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​«Команда Югры» без стабильности. Разбираем агитку «Единой России»

Чем партия власти планирует порадовать свой электорат перед выборами

​«Команда Югры» без стабильности. Разбираем агитку «Единой России»
Фото из архива автора

Несколько дней назад, доставая из почтового ящика первый агитационный листочек «Единой России», я испытал искреннее любопытство. Это было обусловлено тем, что с так называемой «партией власти» одновременно происходит две вещи. С одной стороны, ее рейтинг колеблется около 30 процентов (данные ВЦИОМ), и тенденции к росту явно нет. А в Москве, например, ее электоральный рейтинг (по данным Левада-центра, который российские власти считают иностранным агентом) упал с 25 по 15 процентов за год.

То есть можно предполагать, что количество людей, которые разочаровались, не доверяют или откровенно негативно относятся к «Единой России», становится как минимум не меньше, а то и больше.

С другой стороны, я не вижу, что партия власти делает, чтобы хоть как-то изменить текущий тренд в канун выборов. Ну, да, силовики зачищают поляну от оппозиции. Аппарат президента оказывает давление на парламентские партии. Готовится раздача «пряников» для семей с детьми в августе, но это пиар-ход от Владимира Путина. От самого «ЕдРа» я не вижу никакой стратегии или тактики, направленной на возвращения доверия к себе. Ни тебе новых национальных проектов, обещаний «догнать и перегнать», ни даже «каждой бабе по мужику» (хотя это предложение от Владимира Жириновского), а только растерянное, пространное и казенное бормотание.

Именно поэтому многие политические наблюдатели ждали, что ЕР хотя бы в выборной компании соберется с силами и что-то этакое придумает. Пока ничего не видно.

Куда подевалась «Стабильность»?

«За что только платят пиарщикам «Единой России»!?» – первый вопрос, возникший у меня при просмотре лозунгов от кандидатов этой партии. Единственное «новшество», которое появилось в наружке партии – исчезновение слова «стабильность». На выборы в 2016 году кандидаты позиционировали себя как «Команда Югры – за стабильность и развитие», а в 2021 – «Команда Югры – команда развития».

Это изменение можно объяснить тем, что пиарщики предложили лишний раз не раздражать избирателей словом «стабильность». Скажем мягко – изменение социально-экономического благополучия россиян с момента предыдущей парламентской кампании 2016 года точно со стабильностью не имеет ничего общего. Однако, как мне кажется, это полумера. Надо было полностью отказаться от символа «команды». Так как практически все члены этого конгломерата политиков принимали личное участие в нанесении удара по своим избирателям, когда голосовали за повышение пенсионного возраста. Причем это касается не только депутатов Государственной Думы, но и практически всех окружных депутатов от «ЕР», которые проголосовали за законопроект, присланный из федерального центра.

Обращение «Команды Югры – команды развития»

Обращение содержит всего два пункта, в первом из которых команда обязуется работать, руководствуясь принципами открытости, доступности, эффективности.

Во втором – разработать и представить жителям региона Карту Развития Югры.

Описания и обоих пунктов занимают ровно по два абзаца, сформулированных весьма абстрактно и размыто. Вообще складывается устойчивое ощущение небрежности, а, значит, и неважности этого обращения для команды Югры. Что тут говорить, если по объему все это обращение занимает печатную площадь в треть страницы, в то время как описание блестящего жизненного пути «амбассадора» команды – ровно в три раза больше – на целую страницу.

После «амбассадора», на суд потенциальных избирателей предоставляют биографии кандидатов второго и третьего порядков. Если же говорить о персональном составе, то тут подходит избитое выражение «те же на манеже».

Агитка мне показалась скучной, написанной казенным языком с использованием абстрактных оборотов. Не поднята ни одна проблема, которая бы волновала людей. Непонятно, на кого это рассчитано. В общем тоска зеленая.

Почему так?

Эксперты называют несколько версий, которые дополняют друг друга.

Первая – ребята просто «сушат» явку. С точки зрения политтехнологий это логично. Если ваша партия пользуется низкой поддержкой населения, нужно привести на выборы только своих, читай – подневольных административного ресурса. В таком случае к выборам нужно либо привлекать как можно меньше внимания, либо вызвать к ним крайне отвращение у основной массы людей, чтобы никто не захотел в этом участвовать. В итоге придут только «свои», а часть пустых бюллетеней можно будет заполнить «как надо» – и дело в шляпе. Отсюда и тоска в агитках.

Однако тут существуют риски. Если другие политические силы смогут привлечь внимание к своим избирательным кампаниям и, соответственно, повысят явку, то план «ЕР» (если он заключается в «сушке» явки) накроется медным тазом. Кроме того, действия власти по введению обязательной вакцинации могут настроить часть самого ядерного электората «Единой России» против нее же самой.

Вторая версия объясняет «скучность» и некреативность кампании «ЕдРа» кризисом в самой партии. Есть мнение, что административная структура партии переживает глубокий кризис. Причиной тому и деградация управленческих компетенций, вызванная отсутствием конкуренции внутри партии, усталость самих кандидатов, многие из которых давно уже сами разочаровались в системе и давно бы уже вышли, да их держат на крючке. А это сами понимаете не прибавляет энтузиазма. Да и сами высокопоставленные функционеры, как мне кажется, не особо связывают свою будущее с терпящей бедствие партией.

Чего стоит ждать от выборов?

Нужно полагать, что все перечисленные выше условия в совокупности с желанием «ЕР» сохранить большое количество мест в парламенте приведет к существенным фальсификациям.

Интересно, как будет развиваться ситуация в Сургуте. Наш город, в отличии от многих муниципалитетов Югры, всегда отличался высоким уровнем честности проведения выборов. Об этом говорит даже исследования Сергея Шпилькина на «голосовании» по Конституции год назад. Нет, у нас, конечно, тоже активно используется административный ресурс, но, по крайней мере, нет фальсификации и вбросов бюллетеней в гигантских количествах. Интересно будет посмотреть, сохранит Сургут такую позицию или прогнется «под линию партии».


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Сегодня в 13:05, просмотров: 166, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 13:13
А зачем вбросы и приписки, если тупо бюджетников и нефтегаз по списку загоняешь на участок и всё
Mobii
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Сегодня в 13:14
Потому и честные выборы в сургуте
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