Чем гордится шестой созыв думы Сургута и что отдает в «наследство» своим последователям

Оглянулись назад спустя пять лет и подвели черту. В думе Сургута рассказали об итогах работы шестого созыва, который начал работу с утверждения денежных средств на дорожную карту по межеванию всей территории города. Масштабная работа была проделана совместно с городской властью, на нее ушло почти два года. Зато теперь Сургут избавился от бесхозных проездов – появилась возможность ремонтировать дворы, судьбу которых не могли определить без владельца.
Председатель думы Сургута Надежда Красноярова отметила хорошие результаты в отношении обновления дорог, обустройства детских площадок. В городе появилась первая игровая площадка, оформленная в муниципальную собственность в поселке «Кедровый».
Среди других достижений представители местного парламента отметили появление теплых остановок и закрытие вопроса с обеспеченностью павильонами остановочных мест. «Это нескончаемый процесс, поскольку строятся новые дороги, появляются новые остановочные комплексы, которые будут становиться еще современнее», – отметила Надежда Красноярова, добавив, что Сургут – хороший город, но с ним нужно работать.
Депутатам удалось сохранить льготные пассажирские перевозки для пенсионеров, добиться организованного подвоза детей, проживающих вдали от образовательных учреждений. В том числе и в дачных кооперативах. На эти цели запланировано около 200 тысяч рублей в год. Несмотря на то, что затраты относительно небольшие и достижение, казалось бы, не столь грандиозное, как если бы в каждом микрорайоне в шаговой доступности появились школы, тем не менее, оно облегчает жизнь большому числу людей.
С одной из главных задач – контроль расхода бюджета и приоритетное распределение средств – депутаты работали на протяжении всех пяти лет. Успешным считают и то, что с каждым годом удается ремонтировать все больше дворов, учитывая тот факт, что к этому процессу удается привлекать дополнительные средства, отметил парламентарий Максим Слепов: «Мы финансировали ремонт дворов из регионального бюджета. Делалось это благодаря тому, что мы активно выражали свои позицию, позицию горожан по ремонту дворов. В этом году делаем достаточное количество по городу, от этого становится приятно».
При VI созыве депутатов удалось продвинуть и спортивные проекты. На его историю пришелся ремонт стадиона «Спортивное ядро». Было принято решение о возведении шести быстровозводимых спорткомплексов.
Стремиться всегда есть к чему – это подчеркнул депутат Валерий Голодюк. Он указал на проблемные места – с чем еще предстоит работать парламенту совместно с властью. Здесь и благоустройство общественных пространств, реновация парков, скверов, обеспечение безопасных подходов к школам и детским садам.
Некоторые задачи в думе Сургута поставлены на карандаш. Для парламента местного значения – это ноу-хау. В списке значится чертова дюжина наказов от избирателей. Все они доведены до главы города.