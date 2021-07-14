Чему коллег по цеху мог бы научить (но не научит) глава Половинок Александр Старжинский

В Югре есть самый молодой в России и при этом избранный гражданами глава сельского поселения Половинки Александр Старжинский. Недавно он попал в информационное поле благодаря тому, что критически высказался о «двойных стандартах» при подходе к проведению массовых мероприятий в коронавирусную эпоху, и этим навлек на себя гнев руководства Кондинского района. Ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили этот кейс и пришли к выводу, что, скорее всего, эта история приведет к отмене выборов глав в сельских поселениях Югры, чтобы подобные вольности больше никто не допускал.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Мы продолжаем.

В первом эпизоде нашей серии на этой недели мы говорили про назначения в администрации города Сургута. Туда пришли новые люди, которые могут несколько изменить механику взаимодействия города с имуществом, землей, с городским хозяйством и поэтому посмотрите у нас на канале на YouTube или на сайте на siapress.ru.

Сейчас переходим ко второй теме, она про Александра Старжинского. Он участник книги рекордов России, потому что он был избран, подчеркиваю избран всенародно: то есть не заседанием Думы, в поселке Половинки, он очень маленький, в Кондинским районе. Там люди проголосовали за 24-летнего парня. Он возглавил это сельское поселение, стал самым молодым главой поселения в России и в последнее время попал в информационное поле из-за того, что раскритиковал решение администрации округа по отмене либо неотмене некоторых мероприятий. В итоге у него должны были быть кое-какие мероприятия в его сельском поселении, одно из них нужно было отменять, потому что в округе сказали «отмените», другое вроде как нельзя было отменить, потому что там должен был участвовать губернатор. Он отменил оба, сказал: «Не должно быть никаких двойных стандартов, давайте действовать разумно. Если отменяем — то отменяем. Если проводим — то проводим».

Из-за этого он начал попадать в информационное поле и несколько на него начали нехорошо смотреть в администрации Кондинского района. Местный глава ему высказывает: «У нас тут не базар и не балаган, а серьезная работа».

В общем, вспоминаем мы тут же, для тех, кто давненько следит за ситуацией, мы, конечно, вспоминаем мэра Мегиона Александра Кузьмина, который тоже был очень молодым, тоже был очень креативным, очень интересным. В итоге он попал под уголовное дело, был убран с должности и на этом его политическая карьера завершилась. Александр Старжинский, в 24 года избран, сейчас может быть, ему больше, если честно, я не в курсе, может 25-26.

Как ты думаешь, нормально ли это, что есть молодой мэр, который в нынешней политической ситуации, в нынешней управленческой парадигме допускает критические высказывания в отношении губернатора и его решений?

Тарас Самборский: Конечно, это нормально. Это же прекрасно, когда человек имеет свою точку зрения и не боится ее высказывать.

На фоне всеобщего паралича российских чиновников это уже кажется героизмом.

Но я бы обратил внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, все-таки он не критикует губернатора, а он так достаточно, я еще не определил, это стеб или он так на полном серьезе издевается… обращает внимание на те самые пресловутые двойные стандарты. Он как правильный отличник: «Вы же мне сказали, что надо вот так решать уравнения. Почему вы его решили так?» То есть он, вполне вероятно, может действительно искренне не понимать, почему одно возможно, а другое невозможно.

Может быть, он так превратно понимает демократию: раз его выбрали, он должен озвучивать все свои мысли перед своими избирателями. Уж точно это не отморозок, правда, который занимается каким-то пиаром и привлекает к себе внимание. Если говорить серьезно, я не думаю, что как-то заявления Александра Старжинского, главы Половинок Кандинского района, сильно пугают или раздражают окружную власть и лично нашего губернатора. Мне кажется, к подобным его заявлениям относятся с долей иронией. Надо понимать устройство всей нашей власти…

Д.Щ.: Ну, понятно, это не Сургут и не Нижневартовск.

Т.С.: Ну, там Половинки… ну ладно. Другое дело, что районное руководство кондинское — оно напряглось страшно. Вот как раз для этого уровня чиновников то, что делает Старжинский, — это ужас и страх. Вот как раз этот уровень чиновничества — самый замордованный, запуганный, затюканный. Они боятся губернатора, любого вице-губернатора, любого чиновника из Хантов. Они вообще боятся дышать, они боятся «Единой России», они боятся результатов по выборам 19 сентября. Они боятся абсолютно всего. Но все-таки они еще при должностях, при окладах.

А что этот Александр Старжинский? На каких он окладах сидит? На каких он бюджетах сидит? На самом деле наша провинция она же нищая просто.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Она нищая абсолютно. Какие там деньги? Вот чего ему терять, кроме его оков, можно сказать так, да? Поэтому если все это ерничание убрать, я думаю, что это просто нормальный человек, который в той ситуации, в которой он находится, ведет себя самым естественным образом.

Мне кажется, и Наталье Владимировне очень хотелось сказать: «Знаете что, давайте мы отменим нафиг вот эти все мероприятия, всю эту показуху, которую нам сверху спускают. Или у нас девятиэтажная больница СОКБ под ковид отдается и у нас вводится чрезвычайное положение номер три, или мы устраиваем всенародные пляски-гулянки и отмечаем все необходимые федеральной власти праздники».

К сожалению, губернатор, конечно, так сказать не может и даже подумать так не может. Но вот глава Половинок может. Давайте порадуемся хотя бы за него. На примере Половинок мы видим до какого размера демократия в нашей любимой стране развилась. Вот берем линейку и измеряем масштаб.

Д.Щ.: Размеры Половинок в длину, и в ширину.

Т.С.: До Половинки чего-то.

Д.Щ.: Можем ли мы говорить, что ни при каких обстоятельствах выборы мэров в крупных городах в этой всей парадигме не вернутся, потому что люди боятся — вот такое начнется? Потому что реально, если такое начнет делать сургутский глава или нижневартовский?

Т.С.: Он бы был на своей должности пять минут после этого. Это понятно. А Половинки — это Половинки…

Д.Щ.: То, что разрешено Половинкам, то не разрешено Цезарю.

Т.С.: Да-да. Но я думаю, что это, конечно, ненадолго, и с Александром будут проводиться сначала профилактические беседы, потом еще что-то.

Для него угроза исходит, конечно, из администрации района. Еще раз говорю: это самые не компромиссные и не мобильные чиновники. Они лучше дотла выжгут эти Половинки, не допустят больше никаких подобных эксцессов, потому что это для них эксцесс.

Это для нормальных людей просто человек высказался, в общем-то, сказал правильную вещь: действительно, если вы закрываете в связи с пандемией общественные мероприятия, то почему вы проводите другие общественные мероприятия, которые работают на рейтинг правящей партии или на патриотическое воспитание? Тут надо как-то определиться.

Но насчет выборов — ты говоришь — Наталья Владимировна Комарова абсолютный сторонник путинской модели выстраивания системы власти и муниципальной власти в том числе. Она считает, что на данном этапе в Российской Федерации выборы глав муниципалитетов — это худшая схема из всех возможных. Вот так просто считает наш губернатор. Это ее совершенно четкая позиция и одного этого достаточно для того, чтобы не рассчитывать на возврат никаких выборов ни в каком виде.

Та модель, которая в Сургуте существует и в большинстве муниципалитетов Югры, считается апробированной, более-менее надежной при всех обнаруженных в том числе на последних сургутских выборах изъянах. Но эта модель позволяет управлять территорией, назначать тех руководителей муниципалитетов, которые правительство Югры считает лучшими или скажем так более подходящими на данный промежуток времени и все.

Какие выборы? У нас есть выборы муниципальных депутатов. Более чем достаточно, вот выбирайте. Мы выбираем окружных депутатов. В конце концов, мы выбираем президента и Государственную думу. Куда столько выборов? Нам с этими бы справиться. Поэтому я даже удивился, когда узнал, что Старжинский выбрался прямым голосованием.

Д.Щ.: Если честно, я тоже. Видимо где-то…

Т.С.: Какой-то эксцесс. Кто-то чего-то не доглядел. Сейчас они быстренько исправят конституцию Половинок, и все будет в полном порядке.

Д.Щ.: Наверное.

Т.С.: Конечно, Александр Старжинский, видимо, сидит на своем посту последний срок. Надо посмотреть, сколько ему осталось. Может быть, ему осталось немножко.

Д.Щ.: Но мы, конечно, пожелаем ему большого развития в политике. Свободно мыслящие люди…

Т.С.: Ну вот опять. Нет, я бы тебя предостерег от того, чтобы из нормального человека сразу делать политика.

Он всего лишь высказался не по очень уж какому-то острому политическому вопросу свою позицию. Еще раз — это не выпад против губернатора, не выпад против власти. Просто человек сказал: «Слушайте, если идет дождь — давайте будем держать над собой зонтик». Вот и все. Вот, собственно, это он сказал. Что он сказал такого необычного? Наоборот, нам надо призывать всех остальных чиновников проявлять подобную же позицию, а не изображать из себя монашку, правда в публичном доме. Так не получается.

Д.Щ.: Ну ладно, будем завершать на этой неделе «О чем говорят». Подписывайтесь на YouTube, смотрите, ставьте лайки. Читайте siapress.ru и так далее, и так далее. Через неделю мы снова увидимся, поговорим обо всем самом важном. Пишите нам в комментариях, что интересно. Будем продолжать. До свидания.

Тарас Самборский: Всем спасибо, всем пока, друзья.