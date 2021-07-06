Власть в России борется за молодые умы, но это может привести к неожиданностям

В России утвержден и зарегистрирован новый ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. В нем появились полноценные выкладки, касающиеся так называемого «патриотического воспитания». Закон о том, что надо учить школьников правильно любить Родину, приняли в прошлом году, и вот он вылупился из своей скорлупы и готов вступать в дело с 1 сентября.

Новый ФГОС наделяет школы обязанностью формировать у учащихся «российскую гражданскую идентичность», проводить «гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание». Школьники должны будут получать знания «о месте России в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, устремленной в будущее».

Конечно, на самом деле, весь этот текст воспринимался бы совершенно нормально, если бы наша страна действительно была «устремленной в будущее». По-моему (и я уверен, что очень многие согласятся), Россия под руководством немногочисленной группы мужчин в возрасте 65+, объединенных опытом работы в спецслужбах, сейчас всеми силами устремлена в прошлое.

Может, вы меня поправите, но создается твердое впечатление, что ни одно выступление любого члена Совета безопасности (может, кроме Дмитрия Медведева) не обходится без упоминания Великой Отечественной войны. Чиновники и депутаты высоких уровней без конца носятся с памятью о подвигах предков, которую кто-то все время пытается «очернить», принимают законы, запрещающие те или иные трактовки, мнения, сравнения, намеки, полутона, неправильный формат движения бровью и некорректное искривление краешка губы относительно событий 1941-1945 годов.

В конце концов, вы сами видите какую-то картину будущего, которую артикулировало наше высшее руководство и теперь Россия как государство к ней стремится (если да – напишите в комментариях, мне интересно)? По мне, так очень кратко ее можно описать как «нам бы день простоять да ночь продержаться» от постоянных атак нехороших западных ценностей. Если честно, не очень вдохновляюще звучит даже для меня, не то, что для россиян в возрасте от 7 до 18 лет, на которых будет направлено патриотическое воспитание.

Я к чему. С младых ногтей учить любви к Родине – это вроде как логично и правильно, особенно, если ваша задача – объяснить и обеспечить ваше же нахождение у власти как можно дольше, желательно – до самого конца. В этом смысле начинать битву за умы молодежи нужно как можно раньше. Проблема в другом.

Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что молодежь как таковая довольно восприимчива к фальши. Даже Советский Союз, имевший, в отличие от современной России, настоящую идеологию и всепроникающую систему информационного вскармливания и сопровождения людей от детского сада до могилы, не справился с задачей по формированию настолько «патриотичных» граждан, которые бы спасли его от развала. Не спасли. Как говорили во времена моей ранней юности, «не подорвались». Потому что слишком многие видели в той системе ложь и двоемыслие.

Но, я повторюсь, там была настоящая идеология. А сейчас идеологии нет, а ложь и двоемыслие остались. Сложно будет, например, объяснять школьникам превосходство духовно-нравственных ценностей над материальными, в то время как никаким секретом не является невероятная роскошь, которой владеет наш и светский, и духовный истеблишмент. Или рассказывать о памяти предков в то время, когда очередной ветеран Войны умирает в безвестности в старой обшарпанной квартире. Или как мы всегда воевали с Океанией Турцией, а потом через месяц мы с ними большущие друзья и партнеры. Примеров можно привести еще много.

Так вот. Дети (не все, но) будут задавать учителям патриотического воспитания разные неудобные вопросы, а у тех будет выбор – либо пытаться объективно объяснить происходящее и взращивать потенциальных оппозиционеров, либо обвинять их в русофобии и стращать солдатами НАТО (эффект будет примерно тем же). Примеры второго мы с вами неоднократно видели или слышали в записи со школьных уроков, где обсуждались разнообразные митинги.

Поэтому, как мне кажется, итогом уроков патриотического воспитания станет дополнительная политическая подзарядка подрастающего поколения, но не в том смысле, в каком это задумывалось на уровне администрации президента. Не зря автократии пестуют в гражданах политическую пассивность – потому что активность может привести непонятно к чему. А у нас молодежь и так настроена, по всем опросам, куда более оппозиционно, чем более старшие поколения. Если в нее начать насильно пихать кондовую пропаганду – ситуация едва ли станет лучше. С другой стороны, особого выбора у держателей власти нет – либо они вступят в битву за молодые умы, пусть с микроскопическим шансом на успех (хотя с их кабинетов, наверное, кажется, что они все делают правильно), либо не вступят – и точно проиграют.

Но есть хорошая новость – политически активная молодежь (если ее не слишком много, и она не слишком бедна – так можно получить большую резню) это здорово. Чем больше наших юных соотечественников будут задавать себе вопросы о том, как и что устроено в государстве, почему одни страны богатые, а другие бедные, и многое другое, и находить на это ответы – тем больше у России шансов стать нормальной европейской демократией. Жаль только, что на это у нас, скорее всего, уйдет довольно много времени.