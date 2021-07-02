Нарушенная коммуникация между властью и обществом — катализатор недовольства. Почему бы не начать говорить?

Соцсети полнятся возмущением по поводу обновления парка «За Саймой» — и неспроста. Что говорить о простых жителях, если даже журналисты, которые «следят за руками», до сих пор толком сказать не могут, что там происходит-то. Будет футбольное поле или не будет? Рубят там 12 деревьев или 112? Остановлены все работы или нет? Если остановлены, почему работы продолжаются? Есть вообще план того, каким должен быть парк после всего улучшайзинга?

Еще один пример. В своем блоге «Пусть шумят» я упомянул плачевное состояние обещанной горожанам Аллеи молодоженов в «Кедровом Логу», ради которой порубили часть лесного массива. Вскоре оказалось, что зря воду мутил: работы не остановлены, ожидается второй этап благоустройства.

Это в личку коллеге прислал инсайдер!Понимаете, наличие второго этапа работы в популярном парке — это предмет инсайда, а не информация, изложенная в максимально доступной форме на каждом заборе в том же парке.

То есть информация в принципе есть, и кое-где ее даже слишком много (вернитесь, например, в раздел «Обновление парка «За Саймой» на siapress.ru и попробуйте наконец разобраться в теме — удачи!), но толку от нее никакого. Потому что старый добрый способ коммуникации — «словами через рот» — сегодня почему-то прочно забыт. Отсюда две крайности: или полная невнятица, многословие, противоречивые данные каждый день, как в случае с парком «За Саймой», или деликатное умолчание в стиле «Не спрашивают — не говорим», как в деле парка «Кедровый Лог».

Но говорить-то надо.

Сколько непоняток снял бы простой акт коммуникации власти и общества по каждому проблемному вопросу? Представить страшно! Страшно приятно.