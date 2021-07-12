16+
Логотип Сиапресс
USD  74,6336   EUR  88,6050  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Почему в Тюмени получается строить город, а в Сургуте – нет?

Побывал в Тюмени и после этого задаюсь вопросами о градостроительном будущем Сургута

​Почему в Тюмени получается строить город, а в Сургуте – нет?
Фото со страницы автора в Facebook

Удивительно, как изменились принципы городского планирования и городская среда в Тюмени.

Два дня с семьей провели Тюмени, посетили общественные места: парк, аквапарк, жилые районы, детские площадки. Каждый раз задаю вопросы (самому себе).

Возможно, это изображение (на открытом воздухе)

Почему делать в Сургуте подобное не получается? У нас суровее климат, мешают «большие деньги», другой технологический и идеологический уклад? Как можно кардинально изменить направление развития, в существующей обстановке недопонимания?

Возможно, это изображение (кирпичная стена и на открытом воздухе)

Наступит ли для Сургута, та самая точка бифуркации, после прохождения которой город либо выкарабкается, либо скатится в полный хаос? С приходом «новой» администрации шанс выкарабкаться был...

Возможно, это изображение (на открытом воздухе и кирпичная стена)

Возможно, это изображение (на открытом воздухе)

Возможно, это изображение (кирпичная стена и на открытом воздухе)

Возможно, это изображение (ребенок, сидит и на открытом воздухе)

Возможно, отношусь предвзято, а на самом деле все в Сургуте хорошо, как показывают отчеты и рейтинги самых благоустроенных городов.

P.S. На фото жилой квартал «Интеллект» в Тюмени. Облицовочный кирпич не «заморский», а местный, произведен в Тюменской области, поселок Богандинский.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:27, просмотров: 96, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​И ямальцам передайте: мост через Обь в районе Сургута будут закрывать по ночам 2365
  2. ​Число заболевших коронавирусом в Югре увеличивается 1290
  3. ​Вартовчанин выкинул с балкона собаку и четверых щенят // ФОТО 18+ 848
  4. ​Ковид снова закрывает общепит в России 691
  5. Илья ​Варламов раскритиковал замгубернатора Югры 617
  6. Подопытные кролики 580
  7. В аварии в Сургутском районе пострадал подросток 536
  8. Пьяный сургутянин катался по городу на угнанном авто 520
  9. ​Пьяные вартовчане терроризируют город 510
  10. ​Автомобилисты Сургута высказались за мойки в паркингах: готовы даже переплатить 493
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 20492
  2. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 6918
  3. ​Тиктокер из Нижневартовска взбесил горожан 3876
  4. ​Возраст не имеет значения: среди вартовчан растет заболеваемость коронавирусом 3833
  5. ​Жители дома на Крылова судятся с застройщиком из-за качества жилья 3782
  6. Югорчанин провалился в канализационный люк: его вызволяли спасатели 3780
  7. В Нижневартовске занесло иномарку: она врезалась в припаркованное авто 3644
  8. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 3283
  9. ​Трое сургутян задержаны за организацию покерного клуба 3158
  10. ​«Ни на что не намекаю»: Комарова пригрозила ввести обязательную вакцинацию при ухудшении обстановки с COVID-19 3066
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 20492
  2. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 18632
  3. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 15264
  4. ​Умер Сергей Полукеев 12850
  5. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 12192
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 10099
  7. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 9576
  8. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 9389
  9. ​Звонок Полукеева 9003
  10. ​Нефтеюганский бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, потому что не платил зарплату сотрудникам 8958

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика