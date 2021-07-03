​Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем ГИБДД

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Сегодня ваш профессиональный праздник, и госавтоинспекция отмечает внушительную дату - 85 лет со дня образования. От души поздравляю вас с этими событиями!

Каждый день, и в жару, и в дождь, и в стужу, вы несете свою нелегкую службу. Человек с полосатым жезлом на дороге ассоциируется у участников дорожного движения со всей системой государственной власти. Поэтому на вас лежит огромная ответственность – не подвести своих коллег, не запятнать честь мундира. И с этой задачей вы успешно справляетесь!

Главная миссия сотрудника ГИБДД – стоять на страже жизни и здоровья граждан, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Невозможно посчитать, сколько азартных водителей сбросили скорость, увидев автоинспектора на дороге и сколько благодаря этому не случилось страшных ДТП. Примите слова благодарности за вашу безграничную ответственность и высокий профессионализм!

Желаю всему личному составу отдела ГИБДД УМВД по городу Сургуту успехов в непростой службе, здоровья и благополучия!