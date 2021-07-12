Побывал в Тюмени и после этого задаюсь вопросами о градостроительном будущем Сургута

Удивительно, как изменились принципы городского планирования и городская среда в Тюмени.

Два дня с семьей провели Тюмени, посетили общественные места: парк, аквапарк, жилые районы, детские площадки. Каждый раз задаю вопросы (самому себе).

Почему делать в Сургуте подобное не получается? У нас суровее климат, мешают «большие деньги», другой технологический и идеологический уклад? Как можно кардинально изменить направление развития, в существующей обстановке недопонимания?

Наступит ли для Сургута, та самая точка бифуркации, после прохождения которой город либо выкарабкается, либо скатится в полный хаос? С приходом «новой» администрации шанс выкарабкаться был...

Возможно, отношусь предвзято, а на самом деле все в Сургуте хорошо, как показывают отчеты и рейтинги самых благоустроенных городов.

P.S. На фото жилой квартал «Интеллект» в Тюмени. Облицовочный кирпич не «заморский», а местный, произведен в Тюменской области, поселок Богандинский.