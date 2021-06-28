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​Чертова дюжина для счастливой «семерки»

Чем гордится шестой созыв думы Сургута и что отдает в «наследство» своим последователям

​Чертова дюжина для счастливой «семерки»
Фото: siapress.ru

Оглянулись назад спустя пять лет и подвели черту. В думе Сургута рассказали об итогах работы шестого созыва, который начал работу с утверждения денежных средств на дорожную карту по межеванию всей территории города. Масштабная работа была проделана совместно с городской властью, на нее ушло почти два года. Зато теперь Сургут избавился от бесхозных проездов – появилась возможность ремонтировать дворы, судьбу которых не могли определить без владельца.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова отметила хорошие результаты в отношении обновления дорог, обустройства детских площадок. В городе появилась первая игровая площадка, оформленная в муниципальную собственность в поселке «Кедровый».

Среди других достижений представители местного парламента отметили появление теплых остановок и закрытие вопроса с обеспеченностью павильонами остановочных мест. «Это нескончаемый процесс, поскольку строятся новые дороги, появляются новые остановочные комплексы, которые будут становиться еще современнее», – отметила Надежда Красноярова, добавив, что Сургут – хороший город, но с ним нужно работать.

Депутатам удалось сохранить льготные пассажирские перевозки для пенсионеров, добиться организованного подвоза детей, проживающих вдали от образовательных учреждений. В том числе и в дачных кооперативах. На эти цели запланировано около 200 тысяч рублей в год. Несмотря на то, что затраты относительно небольшие и достижение, казалось бы, не столь грандиозное, как если бы в каждом микрорайоне в шаговой доступности появились школы, тем не менее, оно облегчает жизнь большому числу людей.

С одной из главных задач – контроль расхода бюджета и приоритетное распределение средств – депутаты работали на протяжении всех пяти лет. Успешным считают и то, что с каждым годом удается ремонтировать все больше дворов, учитывая тот факт, что к этому процессу удается привлекать дополнительные средства, отметил парламентарий Максим Слепов: «Мы финансировали ремонт дворов из регионального бюджета. Делалось это благодаря тому, что мы активно выражали свои позицию, позицию горожан по ремонту дворов. В этом году делаем достаточное количество по городу, от этого становится приятно».

При VI созыве депутатов удалось продвинуть и спортивные проекты. На его историю пришелся ремонт стадиона «Спортивное ядро». Было принято решение о возведении шести быстровозводимых спорткомплексов.

Стремиться всегда есть к чему – это подчеркнул депутат Валерий Голодюк. Он указал на проблемные места – с чем еще предстоит работать парламенту совместно с властью. Здесь и благоустройство общественных пространств, реновация парков, скверов, обеспечение безопасных подходов к школам и детским садам.

Некоторые задачи в думе Сургута поставлены на карандаш. Для парламента местного значения – это ноу-хау. В списке значится чертова дюжина наказов от избирателей. Все они доведены до главы города.

Дела, передаваемые в наследство VII созыву думы Сургута:

1. Эффективное использование здания магазина «Книги» на улице Сибирская, 14.
2. Реконструкция проезда между торговым центром «Строитель» и домом №9 на улице 30 лет Победы, обустройство тротуаров и парковки.
3. Ремонт участка между школой №7 и домом на проезде Дружбы, 13.
4. Обустройство подъездных путей к детскому саду №30 «Семицветик».
5. Ремонт проезда (пр. Пролетарский, 7/1).
6. Восстановление проезда (ул. Каролинского, 13).
7. Ремонт ул. Привокзальной с пешеходной зоной.
8. Ремонт тротуара от ул. Контейнерной до ж/д вокзала
9. Обустройство автобусной остановки на ул. Геодезистов в п. Снежном.
10. Установка остановочных павильонов (Пушкина,1; Югорская, 5/3, Сосновая – Гидростроитель, Тюменская, СОТ «Прибрежный»).
11. Завершение строительства паркинга в ЖК «Возрождение».
12. Снос долгостроя в 8 мкр. (рядом со сквером энергетиков).
13. Проектирование ул. Шидловского.

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Сегодня в 14:12, просмотров: 194, комментариев: 0
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