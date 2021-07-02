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​Словами через рот

Нарушенная коммуникация между властью и обществом — катализатор недовольства. Почему бы не начать говорить?

​Словами через рот
Фото: facebook.com

Соцсети полнятся возмущением по поводу обновления парка «За Саймой» — и неспроста. Что говорить о простых жителях, если даже журналисты, которые «следят за руками», до сих пор толком сказать не могут, что там происходит-то. Будет футбольное поле или не будет? Рубят там 12 деревьев или 112? Остановлены все работы или нет? Если остановлены, почему работы продолжаются? Есть вообще план того, каким должен быть парк после всего улучшайзинга?

Еще один пример. В своем блоге «Пусть шумят» я упомянул плачевное состояние обещанной горожанам Аллеи молодоженов в «Кедровом Логу», ради которой порубили часть лесного массива. Вскоре оказалось, что зря воду мутил: работы не остановлены, ожидается второй этап благоустройства.

Это в личку коллеге прислал инсайдер!Понимаете, наличие второго этапа работы в популярном парке — это предмет инсайда, а не информация, изложенная в максимально доступной форме на каждом заборе в том же парке.

То есть информация в принципе есть, и кое-где ее даже слишком много (вернитесь, например, в раздел «Обновление парка «За Саймой» на siapress.ru и попробуйте наконец разобраться в теме — удачи!), но толку от нее никакого. Потому что старый добрый способ коммуникации — «словами через рот» — сегодня почему-то прочно забыт. Отсюда две крайности: или полная невнятица, многословие, противоречивые данные каждый день, как в случае с парком «За Саймой», или деликатное умолчание в стиле «Не спрашивают — не говорим», как в деле парка «Кедровый Лог».

Но говорить-то надо.

Сколько непоняток снял бы простой акт коммуникации власти и общества по каждому проблемному вопросу? Представить страшно! Страшно приятно.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 196, комментариев: 4
Комментарии:
Мимо проходимец
не нравится
Сегодня в 12:50
Напутствие новой пиарщице мэрии
тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 13:06
Юрий, а помните вы хотели уточнить судьбу провала на Югорской?
Злобный ПупсеГ тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 13:11
проходил мимо - топай. Или вы предлагаете лично нурееву приехать из казани и латать дыры на вашей объездной?
тоже мимо проходил Злобный ПупсеГ
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Сегодня в 13:16
Это не в пику Нурееву было сказано. Увидел - спросил. И к чему это - "топай"? На свист не отзываюсь, в интернете не воюю.
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