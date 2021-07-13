Дмитрий Рогозин сетует, что российские миллиардеры не развивают космос. А им зачем?

В западном бизнесе произошла небольшая космическая гонка. Основатель Amazon и частной космической компании BlueOrigin Джефф Безос планирует лично отправиться в первый туристический полет за пределы атмосферы Земли на частной ракете, но его опередил основатель группы Virgin Ричард Брэнсон. Он поднялся до суборбитального уровня и благополучно вернулся обратно. В 70 лет, между прочим.

На это отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: «Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе». К слову, на этот твит цифровыми аплодисментами ответил Илон Маск.

Вообще к пожеланиям Дмитрия Олеговича не придраться – действительно, у нас есть мощные олигархи, обладающие гигантскими состояниями, а некоторые из них заработали свои десятки миллиардов долларов, мягко говоря, не без помощи бюджета Российской Федерации. Да и просто энтузиасты космоса в стране пока не перевелись. Где же частный бизнес в этой сфере?

Тут можно вспомнить один кейс – частной компании Dauria Aerospace, которую основал бизнесмен Михаил Кокорич. Почти тот самый случай, как хочет Рогозин – человек занимался торговым бизнесом, заработал денег и захотел сделать крутую космическую компанию. Сделал. Она первая запустила частный спутник в нашей стране. Начала работать с Роскосмосом в дорогозинский период. Но тут случился 2014 год.

Сначала Кокорич свернул представительства DauriaAerospace в США и Европе. «Для компаний с российскими акционерами рынок финансирования закрыт, поэтому мы не можем конкурировать с зарубежными стартапами, многие из которых получили финансирование в весьма значительных масштабах», – говорил он тогда.

Потом умер глава Роскосмоса Поповкин и пришел Рогозин. Вот что сказал по этому поводу Кокорич в интервью Елизавете Осетинской: «После смерти Поповкина новый глава Роскосмоса стал отрицать все, что было до этого сделано. Единственный контракт, который у Dauria был, — это тот, который заключили при Поповкине. Потом все: Dauria — персона нон грата.

Есть персональные предпочтения каждого нового руководителя Роскосмоса. В NASA есть космическая программа, есть понятная процедура выбора компании, тендеров, есть понятная процедура лоббирования. А в России это не так, к сожалению. В России все зависит от предпочтений одного-двух человек, что наслоено на кучу слухов относительно тебя. Поскольку я жил в Америке, то люди в погонах стали всем шептать, что я американский шпион. Прямо и косвенно стали говорить — с ними работать нельзя, они американские шпионы».

И давайте помнить про то, что в России огромно влияние силовиков, а для них, в свою очередь, космос – это не перспективы освоения новых планет или развития технологий связи, а еще одно поле битвы с западом. Поэтому у нас, например, планируется строить целую систему, которая будет блокировать сигнал от спутников Starlink Илона Маска – он, напомню, при помощи этой системы планирует раздать условный wi-fi на всю планету. Но у нас это воспринимается не как способ дать доступ в интернет какой-нибудь деревушке, куда никто никогда связь не протянет, а как угроза национальной безопасности. То, что передает информацию и что нельзя проконтролировать из Кремля для наших охранителей – величайшее зло.

Все это формирует ответ на крик души Дмитрия Рогозина. Да, у каких-то миллиардеров есть куча денег. Но инвестировать их в космос, чтобы, с одной стороны, огрести кучу бюрократических проблем, а, с другой, у тебя в офисе будут безвылазно сидеть всякого рода особисты и диктовать, что можно делать, а что нельзя – сомнительное удовольствие. Плюс – сложно и дорого добраться до передовых технологий, непонятно как выходить на внешние рынки (а российский – маленький), и так далее. Уж действительно проще яхту купить – от нее приятного больше, а рисков практически никаких.

Собственно, это на весь бизнес распространяется, не только космический, просто масштабы врыва государства в ваши дела немного разные. Когда в стране политические соображения узкой группы держащихся за власть людей преобладает над экономическим (и любым другим) интересом всех остальных – это не заканчивается ничем хорошим.