16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0589   EUR  87,7820  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть Олимпиаду в Токио?
Комментировать
0
Какой отечественной вакциной от COVID-19 вы хотели бы привиться?
Комментировать
0
Если бы была возможность выбора, какой вакциной от коронавируса вы бы привились?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о предвыборной кампании в Сургуте и стране?
Комментировать
1
Вы почувствовали на себе рост цен за последние несколько месяцев?
Комментировать
0
Больше опросов

​Период Сургута как города временщиков не закончился до сих пор

Как будет развиваться Сургут? Есть два варианта

​Период Сургута как города временщиков не закончился до сих пор
Фото: Ю.Кузнецов

Город сегодня обладает всеми признаками бифуркационной точки развития.

Из точки бифуркации возможны два пути развития. Один путь к росту и превращению Сургута в «мегаполис» российского масштаба. Второй путь — к ситуации убывающего города в постнефтяной период. Тенденции в ту и в другую стороны отчетливо обнаруживаются в сургутской действительности.

Заметим, что даже слабое воздействие на систему в точке бифуркации может повлиять на траекторию развития, то есть вызвать очень большие последствия. Тюмень в этом плане точку бифуркации прошла вначале 2000 годов, когда Собянин и его преемники выбрали путь развития города, как растущего города-миллионника к 2030 году. Как этого они собирались достигнуть? Власти выбрали тему современного градостроительства в Тюмени в сочетании с благоприятным климатом и высоким уровнем комфорта в городской среде как точку притяжения граждан РФ для выбора места проживания в Тюмени при внутренней миграции, в том числе и из городов ХМАО и ЯНАО.

Известно, что если где-то прибывает, то где-то и убывает. Сегодня Сургут притягивает граждан РФ при внутренней миграции и из ближнего зарубежья высокими заработными платами с перспективой в обозримый период перебраться на ПМЖ в более комфортные регионы для проживания. То есть период города Сургута как города временщиков, увы, не закончился, и он по-прежнему стоит перед выбором: оставаться ему таковым до какого-то значимого события, связанного с ПАО «Сургутнефтегаз», либо делать выбор своего развития уже сейчас, так же как Тюмени, к примеру.

Что для этого надо делать? Очевидно, что надо менять градостроительную политику. Надо развивать комфортную среду. Надо развивать благоустройство. Надо развивать общественный транспорт, снижая трафик движения личного автотранспорта и развивая общественный транспорт (преимущественно электротранспорт и рельсовый в том числе, анонсированные Мишустиным на «Иннопроме» в 74 городах страны, где и Сургут в том числе).

С приходом новой администрации в Сургуте появился шанс переломить тенденции в существующем развитии города, используя разнообразные приемы и подходы. Краеугольным камнем в этом процессе является качественное обновление градостроительной политики. Существующая тенденция «даешь квадраты» ради выполнения планов окружных властей ущербна для города. Она приводит созданию серого и унылого однообразия многоэтажного «гетто», в которых люди вынуждены жить, так как связаны работой в ПАО «Сургутнефтегаз» и в других промышленных гигантах Сургута.

Пока связаны. Поэтому город пока находится в точке бифуркации, где еще есть выбор дальнейшего развития, как у того осла, который стоит перед выбором между двумя одинаковыми стогами сена.

Комментарий к материалу «Почему в Тюмени получается строить город, а в Сургуте – нет?»


нравится (15) не нравится (0)
Сегодня в 10:31, просмотров: 425, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
не нравится
Сегодня в 14:07
И чё?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Илья ​Варламов раскритиковал замгубернатора Югры 1599
  2. ​Пьяные вартовчане терроризируют город 1345
  3. ​Отец и сын погибли в канализационном колодце в Югре 1175
  4. ​Сургутяне смогут регистрировать брак в парке 1145
  5. ​5 распространенных схем обмана при продаже квартиры 1081
  6. ​Потребность растет: для нефтеюганцев открыли дополнительный пункт сдачи ПЦР-тестов 1075
  7. ​В сауне Когалыма чоповец расстрелял двух человек 680
  8. Югорчанин покончил с собой на территории детского сада 669
  9. ​Почему в Тюмени получается строить город, а в Сургуте – нет? 667
  10. ​Галлюцинации толкнули югорчанина на жесткое убийство 444
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 21963
  2. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 7050
  3. ​Тиктокер из Нижневартовска взбесил горожан 4355
  4. ​Возраст не имеет значения: среди вартовчан растет заболеваемость коронавирусом 4157
  5. ​Жители дома на Крылова судятся с застройщиком из-за качества жилья 3904
  6. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 3779
  7. ​Трое сургутян задержаны за организацию покерного клуба 3452
  8. ​«Ни на что не намекаю»: Комарова пригрозила ввести обязательную вакцинацию при ухудшении обстановки с COVID-19 3172
  9. Одна из школ Сургута решила закупить форму НКВД для учеников 3046
  10. ​И ямальцам передайте: мост через Обь в районе Сургута будут закрывать по ночам 2875
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 21963
  2. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 18727
  3. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 15358
  4. ​Умер Сергей Полукеев 12937
  5. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 12458
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 10187
  7. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 9659
  8. ​Нефтеюганский бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, потому что не платил зарплату сотрудникам 9229
  9. ​Звонок Полукеева 9103
  10. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 8714

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика