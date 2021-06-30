Читаю новости по итогам «прямой линии» и сильно сомневаюсь, что губернаторы в России любят федеральный центр

Отечественная пропаганда, да и просто разнообразные функционеры из власти любят твердить о том, как прекрасна и сплочена вокруг национального лидера вся наша политическая элита. Не элита, а монолит, отлитый в граните. А я вот смотрю на поток новостей по итогам «прямой линии» с Владимиром Путиным, и думаю – ой ли?

Сразу видно, что по всей России, вне зависимости от часового пояса, в диком напряжении сидели все бюрократы и силовики, и ждали – что будет. Вот кто-то пожаловался на ремонт в каком-то детском саду – и чиновники региональной администрации уже бегут, спотыкаясь, махать на объекте лопатами и приводить все в порядок. Где-то газ не подвели – и чуть ли не лично губернатор со связкой труб под мышкой и сварочным аппаратом несется монтировать голубой поток в дом случайно добившегося высшей аудиенции россиянина. И так далее.

Опять же, я ни капельки не сочувствую всем этим людям. Они знали, на что идут, знали, где работают, по каким правилам работают и где косячат, из-за чего теперь приходится страдать. Я о другом. Поставьте себя на их место. В какой стресс их вгоняет легкий заочный контакт с федеральным центром. Благодарны ли они за это? Радует ли их подобное обращение? И это – лишь один эпизод, хоть и сильно медийный. Опять же, повторюсь, они знают правила, но от знания им едва ли становится легче, а их эмоции по отношению к начальству вряд ли становятся позитивнее.

А еще к ним прямо сегодня придут прокуратура и следственный комитет, которые по итогам одного четырехчасового эфира исполнят месячный план по уголовным делам и посадкам. Плюс каждый из них понимает: есть определенный процент вероятности того, что к ним в кабинет как-нибудь ворвутся маски-шоу в сопровождении хмурых людей в серых костюмах. И дальше – обыск, оперативная съемка, коробки с наличностью, часы стоимостью в миллионы рублей, камера в Матросской тишине и далее по сценарию.

Понятно, что сейчас они все рассыпаются в верноподданнической риторике. Немудрено демонстрировать лояльность и поддерживать лидера, который сохраняет легитимность и уверенно держит власть в своих руках – сейчас так оно и есть. Но представьте на маленькую секундочку, просто в качестве мимолетной фантазии, что будет, если лидер подрастеряет власть и легитимность, и перед всеми руководителями регионов встанет выбор – поддержать или нет слабеющего первого руководителя.

И тут они вспомнят – каждую прямую линию, после которой нужно было бежать, сломя голову, показушно исправлять какую-то проблему, каждую спущенную со Старой площади странную директиву, каждый обыск и посадку у бывших коллег по губернаторскому корпусу.

Как думаете, какой выбор они сделают?