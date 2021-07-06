О проблемах с новым проездом к детскому саду и школе в 38-м микрорайоне Сургута

Про ложку дегтя в бочке меда. На прошлой неделе вместе с общественниками и председателем ТОС «Аура» Михаилом Завалишиным посетили строительство проезда к группе объектов образования в 38-м микрорайоне.

Я когда-то был инициатором строительства данного объекта, понимая, насколько его отсутствие при строительстве новой школы на 1500 детей ухудшит транспортную обстановку в 38-м микрорайоне. Кроме того, этот проезд позволит обеспечить проход детей в уже работающие д/с «Волчок» и второй корпус школы №9. Администрация города поддержала инициативу, выделены деньги на его строительство. И тут я, видимо, в эйфории от успеха, как-то ушел с контроля конкретный проект проезда. Сегодня при осмотре стало понятно, что целый ряд ключевых предложений по факту не реализованы.

В частности:

1) От строящегося тротуара нет «сходов» к детскому саду и корпусу школы №9. Отсюда предполагался вход для всех тех, кого привозят на автомобиле! Кстати, во втором корпусе девятой школы вообще вход с этой стороны почему-то не предусмотрен. Хотя он проектировался уже в тот момент, когда решение по проезду было принято.

2) Много говорилось о том, что при въезде в школу необходимо сделать разворотную площадку. Школа очень большая, будет много детей которых подвозят. Каждый родитель старается (особенно, в зимний период) высадить ребенка максимально близко к входу в школу. Что в итоге? Въезд в школу тупиковый… Скорее всего, это каждое утро будет вызывать жуткую пробку.

Да, на въезде есть большая парковка. Но она расположена довольно далеко от входа в школу и наверняка будет занята машинами жителей близлежащих домов.

Надеюсь, что пока идет стройка можно успеть исправить эти недочеты. Я обратился в администрацию города для решения этих вопросов.