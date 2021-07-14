Как цифровизация влияет и как должна влиять на образование

2020-й год запомнится не только приходом коронавируса, но и сопутствующим пандемии взрывному росту влияния цифровых технологий на социальную жизнь общества. До «Матрицы», нам, конечно, пока далеко, но коренные перемены уже произошли, ко многим из них мы даже уже успели настолько привыкнуть, что считаем их данностью.

Вряд ли, можно сказать, что за год человечество придумало что-то принципиально новое. Нет, все это уже было – мессенджеры, видеочаты, QR-коды, образовательные платформы, софт для удаленной работы, онлайн-сервисы. Но именно пандемия «короны» и вызванная ей необходимость самоизоляции стала тем триггером, благодаря которому в «цифра» ворвалась в жизнь каждого из нас.

Можно этому событию радоваться, можно негодовать, но сам процесс уже не остановить – пока живо человечество, будет и жива его тяга к прогрессу. Что же можно сделать? Во-первых, использовать главное правило эволюции: в любой непонятной ситуации – приспосабливайся. Во-вторых, нельзя допускать, чтобы процесс становился важнее результата.

Попробую проиллюстрировать эти тезисы на самой острой теме в данном контексте – образовании.

Особенно жаркие споры вызывает внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Действительно, образование традиционно довольно консервативно. Формат аудиторных лекций-конспектов-семинаров уходит еще в средние века, но как говорится – «работает – не трогай?». Нет, прогресс здесь тоже не остановить. Хотим мы того или нет, но, уверен, лет через 10-15 формат и школьного, и высшего образования будет кардинально отличаться от того, что мы видели в допандемийную эпоху. К этому нужно было готовиться (приспосабливаться) еще вчера, готовить кадры, проводить исследования, адаптировать существующие технологии и точечно внедрять новые «фишки». Сейчас мы это наверстываем порой слишком быстро, что приводит к очевидным проблемам.

Теперь про «во-вторых». Если кратко – важно не допускать подмены понятий, что здесь является объектом, а что субъектом. Не цифровизация определяет, каким будет образование, а образование пользуется там, где это необходимо, плодами цифровизации. Новые технологии в первую должны помогать улучшить качество образования, а не снижать издержки и увеличивать лайки и просмотры.

Например. Очень круто, что сейчас любой школьник может смотреть уроки ведущих педагогов со всего мира! Это плюс цифровизации, которого мы в свое время были лишены. Но когда вся учеба проходит в онлайне – это уже негативно влияет на конечный результат, теряется мотивация и контакт спикера и слушателя, в этом случае технологии оказываются важнее образования. Безусловно – онлайн уроки нужны как дополнение к очному общению ученика и педагога: это и доступ к самым лучшим лекциям, это решение проблем актировок и карантинов, и просто более удобный формат для ряда занятий.

Или гейметизация (внедрения элементов соревновательности игр) в учебном процессе. А ведь у нас она тоже была: мы боролись за лучший средний бал – рядами, классами, получали звездочки, выпиленные из картона на уроках труда. Сейчас дети так же увлеченно соревнуются уже в онлайне, как в личном, так и в командных зачетах. Отличная история для стимулирования учеников к достижению результата своим умом и освоения дополнительных знаний.

Но опять, же все хорошо в меру, нельзя забывать, что это всего лишь игра и убивать весь интерес обязаловкой и кнутом. То же касается технологий виртуальной и дополненной реальности, как инструмент – очень хорошо! Стоит ли из-за него закрывать кабинеты труда, химические и физические лаборатории? Отнюдь! Наоборот, важно дать представление, как виртуальный объект выглядит в реальном мире или ставить обратные задачи оцифровки реальности в виртуальность.

Особенно меня позабавили онлайн-уроки физкультуры у дочери во время карантина, но даже в них есть своя польза – я и сам регулярно занимаюсь дома с виртуальным тренером, главное не сачковать и не забывать выходить из дома на пробежку, лыжню или педали покрутить.

Еще один важный аспект — технологии не должны полностью заместить реальных учителей и педагогов в школах и вузах. Облегчить их работу, автоматизировать ряд рутинных занятий – да, но успех любого хорошего учителя – это творческий подход и любовь к своему делу, здесь уж никакой искусственный интеллект не справится.

Резюмируя: цифровизация и дальше будет менять нашу жизнь, главное, чтобы не человек становился рабом технологий, а технологии работали на нас.