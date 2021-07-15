Помощь чиновника одному льготнику — пиар или антиреклама?

Новость о том, что ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС смог получить причитающиеся льготы только после обращения к заместителю губернатора округа, стала поводом для упреков редакции в пиаре этого самого зама.

Хочу прояснить ситуацию: тут нет пиара. Потому что нельзя считать оным факт получения законных льгот исключительно через аудиенцию Первого, Второго или максимум Второго с половиной Лица. Стоит только вникнуть в содержание маленькой новостной заметки, и антирекламный потенциал ее становится очевиден.

Странно, что этого не понимают пиарщики заместителя губернатора, вдохновенно рассказывающие про его маленький подвиг. Надо же! Помог целому одному льготнику. Так себе реклама, не находите?