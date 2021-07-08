Последний оплот легальной политики для либерально настроенных молодых людей рухнул

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за его партию. И это отличный пример того, что из политики нужно уходить вовремя. Вот почему.

Разговоры в медиапространстве о том, что Григорий Алексеевич уже скорее фоновый политик, чем какая-то реальная политическая сила, идут давно. Реабилитировать Явлинского в глазах публики пытался Максим Кац, хотя Явлинский и давил на последнего через олдов партии. Уже позже сторонники Каца стали искать в регионах членов «Яблока», чтобы сдвинуть яблочного мэтра. Как видим, без результатов. Каца и его сторонников исключили из партии.

Весь этот фон, который создал Григорий Алексеевич в последние годы, вреден не только для «яблочников», а в целом для либерального движения. «Яблоко» - это последняя партия, которой не нужно собирать подписи, чтобы выдвигать своих кандидатов в парламент.

Партия при договороспособности и более нейтральном поведении основателя могла бы стать неким политическим маркетплейсом для либеральных кандидатов. Даже с учетом невероятного давления в последнее время.

В итоге последний легальный либеральный плацдарм становится синонимом слова «зашквар» для молодых политиков. Если старая гвардия Явлинского этого и добивалась, то они пришли к собственному геронтологическому успеху.

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