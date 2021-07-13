Как будет развиваться Сургут? Есть два варианта

Город сегодня обладает всеми признаками бифуркационной точки развития.

Из точки бифуркации возможны два пути развития. Один путь к росту и превращению Сургута в «мегаполис» российского масштаба. Второй путь — к ситуации убывающего города в постнефтяной период. Тенденции в ту и в другую стороны отчетливо обнаруживаются в сургутской действительности.

Заметим, что даже слабое воздействие на систему в точке бифуркации может повлиять на траекторию развития, то есть вызвать очень большие последствия. Тюмень в этом плане точку бифуркации прошла вначале 2000 годов, когда Собянин и его преемники выбрали путь развития города, как растущего города-миллионника к 2030 году. Как этого они собирались достигнуть? Власти выбрали тему современного градостроительства в Тюмени в сочетании с благоприятным климатом и высоким уровнем комфорта в городской среде как точку притяжения граждан РФ для выбора места проживания в Тюмени при внутренней миграции, в том числе и из городов ХМАО и ЯНАО.

Известно, что если где-то прибывает, то где-то и убывает. Сегодня Сургут притягивает граждан РФ при внутренней миграции и из ближнего зарубежья высокими заработными платами с перспективой в обозримый период перебраться на ПМЖ в более комфортные регионы для проживания. То есть период города Сургута как города временщиков, увы, не закончился, и он по-прежнему стоит перед выбором: оставаться ему таковым до какого-то значимого события, связанного с ПАО «Сургутнефтегаз», либо делать выбор своего развития уже сейчас, так же как Тюмени, к примеру.

Что для этого надо делать? Очевидно, что надо менять градостроительную политику. Надо развивать комфортную среду. Надо развивать благоустройство. Надо развивать общественный транспорт, снижая трафик движения личного автотранспорта и развивая общественный транспорт (преимущественно электротранспорт и рельсовый в том числе, анонсированные Мишустиным на «Иннопроме» в 74 городах страны, где и Сургут в том числе).

С приходом новой администрации в Сургуте появился шанс переломить тенденции в существующем развитии города, используя разнообразные приемы и подходы. Краеугольным камнем в этом процессе является качественное обновление градостроительной политики. Существующая тенденция «даешь квадраты» ради выполнения планов окружных властей ущербна для города. Она приводит созданию серого и унылого однообразия многоэтажного «гетто», в которых люди вынуждены жить, так как связаны работой в ПАО «Сургутнефтегаз» и в других промышленных гигантах Сургута.

Пока связаны. Поэтому город пока находится в точке бифуркации, где еще есть выбор дальнейшего развития, как у того осла, который стоит перед выбором между двумя одинаковыми стогами сена.

Комментарий к материалу «Почему в Тюмени получается строить город, а в Сургуте – нет?»