Многие в России сомневаются, стоит ли идти на выборы. Это помогает действующему режиму

Много разговоров о выборах, и отдельно – почему на них вроде как не стоит идти. У меня набралась некоторая коллекция аргументов, с вашего позволения, пройдусь по каждому.

«Голосование ничего не решает, все равно нарисуют результаты такие, какие надо»

Вроде разумный подход – действительно, трехдневное голосование, да еще и, как выясняется, без всеобщего открытого доступа к видеотрансляции с избирательных участков, создают масштабный простор для фальсификаций. А наблюдателей, которые бы круглосуточно следили за урнами, в том числе, когда председатель избирательной комиссии их уносит и закрывает в сейфе – не напасешься.

НО. Практика показывает, что самый распространенный тип фальсификации выборов не поменялся с древних времен – банальное проставление галочек в нужных квадратиках в оставшихся пустыми бюллетенях. Конечно, бывают и более сложные схемы, но базовый способ именно такой. Он позволяет и показать хорошую явку (даже если реальные избиратели сидели дома), и нужный результат.

Это значит, что каждый, кто не предполагался к посещению избирательного участка, и внезапно приперся – тот может нарушить чьи-то зловредные планы. Один из экзотических способов – прийти где-нибудь в 19:40 в последний день выборов и с некоторой долей вероятности обнаружить, что вы уже якобы проголосовали и устроить веселый скандал. Но можно и без этого. Вообще практика конституционного плебисцита 2020 года в России и многодневных выборов в Белоруссии показывает – лучше приходить во второй половине дня в финальный день. Тогда критически снизятся шансы, что ваш голос изымут и заменят, и что просто бюллетень используют во имя зла, а не по вашему усмотрению.

«Кстати о Белоруссии – там нарисовали 80 процентов, народ начал протестовать, получил по голове и ничего не изменилось»

Тоже выглядит разумно. Иногда автократ хочет не просто победить, а сделать это так мощно, чтобы все дрогнули, и тогда определенный результат административно и фальсификационно «подгоняется».

НО. Нарисовать действительно можно хоть 146 процентов за нужную партию, но далеко не всегда получится этот результат выдать на внутреннем и внешнем рынке как достоверный. Почему в 2011 году после выборов в Госдуму начались московские протесты? Многие просто не поверили, что «Единая Россия» могла набрать столько голосов. Условно: вы не голосовали за партию, в вашем окружении никто не голосовал, а она набрала 80 процентов – вы поверите, что это правда и дело обошлось без фальсификаций?

Тут образуется развилка. Сильные автократии, находящиеся на пике мощи, могут спокойно предъявить те же 80 процентов за партию власти и хоть 99 процентов за национального лидера, и им ничего не будет, так как у них в этот момент имеется довольно мощная общественная поддержка. Но когда режим клонится к закату, народ устает и социальная база, на которой держится власть, сжимается, такие фокусы уже не пройдут. Как они не прошли в Белоруссии.

Другое дело, что у Лукашенко был и остается могущественный восточный сосед, который был готов помочь как в силовом разрешении проблемы с протестами, так и с деньгами (слава богу, все обошлось вторым вариантом), поэтому внешне выглядит, будто власть в Белоруссии удержалась и все у нее хорошо. На самом деле, конечно, все плохо – потерять легитимность внутри страны, перестать быть рукопожатным на Западе и попасть в зависимость от могущественного соседа – не смертельно (пока), но крайне неприятно для автократа.

К чему я. «Рисование» итогов выборов – это штука технически не сильно сложная, сложно бывает потом разгребать последствия. Поэтому автократии пытаются балансировать – нужно собрать нужное количество мандатов для партии власти, при этом сохранить правдоподобность результатов и не «спалиться» на фальсификациях, чтобы в конечном счете не получить общественное возмущение, протесты, которые придется разгонять. В общем, незавидной сложности задачка. Но жалеть их мы, конечно, не будем.

«Пришел на выборы – значит, помог режиму легитимизироваться»

Тоже разумный аргумент – вроде как если вы пришли на избирательные участки, значит, вы взяли на себя определенную ответственность за конечный результат и косвенно поддержали законное существование режима. Как показала практика президентских выборов 2018 года и конституционного плебисцита 2020 года, даже если какая-то часть граждан не приходят голосовать, режим прекрасно справляется с условной легитимизацией себя и без них. Как я описал в первом пункте, без пришедших недовольных граждан даже проще – их бюллетени, к счастью фальсификаторов, пусты и прямо-таки взывают к галочке в нужном квадратике.

«Голосовать не за кого»

Зачастую это так. Но не везде и не всегда. В нынешней кампании (и всех последующих, которые будут проводиться текущим российским руководством) взят на вооружение новый формат зачистки бюллетеней от людей и партий, которые могут случайно выиграть – их не допускают даже к порогу избирательных комиссий при помощи новых законов, домашних арестов, принуждению к эмиграции или тюрьмы. И вроде как выбор остается между одними и теми же яйцами, которых к вам поворачивают в анфас и профиль.

Но тут надо понимать – задача у организаторов выборов в том, чтобы нужное количество голосов набрала конкретная политическая сила. Поэтому, если вы недовольны текущим положением вещей и хотите высказать эту позицию (анонимно) – можете просто голосовать за кого угодно, кроме кандидатов от власти. Или голосовать за них, если таковы ваши убеждения. Ваше решение.

Итого

Вообще все разговоры о том, что «политика – грязное дело», «от нас ничего не зависит», «все нарисуют», «все бестолку» – в конечном политическом счете играет на руку действующему режиму. Тех, кто его не поддерживает, он видеть на выборах не хочет. А остальных он приведет на участки при помощи отработанных административных механизмов. Соберет нужный процент и будет счастлив. Вот и думайте, как вам поступать в этой ситуации.