Размышления о том, как Россия и Европа двигались к коммунизму разными путями и в разное время

На Конгрессе антропологов и этнографов России был очень интересный доклад Маргариты Кемальевны Любарт, посвященный сравнению взглядов на проблемы миграции в ЕС в отечественной и европейской науке.

И вот что любопытно: в Европе вообще не говорят о миграционном кризисе, совершенно не изучают проблемы, создаваемые местному населению мигрантами. Если о кризисе и говорят, то о кризисе европейских институтов, которые не смогли обеспечить мигрантам все удобства. Причем эта точка зрения является единственной, любые попытки отойти от нее маргинализируются, а сомневающиеся в «генеральной линии» объявляются ультраправыми консерваторами.

И продвигается эта позиция в едином порыве, со всей искренностью, полностью совпадая с позицией правительств. Совершенно игнорируется проблема культурных различий мигрантов и местного населения, мигранты воспринимаются не как носители какой-то системы ценностей, отличной от европейской, а как просто люди, индивидуумы, а не сообщества. Европейских исследователей совсем не волнуют вопросы утраты европейской идентичности под влиянием мигрантов, в том плане, что такие темы даже не поднимаются.

А вот отечественные специалисты напротив выражают серьезную обеспокоенность по этому поводу, они пишут о миграционном кризисе, о проблемах, связанных с различиями культур, о негативной реакции местного населения и т.д.

И это на самом деле очень интересно. Но в итоге меня натолкнуло на другую мысль. Ситуация в современной европейской науке мне напомнила ту, что была в СССР в 1930-40-е годы. И получается такая любопытная загогулина, что в Европе на смену капитализму действительно приходит коммунизм. Только вот если считалось, что сталинский СССР – это некое отклонение от истинного коммунизма, то нынешняя реальность показывает, что коммунизм именно такой и есть, раз и мы, и Европа пришли к одному и тому же результату, идя совершенно разными путями (революционным и эволюционным).

Но только у нас, из-за неготовности к коммунизму по причине низкого уровня экономического развития, произошел откат на уровень феодализма (который мы потихоньку преодолеваем, вновь выходя на капиталистические рельсы). И именно поэтому нас так волнует сохранность традиционной, «феодальной» Европы (в плане культуры, не экономики).

Именно это заставляет наших исследователей переживать из-за утраты европейцами своих ценностей. Так что нынешняя Россия – это Европа, но Европа периода перехода от Средневековья к Новому времени (или от феодализма к капитализму). А вот нынешняя Европа – это Россия периода перехода от капитализма к коммунизму.

Оригинал