Как парк «За Саймой» в Сургуте может превратиться в антиутопию сорокинского типа

Лирическое отступление . Каждый день я смотрю на Сайму с самого высокого этажа дома на Университетской. Передо мной открываются потрясающие виды летнего Сургута с обилием водной глади и изумрудной зелени. Это парк «За Саймой», а за ним – Обь, по которой плывут медленные пароходы. Иногда я беру в руки охотничий бинокль и разглядываю частные строения, обрамляющие Сайму с Университетской. В бинокль я вижу в одном, втором, третьем доме ухоженные грядки, и вот какая-то женщина в шортах ходит и поливает их из лейки.

Но есть дома полуразвалившиеся, ждущие «хорошего предложения»… Во дворах полуразвалин деловито шастают мужчины в рабочей одежде. Похоже, здесь размещены какие-то мастерские. То ли по автомашинам, то ли по пластиковым окнам. В общем, люди здесь обосновались надолго. Просто так эту территорию, самую дорогую в Сургуте, они сдавать без боя не будут. Профессиональные застройщики оценивают каждый такой домик в 40-50 миллионов рублей. Все правильно. Эти «хутонги» баснословно дороги во всем мире. Вся проблема в том, что никто, никакая сургутская администрация, конечно, не станет скупать эти домишки, а тем более оптом. Так и будут стоять эти развалины и открыто контрастировать с внезапно нагрянувшем на нас экопарком «За Саймой».

Каким нам его ожидать, исходя из представлений заказчиков и подрядчиков?

Будет в нем и мощеная самой дорогой плиткой в России набережная с гранитными берегами, и яркое, по последней моде освещение, и мощеные дорожки для пешеходов и велосипедистов, и кафе на 300 посадочных мест, и спортивные и детские площадки, и открытый бассейн, а неподалеку пляж, и мост-кеворкинг протянулся к университету, и много чего еще, вплоть до стерляди в Сайме и гондольеров на ее поверхности. И будут звучать над этим парком каждый день с 8 до 22 часов из динамиков «Тюменьэнерго» всего четыре песни: «Миллион алых роз», «Крылатые качели», «Песня Красной шапочки» и «Старый клен». Прям целый набор марфушкиной радости, как в антиутопическом романе Сорокина «Сахарный Кремль»…

Как же так получилось, что, просто отстаивая идею создания Ботанического сада в парке (идее этой уже больше 20 лет на самом деле), борясь против намерения прежнего руководства города построить карусели рядом с кладбищем, выстрадав создание ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по проектированию ЭКО парка, мы оказались в плену этой утопии?

Как получилось, что эту рабочую группу теперь обвиняют в том, что что это она «нарисовала» проект? Что детская площадка «Ботаника», например, — это плод наших, участников группы, мечт и желаний?

Как получилось, что телекомпания, которой я отдала какую-то часть своей молодости и привела в нее ресурсы на довольно долгий период для экологической программы, отстраняет действительно экологически мыслящего журналиста от подготовки сюжетов по парку, а присылает такого, который водит за собой специально обученного «общественника», скандирующего на каждом углу «Нет Ботническому саду!», чтобы потом легче склеить сюжет?

Как так вышло, что волна, поднятая нами по ботсаду, привела сейчас к большим деньгам, которые теперь не знают в буквальном смысле куда девать?

Давайте восстановим все в том порядке, в каком я знаю о парке как член рабочей группы, как журналист, как общественник, и, наконец, человек, который понимает в ландшафтном проектировании немного больше, чем обычный горожанин.

Парк был в городской программе благоустройства всегда. Всегда его хотели улучшить. Как и все парки и скверы в городе. И улучшали, на самом деле. С большинством из них это получилось, надо сказать. Что касается парка За Саймой, все оказалось сложнее. Дело в том, что в какой-то момент поняли, что это больше, чем парк. Это природный комплекс, экосистема, где нельзя рубить деревья, строить капитальные сооружения. Двадцать лет назад ученые и, что немаловажно, руководители города, видели его Ботаническим садом. Примерно пять лет назад «программа» поменялась. Парк «За Саймой» должен стать центральным парком культуры и отдыха! С отелем Хилтон, каруселями, кафе и даже банями. Какой тут Ботанический сад?! Это же как бельмо ! С глаз долой его за черту города! И все это бы прокатило, если бы не общественность. Собирали подписи в защиту сада, Инна Бирук (думаю, этого принципиального общественника в вопросах экологии представлять особо не надо) буквально ночами дежурила возле парка, чтобы еще чего-нибудь не срубили, а срубили не много не мало – около десятка дубов. Вы каждый день видите дубы на улицах в Сургуте? А вот в Ботсаду выращивают деревья, не только дубы, привезенные саженцами из других регионов, и даже из семян. Только одних кленов, довольно высоких уже, порядка 12 видов.

Далее, на призыв помогать в Ботсад на субботники стали приходить простые люди, и дошло дело до создания общественной рабочей группы для реализации концепции развития парка «За Саймой» как Экопарка. По решению, замечу, губернатора. Рабочая группа была призвана как бы управлять проектом. Нам действительно так казалось. Вплоть до того момента, когда без общественных слушаний, без показа рабочей группе рабочего проекта стали выполнять работы по нему в парке. Оправдали потом тем, что ковид, ограничения, локдаун. Как будто люди не научились уже жить в онлайн и проводить встречи в гугле и зуме. Начали выполнять работы без согласования с группой в августе прошлого года.

Один-единственный человек в проектной группе, Глеб Кукуричкин, научный руководитель проекта «Сургутский Ботанический сад», добился, чтобы ему выдали рабочий проект парка, когда начали вырубку деревьев под будущую детскую площадку «Ботаника».

Дело в том, что этапы проектирования включают в себя эскизный проект и рабочий. Эскизный проект определяет зонирование, где что находится, это определенная концепция и калька для рабочего проекта. Главная особенность рабочего проекта в том, что он содержит точные чертежи, по которым будут вести строительство.

И что увидел Глеб Кукуричкин в этих чертежах? Он увидел, например, что детская площадка «Ботаника», которая должна была расположиться среди деревьев, но на открытой площадке, с мягкими покрытиями и вписывающаяся в уже созданную дорожную сеть, вдруг выросла до огромных размеров, ради нее повредили несколько сосен и кедров, а покрытием стало мощение плиткой. «Мы, сургутяне, достойны самой дорогой плитки в России», — заявил на последнем заседании проектной группы представитель ОНФи, по слухам, главный бенефициар подрядной строительной организации Рустем Юсупов, который еще и стал участником проектной группы (совершенно незаметно для других ее членов). Нужна ли «Ботанике» лучшая в России тротуарная плитка? Или это особенно почетно, когда дети там начнут разбивать носы? В общем, «Ботаника» в итоговом исполнении — это насмешка и над названием, и над самим предназначением. Мимоходом отмечу, уж если делать лучше всех в России, посмотрите тогда на примеры детских площадок в парках Тюмени, в непосредственно тех проектах, в которых принимал участие лично Собянин. Успешный и эффективный градоначальник.

Итак, Глеб Кукуричкин увидел в чертежах и наяву эту площадку. Увидел и другие расхождения в проектной документации от эскизного проекта. Он также увидел грубейшую работу строительной организации, которая повредила деревья просто на открытом пространстве. «Что будет, если эти бульдозеры пойдут дальше в лес, строя дорожки для велосипедистов?» – задался справедливым вопросом ученый.

Подробно о ходе проектирования он рассказал в своем интервью.

Вопросами он не ограничился. Написал письмо о нарушениях в проектной документации тогдашнему руководителю проектной группы и фактическому руководителю города Алексею Жердеву. И даже сходил к нему на прием. Жердев отказался вносить в протокол рабочей группы эти замечания. Вообще реагировать на них. И, более того, снова не собрал группу. А по положению она должна собираться не реже, чем один раз в три месяца… Думаю, такое некорректное поведение проявилось у Алексея Александровича не только в деле парка «За Саймой», что и привело к тому, что у человека карьера чиновника не состоялась. Хотя надо отдать этому человеку должное: он много сделал, чтобы привлечь к парку деньги, бюджет.

Конфликтов не хочет никто. Ни мы, активисты Ботсада, участники проектной группы, желающие конструктивно принимать решения, которые бы не навредили ни природе, ни людям. Ни тем более власть. Однако, как ни парадоксально, именно конфликтные ситуации формируют запросы общества, а власть их стремится выполнять. На всякое выполнение нужен бюджет, средства. Бюджет парка может быть сформирован из разных источников: федерального, регионального, местного и инвестиционных средств. Лично я противник парка как инвестиционной площадки. Мы не настолько нищие, чтобы строить в нем кафе только потому, что деньги инвесторов помогут содержать этот парк. Довольно четко по этому поводу высказался в интервью мне Захар Прилепин, известный российский писатель и политический деятель, член совета по культуре при Президенте РФ.

Итак, большие деньги из федерального бюджета не просто замаячили, а будут точно. Не станет ли новая администрация города заложниками этих денег? Не пойдет ли по пути прежней, отдав все на откуп исполнителю, который заинтересован освоить большие деньги на самом легком и поверхностном ? Не превратится ли наш парк в Сахарный Кремль, который окружают погибающая, грязная Сайма и полугнилой частный сектор вдоль нее?

Ведь это понятно: начинать надо с самого сложного. С коммуникаций, с инженерных сетей. И, конечно, Саймы как запущенного водного объекта прежде всего!

Глава новой администрации Андрей Филатов недавно заявил, что решения по парку будет приниматься на основе общественного согласия. Это очень хорошо. Значит, на рабочую группу будут возложена особая миссия. Но группе пора обновиться. Ведь ее состав формировался не для, а вопреки. Чтобы «враг» в лице активистов ботсада не прошел. И в нее вошли преимущественно чиновники и депутаты. А войти в нее вообще-то должны профессионалы: ландшафтные архитекторы и дизайнеры, экологи, биологи, социологи. Люди не только с определенными знанием, но с активной гражданской позицией по отношению к своему городу и здравым смыслом.

Прав новый глава. Без общественного согласия парк «За Саймой» не получится. Появляются новые общественники, новые заявления, каким должен быть парк. Новые активисты, готовые устраивать собрания и пикеты. Картинками и увещеваниями, что у нас должно быть не хуже, чем как в Нью-Йорке (Берлине, Праге, Хельсинки, Сан-Франциско) уже не удивишь. (Кстати, в этих парках строили так, как следует: начинали не с внешней красоты, а с инженерных сетей) Надо действительно слушать всех. Особенно профессионалов.

А мы будем вести летопись этого парка.

P.S. По поводу домишек вокруг Саймы есть идея. Не столько моя, сколько коллективная. Опишу ее в следующий раз.