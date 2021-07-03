16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6175   EUR  87,0748  

Новости

Больше новостей
Чтобы приобрести что-то дорогое, вы предпочитаете...
Комментировать
1
Планируете ли вы крупные траты в этом году?
Комментировать
1
Удовлетворены ли вы качеством воды из-под крана?
Комментировать
1
Смотрели ли вы Прямую линию с Владимиром Путиным?
Комментировать
1
Больше опросов

Главная миссия сотрудника ГИБДД – стоять на страже жизни и здоровья граждан

​Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем ГИБДД

Главная миссия сотрудника ГИБДД – стоять на страже жизни и здоровья граждан
Фото: пресс-служба Думы Сургута

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Сегодня ваш профессиональный праздник, и госавтоинспекция отмечает внушительную дату - 85 лет со дня образования. От души поздравляю вас с этими событиями!

Каждый день, и в жару, и в дождь, и в стужу, вы несете свою нелегкую службу. Человек с полосатым жезлом на дороге ассоциируется у участников дорожного движения со всей системой государственной власти. Поэтому на вас лежит огромная ответственность – не подвести своих коллег, не запятнать честь мундира. И с этой задачей вы успешно справляетесь!

Главная миссия сотрудника ГИБДД – стоять на страже жизни и здоровья граждан, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Невозможно посчитать, сколько азартных водителей сбросили скорость, увидев автоинспектора на дороге и сколько благодаря этому не случилось страшных ДТП. Примите слова благодарности за вашу безграничную ответственность и высокий профессионализм!

Желаю всему личному составу отдела ГИБДД УМВД по городу Сургуту успехов в непростой службе, здоровья и благополучия!


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 09:48, просмотров: 207, комментариев: 3
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 09:58
Присоединяюсь к поздравлениям.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:12
Главная миссия сотрудника ГИБДД – это собирать штрафы с граждан и пополнять федеральную кормушку чиновников руководствуясь палочной системой статистической оценки деятельности.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:14
Ну, «честный гаишник» рассказывал же как это в Сургуте делается.
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске изменится схема движения автобусов из-за строительства дороги на улице Московкина 1171
  2. В департаменте образования Сургута рассказали, сколько девятиклассников получат аттестат с отличием 1158
  3. ​Бизнесвумен из Нефтеюганска обвиняют в хищении восьми миллионов из бюджета 1156
  4. Перед самым ливнем в Сургуте эвакуировали 350 посетителей «Ауры» 1145
  5. ​Комитет по управлению имуществом Сургута возглавил бывший помощник замгубернатора Югры 1077
  6. Только 28 процентов сургутских девятиклассников написали ОГЭ по математике выше тройки 1036
  7. ​В Нижневартовске дети играли с огнем и подожгли машины 1027
  8. ​Одним из самых цитируемых СМИ ХМАО остается СИА-ПРЕСС 965
  9. В Сургутском педагогическом университете вновь начнут обучать журналистов 881
  10. ​Каждое предложение найдет воплощение 851
  1. ​Без масок – особо опасны 6753
  2. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 6574
  3. ​«Она говорила, я задыхаюсь. Такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль» 4157
  4. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 3948
  5. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3772
  6. ​Это увлекательный был аттракцион: маленьких вартовчан прокатили в ковше экскаватора 3461
  7. ​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам 3209
  8. ​Вакцина ни при чем: погибшая Эльвира Зиганшина не прививалась от коронавируса 2975
  9. ​Из-за сообщения о возможном минировании детсадов и школ в Нижневартовске эвакуировали более 2 500 детей 2962
  10. ​Аноним «заминировал» нижневартовские детские сады, школы и суды 2861
  1. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 16698
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13570
  3. ​Умер Сергей Полукеев 11572
  4. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9516
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9382
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8936
  7. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8605
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8429
  9. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 8217
  10. ​Звонок Полукеева 7829

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика