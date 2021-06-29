Сургутское агентство воздушных сообщений занимает принципиальное место в городе и не несет никакого смысла

Немного отвлечемся от коронавирусной повестки. Попался мне на глаза один документ, где администрация Сургута отчитывается о финансовых показателях некоторых принадлежащих городу предприятий. Глаз зацепился за агентство воздушных сообщений.

Вообще в городе их два. АО «Агентство воздушных сообщений», которое на 100 процентов принадлежит администрации города (нам с вами, проще говоря), и учрежденное им АО «Западно-сибирское агентство воздушных сообщений». Первое базируется на Ленина, 35. Второе – на Майской, 10, и у него еще есть 49 (!!!) филиалов – пунктов продаж по всей стране. Как вы помните, они продают авиа- и железнодорожные билеты. Понятно, что в 2020 году дела у них явно шли не очень хорошо, поэтому первое получило убыток в 7,9 млн рублей, второе – 19,7 млн рублей, хотя в «мирное» время оба прибыльны.

Но я не про деньги, а про принцип. Мне одному кажется странным, что в центре города, у самого памятника основателям, у прекрасной площадки (где по некоторому недоразумению до сих пор ездят машины), в ключевой точке главного проспекта находится огромный офис по физической продаже билетов?

Опустим тот факт, что абсолютное большинство россиян покупают вообще все билеты в онлайне – все равно остаются люди, которым сподручнее и привычнее делать это, как пару десятков лет назад, не все у нас пока жители интернета. Но, с другой стороны, они это могут сделать во многих других местах города – например, на Майской, 10, которая в пяти минутах ходьбы, или еще каком-нибудь муниципальном помещении, которое можно выделить под эти цели.

В общем, будем объективны – пока в центре Сургута торчит музей архаичности, причем не самый интересный. И, да, я помню, что это помещение пытались приватизировать, что закончилось уголовным делом в отношении начальника аппарата думы. Но с тех пор прошло время, сменились люди и смыслы, и к вопросу, как мне кажется, нужно возвращаться.

(Кстати, я удивлен, как это предыдущая команда не успела продать такой отличный кусочек в центре Сургута – может, то самое уголовное дело отшептало)

Опций – гигантское количество. Причем меньшая их часть связана с продажей. На самом деле я всегда скорее поддержку приватизацию и передачу приличному частному владельцу, который сделает из нынешней субстанции конфетку, но в условиях дикого российского окологосударственного капитализма, из которого нам еще расти какое-то время, представить себе продажу помещений агентства без возникновения там банка или «Пятерочки» сложно. А городу нужно другое.

Поэтому на данном историческом этапе мне кажется более разумным сохранить эту точку в руках города, но сделать там что-то интересное. И тут открывается пространство для обсуждения и креатива. На 90 процентов уверен, что там должно быть что-то молодежное – ведь удержание молодых, красивых, умных и компетентных людей – это ключевая задача для Сургута, верно? Это должно быть место для качественной тусовки, оно должно распространять свое влияние на территорию вокруг и выплескиваться на площадку, которую сейчас греховно и противоестественно оккупируют автомобили. Вообще этот проект нужно встраивать в концепцию будущей реконструкции проспекта Ленина, которой нужно будет неизбежно заниматься.

Из этого можно сделать очень крутую вещь, которая хоть для какой-то части перспективной молодежи станет лишним крючком, цепляющим к Сургуту. Больше скажу – даже сам процесс сбора и обсуждения идей о том, что можно вытворить на месте Агентства – уже приведет молодые умы в приятное возбуждение и креативный азарт. Нужно только принять принципиальное решение, запустить клич в массы и наслаждаться дождем из разнообразных инициатив, после чего реализовать что-то наиболее классное.

Повторюсь – придумывать должны не чиновники, а жители города. Выбирать лучшее – сообщество горожан, где чиновников должно быть страшное меньшинство. Иначе все опять утонет в формализме и типичного бюрократического страха действия, как бы чего не вышло.

В общем. Агентство воздушных сообщений – отличное историческое место, которое может стать точкой роста для Сургута. Надо только применить к этому множество умных голов. Чего я городу и желаю.