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Новое в программах льготной и семейной ипотеки // Обзор СИА-ПРЕСС

Льготную ипотеку продлили, семейную расширили – как выгоднее купить жилье?

Новое в программах льготной и семейной ипотеки // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Льготную ипотечную программу продлили на год – до 1 июля 2021 года. При этом были изменены ее ключевые параметры. Также с этого месяца поменялись условия семейной ипотеки, которая действует уже с 2018 года. Эксперты утверждают, что корректировка ипотечных госпрограмм пойдет на пользу: поддержит для семей с детьми и в то же время охладит ажиотаж на рынке недвижимости в городах, где программа пользуется наибольшим спросом (Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Обо всех изменениях по порядку.

Льготная ипотека

Когда появилась

Ее ввели весной 2020 года, когда на фоне пандемии спрос на жилье упал на 70%. Цель программы – поддержать спрос на квадратные метры и покупательскую способность граждан, а также строительную отрасль.

Эффект

За время действия программы банками получено получено 1,6 млн заявок, 1,05 млн из них одобрены. Учитывая, что граждане подают заявки как правило в несколько банков, «выдачу по состоянию на конец мая можно оценить в свыше 500 тысяч кредитов на 1,5 трлн рублей», – сообщает РБК.

Сами банки при этом дополнительно снижают ставки в рамках льготной программы. Там самым они увеличивают рыночную долю и стараются максимально использовать лимиты по указанной программе.

Кому доступна

Льготной ипотекой может воспользоваться любой гражданин России. Быть в браке и иметь детей необязательно.

Срок действия

Первоначально программа должна была действовать до 1 ноября, но осенью 2020 года ее продлили до лета 2021-го. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин продлил госпрограмму до 1 июля 2022 года.

Условия кредитования

Сейчас ставка составляет 7% годовых. С июля 2021 года она поднялась на 0,5%. Первоначальный взнос при этом составляет не менее 15% от стоимости квартиры.

При этом сумма кредита стала фиксированная – 3 млн рублей. Ранее она разнилась жители региона могли взять на покупку квартиры до 6 млн рублей, а жители Москвы, Санкт-Петербурга и их областей – до 12 млн рублей. Аналитики считают, что для отдельных городов эти изменения сделали недоступной льготную ипотеку и спрос начнет падать, что несколько замедлит рост цен на рынке недвижимости.

Какое жилье можно купить

Согласно условиям программы, предложения по льготной ипотеке распространяется только на квартиры в новостройках.

К слову, введение госпрограммы отчасти поспособствовало подорожанию квартир. «Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья», — цитирует РБК главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Принятые сегодня изменения позволят избежать шока на рынке при отказе от льгот и поддержат адекватный спрос на жилье.

Семейная ипотека

Когда появилась

Программа действует с 2018 года. На протяжении этого времени условия несколько раз менялись и всегда в пользу заемщиков. Она будет доступна до конца 2023 года.

Кому доступна

Из названия понятно, что обязательное условие для льготного кредитования – наличие детей. С июля 2021 года льготой могут воспользоваться семьи даже с одним ребенком, рожденным не раньше 1 января 2018 года. Раньше она была доступна только для семей с двумя детьми. Семьи с детьми 2017 года рождения и старше могут рефинансировать свою ипотеку, если кредит был изначально оформлен на новостройку. Наличие или отсутствие собственного жилья не имеет значения.

С 2019 года право семейную ипотеку получили семьи с единственным ребенком, у которого есть инвалидность, — независимо от года рождения и родившегося до 31 декабря 2022 года. «Инвалидность у него может быть установлена и после 2022 года, а ипотеку можно оформить до 2027 года», – пишет Ипотека.ру.

Условия кредитования

Кредитная ставка по этой программе составляет 6%, что делает ее выгоднее льготной ипотеки. Процент первоначального взноса не отличается – 15% от стоимости жилья. При этом расширяет возможности для семей максимальная сумма кредита. В Москве, Санкт- Петербурге и их областях это 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей.

Какое жилье можно купить

Здесь это также может быть квартира в новостройке или частный дом с участком (при условии заключения договора на его строительство). Вторичку по этой программе могут купить только жители Дальневосточного федерального округа.


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08 июля в 19:00, просмотров: 216, комментариев: 0
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