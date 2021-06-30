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​Сайма — ничья?!

У сургутской реки Сайма — огромные возможности благоустройства, которым никто по-настоящему не занимается

​Сайма — ничья?!
Фото: nat-geo.ru

Еще в 1983 году энтузиасты, в том числе Иван Сырбу (нынешний глава инспекции ММС МЧС), создали водно-моторный клуб «Обь». Первый заместитель председателя горисполкома Леонид Рокецкий выделил землю в пойме Оби под строительство гаражей для водно-моторного клуба (ВМК).

Тогда правление рисовало радужные картины членам ВМК «Обь» — что будет здесь через несколько лет. А будет не хуже, чем ВМК в Тольятти! Будет как минимум городская лодочная станция с пирсом. Будет база спасательной станции. Будет обустроенный берег. Будет слип для подъема маломерных судов и многое, многое другое. Даже будет пляж.

Но что-то пошло не так.

Идея водно-моторного спорта на Сайме давно витала в Сургуте. Так, еще первый председатель ДОСААФ в Сургуте Васильков в 1975 году, помнится, в июле месяце в честь дня День военно-морского флота организовал праздник на воде в акватории Саймы. Праздник состоялся, хотя несколько подвела погода: июльская гроза и ливень. Так вот, прошло много лет. Много воды с тех пор утекло и в Оби, и в Сайме. А проблемы остались те же.

Более того, странно слышать, что берег и акватория реки Саймы — это федеральная собственность. А значит, она ничья? И ее можно превращать в помойку? А благоустраивать и чистить русло Саймы городу, выходит, нельзя? И уж тем более замахнуться на строительство гидротехнического сооружения (канала) для пополнения вод Саймы с Теплого канала ГРЭС… Похоже, что это вообще космос для нынешних властей!

Город по закону не может заниматься Саймой. А федералам этого не надо? Никому не надо, выходит? Хотя ведь обустроенный канал в черте города мог бы стать его украшением, как является украшением Обводной канал в Санкт-Петербурге и в Москве.

Начинать надо с малого: с проекта и технико-экономического обоснования канала.

Без проекта канала для пополнения вод Саймы и регулирования уровня вод говорить о нынешнем обустройстве берегов Саймы бессмысленно. Любоваться дном с его мусором мало кому захочется.

А минимальное благоустройство парка нужно начинать не с конца, как это пытается сделать «под шумок» ООО «Горизонт» (навесив фонарей и соорудив деревянную набережную над водой). Начинать надо с капитального возрождения реки Сайма: с ее водного баланса. Обустраивать берега вокруг сточной канавы нет смысла!

И еще по поводу искусственных парков. Возьмем, к примеру, курортный Кисловодский парк. Это искусственный парк, как ни странно, создание которого началось еще 200 лет назад. Сегодня там растут корабельные сосны, среди которых петляет многокилометровый терренкур. Неужели при наших возможностях в Сургуте трудно заложить в города искусственный сосновый парк? При этом не добивать последние островки живой природы.

Можем, если объединим усилия созидания.

Комментарий к эфиру Эдуарда Иваницкого «Что не так «За Саймой»


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Сегодня в 10:00, просмотров: 247, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 10:47
Любимая тема на СИА-ПРЕСС: как космические корабли бороздят просторы парка «За Саймой».
Сергей Б
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Сегодня в 10:52
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
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