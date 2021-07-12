Мы все чаще стали доверять соцсетям и реже – здравому смыслу

Пару недель назад приняла волевое решение вакцинироваться. Это далось мне непросто, но, взвесив все «за» и «против», подумала, что лишним не будет. Захотела обсудить это с друзьями и, к своему ужасу, обнаружила, что меня атаковали со всех сторон. «А ты в курсе, что тебя обяжут ревакцинироваться?! Подсадят, как на наркоту», «а я слышала, что с местной вакциной не пустят за рубеж», «у моей знакомой подруга от прививки умерла!», «да там такие побочки, я вот вчера в соцсетях видел», «не хочу быть подопытным кроликом» – лишь малое из того, что довелось мне увидеть и услышать.

С одной стороны, я их понимаю. Несмотря на хваленый закон о фейк-ньюс, за нарушение которого примерно в середине самоизоляции попались в том числе и наши земляки, лживой информации гораздо больше, особенно в пресловутых Инстаграме, ВКонтакте, Телеграме. Наверное, многие уже видели сообщение, успевшее стать мемом, о «девушке» из Ленобласти, которая скончалась после вакцинации от диагноза «jopae otvalille», которое распространили антипривовочники. И это безобидная шутка, по сравнению с остальным.

Однако почему-то никто не берет во внимание то, что уже существующие вакцины работают по такому же принципу и также имеют побочки. Мы каждый год прививаемся от гриппа, хотя понимаем, что все равно можем им заболеть, вакцина от бешенства в некоторых случаях может вызвать отек Квинке, но никто из моего окружения не отговаривал меня проходить лечение после укуса собаки или привиться перед сезоном простудных заболеваний.

А каков итог? В очередной раз скажем – не поддавайтесь на провокации, думайте своей головой и не несите панику в массы.