Помощь чиновника одному льготнику — пиар или антиреклама?

Новость о том, что ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС смог получить причитающиеся льготы только после обращения к заместителю губернатора округа, стала поводом для упреков редакции в пиаре этого самого зама.
Хочу прояснить ситуацию: тут нет пиара. Потому что нельзя считать оным факт получения законных льгот исключительно через аудиенцию Первого, Второго или максимум Второго с половиной Лица. Стоит только вникнуть в содержание маленькой новостной заметки, и антирекламный потенциал ее становится очевиден.
Странно, что этого не понимают пиарщики заместителя губернатора, вдохновенно рассказывающие про его маленький подвиг. Надо же! Помог целому одному льготнику. Так себе реклама, не находите?
как в принципе уже и общеизвестный факт, что будь на месте шувалова некто из лангепаса, с большой долей вероятности, данный подвиг был бы расценен очень и очень высоко. ибо СЛААААААВЬСЯ во веки веков филатов и весь лангепас