказывающие про его маленький подвиг. Надо же! Помог целому одному льготнику. Так себе реклама, не находите?


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Сегодня в 14:58, просмотров: 415, комментариев: 3
Комментарии:
Районный критик
не нравится
Сегодня в 15:29
нелюбовь одной небольшой но очень гордой сургутской редакции к шувалову - общеизвестный факт.
как в принципе уже и общеизвестный факт, что будь на месте шувалова некто из лангепаса, с большой долей вероятности, данный подвиг был бы расценен очень и очень высоко. ибо СЛААААААВЬСЯ во веки веков филатов и весь лангепас
Mobii
не нравится
Сегодня в 16:45
А кто-то говорил о профессионализме пиарщиков администрации округа?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 18:25
раньше помочь не могли человеку? что мешало или кто мешал?
помощь приходит только под выборы?
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