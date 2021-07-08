В чем прав глава Половинок Александр Старжинский, когда критикует решения округа

С любопытством наблюдаю за самым молодым главой сельского поселения в России Александром Старжинским, который руководит селом Половинки в Кондинском районе. Да не просто руководит, а был избран – жителями (!) – в 24 года. Сейчас он допускает критические высказывания в адрес губернатора и принимаемых округом антикоронавирусных мер, получает за это отповеди от главы района, обвинения в «хайпожорстве» от некоторых (обожателей начальственной палки) людей, ну и в целом немало нарывается на неприятности.

Понимающие систему власти сограждане, наверное, помнящие судьбу бывшего мэра Мегиона Александра Кузьмина, уже «провожают» его тезку из Половинок в отставку, но он говорит: «За это можно не переживать. Я не состою в партиях, меня выбрали люди. Я подчиняюсь не губернатору, не президенту – я подчиняюсь людям, которые здесь живут и здраво мыслят».Вот уж что редко можно услышать в нашей стране.

Глядя на этот кейс, противники демократии говорят: «Вот, что бывает, когда даешь людям выбирать самим! Навыбирают всяких хайпожоров, которые ломают систему управления и пиарятся на конфликтах с руководством, и больше ничего не делают. И ладно это в Половинках. А если бы в Сургуте?»

Существует устоявшийся миф, согласно которому в демократиях творится хаос и разлад, потому что куча народу кричит с разных позиций, и выработать одну точку зрения не может, а в авторитарных режимах есть центр принятия решений – и он обеспечивает порядок. На самом деле, конечно, все ровно наоборот.

Хаос авторитарного управления заключается в том, что решение принимает узкая группа людей (как правило, довольно однородная с социальной точки зрения), которая не особо прислушивается к сторонним голосам, так как считает их либо глупыми-неразумными-непрофессиональными, либо врагами-вредителями-предателями, желающими все разрушить. Так как решение затрагивает огромные массы людей и ситуаций, а принимается малым числом людей с ограниченным кругозором, довольно часто оно оказывается просто некачественным и начинает не улучшать и не преобразовывать, а тупо ломать существующий уклад в целых отраслях.

Один из ярчайших примеров – введение так называемых «контрсанкций» в России в 2014 году, когда «нашему царю показали фигу», и нужно было срочно ответить клятой Европе. В итоге за неделю разработали законопроект, понятное дело, насквозь сырой, угробили огромное количество экономических связей и поставили под удар кучу бизнесов, так еще и создали ситуацию, когда тяжело больные россияне чуть не остались без жизненно важных импортных лекарств, а в некоторых сферах – остались. На самом деле примеров плохих решений что на уровне работы Госдумы и правительства России, что в регионах – сотни и тысячи.

В демократиях, где существует политическое разнообразие, представительство и конкуренция, выработка решения – это большая история. Да, зачастую (да что зачастую – всегда) эти решения принимаются дольше, и это нормально – потому что качественное обсуждение и учет всех нюансов требует времени. Но мы платим за плохие и быстро принятые решения деньгами, низким качеством результата, а иногда – человеческими жизнями, и, бывает – временем и деньгами на исправление (если дело доходит до этого). А демократии платят за как минимум неплохие (иногда – хорошие, иногда – плохие, никто не застрахован на сто процентов) решения всего лишь временем. Что лучше?

Да, в Югре заменой классическим демократическим институтам стала невероятная медиа-активность губернатора и системы «Центра управления регионом», когда обратная связь с граждан собирается через еженедельные тематические эфиры и постоянный мониторинг соцсетей. Это намного, намного лучше, чем ничего. Но, как мне кажется, хуже, чем разделение властей, политическая конкуренция и открытые выборы (другое дело, что их введение в нашем регионе – вопрос не губернатора и его команды).

И да, мэр Половинок имеет право критиковать решения окружного правительства. Это нормально. Тем более, если речь идет о принимаемых на высоких скоростях антиковидных мерах – особого времени их обсуждать нет, нужно действовать, тут как раз промедление будет стоить жизней. Но ведь можно и провести быструю экспертную дискуссию – с участием хотя бы мэров и депутатов, подключить по некоторым острым вопросам отраслевые объединения, дать им буквально сутки-другие на обсуждение новых ограничений, аккумулировать обратную связь, учесть нюансы и сделать итоговый документ более качественным. В той же Москве введению QR-кодов для посещения ресторанов предшествовало какое-никакое квази-обсуждение с общепитом. Сто голов, разбирающихся в теме – это лучше, чем десять.

Поэтому. Когда люди выбирают мэра и он что-то говорит наперекор губернатору – это нормально, потому что он отстаивает интересы своих избирателей (а если нет – они это увидят и не переизберут его на следующий срок, либо не станут защищать, если его будут выдавливать политическими методами). Когда люди выбирают депутатов, и они что-то говорят наперекор мэру или губернатору – это нормально, по той же причине. Когда журналисты что-то пишут наперекор депутатам, мэру, губернатору или президенту – это нормально. Каждое из этих явлений – фильтр, который позволяет остановить или исправить потенциально плохие решения / законы. Это их проверка на продуманность и прочность.

А когда тишь, гладь, благодать, все со всем согласны и хлопают в ладоши – значит, фильтров нет, качество решений будет падать, качество жизни будет падать, и рано или поздно мы придем к ситуации глубоко недовольного и раздраженного народа и самодовольной и уверенной в своей правоте власти.

Ах да. Мы ведь уже пришли, нет?

P.S. А Александру Старжинскому — моя поддержка и пожелание удачи в работе и политическом росте.