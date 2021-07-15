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​Муки выборов

Многие в России сомневаются, стоит ли идти на выборы. Это помогает действующему режиму

​Муки выборов
Фото siapress.ru

Много разговоров о выборах, и отдельно – почему на них вроде как не стоит идти. У меня набралась некоторая коллекция аргументов, с вашего позволения, пройдусь по каждому.

«Голосование ничего не решает, все равно нарисуют результаты такие, какие надо»

Вроде разумный подход – действительно, трехдневное голосование, да еще и, как выясняется, без всеобщего открытого доступа к видеотрансляции с избирательных участков, создают масштабный простор для фальсификаций. А наблюдателей, которые бы круглосуточно следили за урнами, в том числе, когда председатель избирательной комиссии их уносит и закрывает в сейфе – не напасешься.

НО. Практика показывает, что самый распространенный тип фальсификации выборов не поменялся с древних времен – банальное проставление галочек в нужных квадратиках в оставшихся пустыми бюллетенях. Конечно, бывают и более сложные схемы, но базовый способ именно такой. Он позволяет и показать хорошую явку (даже если реальные избиратели сидели дома), и нужный результат.

Это значит, что каждый, кто не предполагался к посещению избирательного участка, и внезапно приперся – тот может нарушить чьи-то зловредные планы. Один из экзотических способов – прийти где-нибудь в 19:40 в последний день выборов и с некоторой долей вероятности обнаружить, что вы уже якобы проголосовали и устроить веселый скандал. Но можно и без этого. Вообще практика конституционного плебисцита 2020 года в России и многодневных выборов в Белоруссии показывает – лучше приходить во второй половине дня в финальный день. Тогда критически снизятся шансы, что ваш голос изымут и заменят, и что просто бюллетень используют во имя зла, а не по вашему усмотрению.

«Кстати о Белоруссии – там нарисовали 80 процентов, народ начал протестовать, получил по голове и ничего не изменилось»

Тоже выглядит разумно. Иногда автократ хочет не просто победить, а сделать это так мощно, чтобы все дрогнули, и тогда определенный результат административно и фальсификационно «подгоняется».

НО. Нарисовать действительно можно хоть 146 процентов за нужную партию, но далеко не всегда получится этот результат выдать на внутреннем и внешнем рынке как достоверный. Почему в 2011 году после выборов в Госдуму начались московские протесты? Многие просто не поверили, что «Единая Россия» могла набрать столько голосов. Условно: вы не голосовали за партию, в вашем окружении никто не голосовал, а она набрала 80 процентов – вы поверите, что это правда и дело обошлось без фальсификаций?

Тут образуется развилка. Сильные автократии, находящиеся на пике мощи, могут спокойно предъявить те же 80 процентов за партию власти и хоть 99 процентов за национального лидера, и им ничего не будет, так как у них в этот момент имеется довольно мощная общественная поддержка. Но когда режим клонится к закату, народ устает и социальная база, на которой держится власть, сжимается, такие фокусы уже не пройдут. Как они не прошли в Белоруссии.

Другое дело, что у Лукашенко был и остается могущественный восточный сосед, который был готов помочь как в силовом разрешении проблемы с протестами, так и с деньгами (слава богу, все обошлось вторым вариантом), поэтому внешне выглядит, будто власть в Белоруссии удержалась и все у нее хорошо. На самом деле, конечно, все плохо – потерять легитимность внутри страны, перестать быть рукопожатным на Западе и попасть в зависимость от могущественного соседа – не смертельно (пока), но крайне неприятно для автократа.

К чему я. «Рисование» итогов выборов – это штука технически не сильно сложная, сложно бывает потом разгребать последствия. Поэтому автократии пытаются балансировать – нужно собрать нужное количество мандатов для партии власти, при этом сохранить правдоподобность результатов и не «спалиться» на фальсификациях, чтобы в конечном счете не получить общественное возмущение, протесты, которые придется разгонять. В общем, незавидной сложности задачка. Но жалеть их мы, конечно, не будем.

«Пришел на выборы – значит, помог режиму легитимизироваться»

Тоже разумный аргумент – вроде как если вы пришли на избирательные участки, значит, вы взяли на себя определенную ответственность за конечный результат и косвенно поддержали законное существование режима. Как показала практика президентских выборов 2018 года и конституционного плебисцита 2020 года, даже если какая-то часть граждан не приходят голосовать, режим прекрасно справляется с условной легитимизацией себя и без них. Как я описал в первом пункте, без пришедших недовольных граждан даже проще – их бюллетени, к счастью фальсификаторов, пусты и прямо-таки взывают к галочке в нужном квадратике.

«Голосовать не за кого»

Зачастую это так. Но не везде и не всегда. В нынешней кампании (и всех последующих, которые будут проводиться текущим российским руководством) взят на вооружение новый формат зачистки бюллетеней от людей и партий, которые могут случайно выиграть – их не допускают даже к порогу избирательных комиссий при помощи новых законов, домашних арестов, принуждению к эмиграции или тюрьмы. И вроде как выбор остается между одними и теми же яйцами, которых к вам поворачивают в анфас и профиль.

Но тут надо понимать – задача у организаторов выборов в том, чтобы нужное количество голосов набрала конкретная политическая сила. Поэтому, если вы недовольны текущим положением вещей и хотите высказать эту позицию (анонимно) – можете просто голосовать за кого угодно, кроме кандидатов от власти. Или голосовать за них, если таковы ваши убеждения. Ваше решение.

Итого

Вообще все разговоры о том, что «политика – грязное дело», «от нас ничего не зависит», «все нарисуют», «все бестолку» – в конечном политическом счете играет на руку действующему режиму. Тех, кто его не поддерживает, он видеть на выборах не хочет. А остальных он приведет на участки при помощи отработанных административных механизмов. Соберет нужный процент и будет счастлив. Вот и думайте, как вам поступать в этой ситуации.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 407, комментариев: 5
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 16:47
Ну вот - уже начали зазывать на выборы.

Каждый раз одно и то же
Д.Щеглов Mobii
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Сегодня в 17:13
Пойдите в комментарии к тому же Волкову, который "зазывает" на выборы, или к целой толпе разных оппозиционных политиков, которые "зазывают" на выборах, и напишите то же самое.
Mobii Д.Щеглов
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Сегодня в 17:26
Хмм, волков зазывает на выборы, чтобы прошли конкретные кандидаты по проекту умного голосования.
Вы же ради явочки зовете.
Когда реклама викторины на портале появится опять, а?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:09
Мне кажется, идти на выборы - это долг каждого гражданина, а не его хобби. Сегодня когда убрали порог явки, когда убрали графу «против всех», только явка простого или квалифицированного большинства избирателей на участки для голосования способна стать легитимным интегральным волеизъявлением граждан. Что такое явка в 30-40 % граждан. Это по Сургуту 50-60 тысяч из 187 тысяч избирателей. По закону все ОК. А в «старые добрые времена» выборы бы признали не состоявшимися. Помните, как в первые выборы в городскую Думу 1993 года, когда освобождённый от «тоталитарного режима» и его избирательного права народ не пошёл на выборы, не был достигнут порог явки и они не состоялись. И в ГА полетели «головы». Сегодня за явку формально никто не отвечает. Можно ее «высушить», можно ее «увлажнить». А потом те же граждане, не ходившие на выборы, аппелируют к депутатам, которых они не выбирали. Какой-то пофигизм. А депутаты занимаются бюджетом и распределяют наши деньги- деньги налогоплательщиков. Миллиард туда- миллиард сюда. «А нам все равно». Очень удобно сегодня властям такая позиция граждан. Но обществу и стране это обходится дорого. Сегодня любой городской референдум по самому «маленькому» вопросу-это событие вселенского масштаба. И уверен, что он провалится, если организаторы преодолеют все барьеры, ибо большинству граждан «по барабану» выборы и референдумы. У властей по поводу низкой явки одно объяснение: «Хорошо сидим ( в смысле живем)!». А значит можно двигаться дальше «верным ленинским путём»..
Альберт Леонов
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Сегодня в 18:26
На выборы надо ходить! Тут сомнений не должно быть от слова совсем!
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