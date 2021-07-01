В Сургуте проектирование общественных пространств доверяют непрофессионалам, и это плохо кончается

Абсолютно соглашусь с мнением Эдуарда Иваницкого о том, что Сургут достоин красивых «европейских» городских пространств, которые необходимо делать так, чтобы это было востребовано большинством горожан. Собственно, именно сургутянам и пользоваться этими городскими пространствами.

НО, как и какие проекты реализуются в городе? Что сделали с парком Кедровый лог? Разве это эстетично? Есть намек на востребованность и европейский уровень? Нет, конечно, вместо живых белок нас встречает одна большая и неживая белка с грустным выражением морды, а вместо хвойных деревьев в сквере жуткая конструкция и одна большая, но искусственная шишка.

Далее, пройдем по набережной реки Сайма и посмотрим со стороны кафе «Ботаника». Как вам «европейский уровень»? Серый бетон в нашем сером климате. К сожалению, эстетики-то нет! Ну а как не вспомнить городскую площадь – угол Ленина и Университетской, домики в виде букв, которые гордо пишут СУРГУТ. Да, может быть, это креативно. Домики построили, но никем они не востребованы. А туалеты в двух этих крайних домиках смотрят прямо на окна Газпрома и на оживленный участок дороги!

Вообще-то во все времена отхожие места ставили где-то в уголочке. А запах, ах! Как обещали при приемке, что все исправят, но гулять с таким запахом по этой площади не КОМФОРТНО. И это к слову о КОМФОРТНОЙ городской среде.

Ну, что, прогуляемся по городу дальше, обратим внимание на детские площадки? Что за страсть в городе Сургуте строить детские площадки возле оживленных городских автомагистралей, например, за остановкой Старый Сургут или на перекрестке Пролетарского и Университетской! Дети, играя на этих площадках (хотя я как-то не наблюдал, что бы на детской площадке за остановкой Старый Сургут были дети, для кого строили?) вынуждены вдыхать выхлопные газы автомобилей. А вообще-то хоть кто-то в городе об этом думал?..

А теперь о парке «За Саймой». Мой взгляд – во всех вопросах нужно доверять специалистам. При всем уважении к вам, Эдуард, вы не являетесь не специалистом ни в области экологии, ни в урбанистке, ни в архитектуре, ни в градостроительстве. Поэтому в вопросах Парка за Саймой я доверяю мнению Глеба Кукуричкина. И будет непоправимо если с любимым местом горожан – парком «За Саймой» – сделают то, что уже сделали в городе, вложив многие миллионы, но это не комфортно, не эстетично, не экологично!